Na sexta-feira (29), o Jacareí e o SESI-SP fizeram o lançamento oficial da parceria entre as instituições por quatro equipes das categorias de base da modalidade. A ampliação da atuação entre as duas entidades agora abrange, além do Infantil, as equipes M15 e M17 masculina e os times M16 e M19 feminino. A cerimônia aconteceu nas instalações do SESI, em Jacareí.

Desde sua fundação, o Jacareí tem se dedicado em disseminar a prática da modalidade esportiva na cidade. Além disso, procura expandir a cultura e os valores do Rugby no município. Anteriormente, as duas entidades já haviam estabelecido convênio de cooperação técnica pelo programa Atleta do Futuro, que abraça as categorias de base até o M13.

“O Jacareí e o Sesi-SP têm os mesmos princípios e valores quanto ao esporte como ferramenta de transformação da sociedade. São duas famílias que se uniram com o único objetivo de formar cidadãos de bem e dar oportunidades para crianças e jovens. Estamos muito felizes com essa parceria”, disse a presidente do Jacareí, Regina Costa.

Agora, as equipes de base do masculino até 17 anos e do feminino até 19 anos passam a atender pelo nome de Sesi Jacareí.

- Continua depois da publicidade -

Enviado por: Jacareí Rugby