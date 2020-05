Faltam poucos dias para o encerramento da vaquinha do Jacareí no site Benfeitoria. Um dos braços da campanha “Jacareí em campo contra o Covid-19”, a vaquinha é uma das formas das pessoas ajudarem o clube a manter sua estrutura e seguirem apoiando as ações solidárias do Jacareí junto às famílias que estão precisando de apoio durante o período de isolamento social. A vaquinha fica no ar até domingo 17 de maio.

“Contribuição é importantíssima nesse momento para que a entidade consiga sobreviver e se manter durante esse período de pandemia do coronavírus. Além disso, vamos dividir todo o valor doado e auxiliar as famílias que estão em apuros neste momento”, disse Valdir Lemes, gestor e vice-presidente do Jacareí.

A meta inicial é estipulada era de R$ 25 mil, mas, até o momento, ela está longe de ser atingida. Isso porque, o clube conseguiu apenas 4% desse valor com uma arrecadação de R$ 1,2 mil. Vale lembrar que desse valor já arrecadado, a quantia de 20% será destinada para a compra de produtos de limpeza e higiene pessoal, 30% para a compra de alimentos e 50% segue para a manutenção da estrutura do clube.

Desde abril, o Jacareí tem realizado ações para ajudar a comunidade e também as famílias carentes do rugby. No primeiro momento, as famílias foram identificadas e as primeiras cestas arrecadadas foram encaminhadas a elas. Em seguida, o clube realizou a coleta de alimentos doados por atletas, apoiadores e torcedores para auxiliar na campanha da Prefeitura de Jacareí. Até o momento, foram arrecadados cerca de 1 tonelada de alimentos, que estão ajudando quem precisa durante esse período.

Vale lembrar, que segundo a Organização Mundial de Saúde, é importante que as pessoas fiquem em suas residências e só saiam de caso seja realmente necessário.

SERVIÇOS:

Vaquinha no Benfeitoria

https://benfeitoria.com/jacarei-rugby-em-campo-contra-o-covid-19-elu?ref=benfeitoria-pesquisa-projetos