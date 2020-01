Durante os dias 21 e 25 de janeiro, o Jacareí realizou oficinas de tag e touch, junto com o São José, em programação Sesc São José dos Campos. As atividades fazem parte do projeto Sesc Verão 2020.

Durante o período, os professores Gabriel Cenamo, do Jacareí, e Paula Sarmento, do São José, estiveram realizando as atividades na quadra do Sesc. Os jogos de tag e touch são exercícios de iniciação ao esporte com finta, corrida com bola, passe e ensaio.

Ginástica Multifuncional – Dentro do mesmo projeto, no dia 23 de janeiro também houve período para a Ginástica Multifuncional: Circuito de Rugby, que basicamente foram feitos exercícios físicos que relacionam a Ginástica Multifuncional com o treinamento de rugby. O intuito dessa atividade foi buscar o aumento de força, agilidade e resistência cardiorrespiratória dos participantes.

Exibição de Rugby – Por fim, no domingo (26), o Jacareí e o São José promoveram um amistoso de exibição do esporte no Poliesportivo Vila Tesouro. Além disso, também desenvolveram atividades que envolveram e apresentaram o rugby para o público que estava presente no local.

Exposição Vale do Rugby – As atividades práticas já chegaram ao fim, mas a exposição Vale do Rugby segue aberta até o dia 1º de março no Sesc São José dos Campos. O público pode ver os objetos e saber um pouco mais da história do esporte no Vale do Paraíba.

Serviço – O Sesc São José dos Campos fica na Av. Adhemar de Barros, 999 – Jd. São Dimas. Mais informações pelo telefone 12.3904.2000 e no site sescsp.org.br/sjcampos