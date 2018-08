Jacareí recebeu um dia cheio de Rugby no domingo, com nada menos que três jogos na casa dos Jacarés e apesar das vitórias nas categorias de base nas partidas preliminares, o ponto alto ficou para o Desenvolvimento, que viu o time B local atropelar a Medicina por nada menos que 117 a 0, que recoloca os Jacarés na liderança da divisão.

O Jacareí aproveitou a fragilidade dos visitantes, que jogaram com apenas 14 atletas para rodar seu elenco e apostar na correria de jogadores da base para envolver os Caveiras e anotar 11 tries no primeiro tempo, sendo três de Weslley Barbosa, que fecharia a partida com um total de 5 tentos. O segundo tempo foi mais uma vez de domínio do clube do interior que manteve a partida em seu campo ofensivo e correu para mais 48 pontos não respondidos pela Medicina, encerrando um dia perfeito para o atual campeão nacional.

A divisão de Desenvolvimento volta à campo em setembro com rodada cheia e destaque para o confronto entre o time B do SPAC e Ilhabela na capital e os Leões tentam manter a série invicta de quatro jogos diante da Med, enquanto o Guarulhos recebe o Jacareí.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 10

Dia 19/08/2018 às 15h30 – Jacareí B 117 X 00 Medicina

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Classificação

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Jacareí Desenvolvimento Jacareí 25 6 5 0 1 5 0 375 136 239 Leões de Paraisópolis São Paulo 24 6 5 0 1 4 0 174 150 24 Ilhabela Ilhabela 22 6 4 0 2 5 1 319 113 206 SPAC Desenvolvimento São Paulo 17 6 3 0 3 4 1 182 150 32 Guarulhos Guarulhos 6 6 1 0 5 1 1 77 377 -300 Medicina São Paulo 2 6 0 0 6 2 0 73 274 -201

Falta de médico e campo ruim inviabilizam partida da Série C

No único duelo pela Série C, o União Rugby Alphaville recebeu o Jequitibá em Barueri e após uma mudança de última hora de local da partida (transferido do Parque Ecológico para o Parque Municipal de Barueri), as condições ruins do campo e a ausência de médico dentro do horário estipulado levaram à arbitragem por dar a partida por encerrada com vitória para o Jequitibá por 24 a 0.

Seguindo o rito jurídico, após o recebimento do relatório da arbitragem, o procurador da FPR irá encaminhar denúncia contra o URA para averiguar o ocorrido, e a decisão sobre o WO deverá ser proferida na próxima semana pela entidade.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 16

Dia 19/08/2018 às 10h – União Rugby Alphaville 00 X 24 Jequitibá

Local: Parque Municipal Dom José – Barueri, SP

Classificação