O SPAC foi o palco do show do atual campeão SPAC/Band, que se impôs diante do Pasteur desde o início para conquistar uma vitória contundente de 74 a 10. O primeiro tempo foi todo do time da casa, que correu para 29 pontos sem resposta dos Galinhos no primeiro tempo e a vantagem deu confiança para a equipe mostrar ainda mais sua ofensividade, abrindo a etapa com mais um try aos 2′. Scotto tentou manter o Pasteur vivo na partida e tirou o zero com um penal e Lukas guardou um try, mas o domínio foi ainda visível dos britânicos, que anotou outros 6 tries para chegar à decisão com o melhor ataque do campeonato. Destaque para JP Amaral, que com 23 pontos na partida, se tornou apenas o quarto atleta do estado a ultrapassar a marca dos 100 pontos na temporada.

No Clássico Caipira, a história foi bem diferente. Jacareí e São José fizeram uma partida dramática, com os Jacarés abrindo 15 a 0 nos primeiros vinte minutos com três tries, e abrindo caminho para uma vitória tranquila, mas os joseenses reagiram ainda no primeiro tempo, com direito a dropgoal de Breno Cursino e try de Matheus Martins. No entanto, o segundo tempo foi muito mais equilibrado e o Jacareí conteve a reação dos visitantes, mas não impediram o pilar Davi Montejano de cruzar o ingoal aos 30′ para incendiar os minutos finais, mas com o apito final, a torcida local respirou aliviada e celebrou a classificação.

A decisão do Paulista M15 acontece nesse sábado, novamente em Jacareí.

Campeonato Paulista M15 – Semifinal

Dia 22/09/2018 às 12h – SPAC/Band 74 X 10 Pasteur – Semifinal Ouro

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Fernando Zemann

4º árbitro: Angélica Gevaerd

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 15h30 – Jacareí 15 X 13 São José – Semifinal Ouro

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Fernando Zemann e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Raíssa Alexia

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 23/09/2018 às 9h30 – Leões de Paraisópolis 53 X 05 Jacareí B – Semifinal Prata

Árbitro: Augusto Cambuzano

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 12h30 – Guardiões 34 X 50 Felinos – Semifinal Prata

Árbitro: João Freire

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M17 – Semana 7

Dia 23/09/2018 às 15h30 – Rinos 36 X 45 Iguanas

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP