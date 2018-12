As categorias de base de São Paulo fizeram seu último grande encontro antes do Brasileiro no próximo fim de semana, com a realização do Paulista Sevens nas categorias M15, M17 e M19 em São José dos Campos, depois das etapa classificatórias no mês de novembro e mostrou que assim como no XV, SPAC, São José e Jacareí tem tudo para ser protagonistas na base nos próximos anos.

O M19 foi disputado em dia único e contou com o Vale em peso, com três representantes e o Tornados, quebrando a hegemonia local. Mas em campo, o São José mostrou que é a grande força e venceu o campeonato sofrendo apenas um try, coroando uma temporada extremamente vitoriosa marcada por um ataque poderoso e uma defesa impenetrável.

No M15 e M17, a disputa ficou entre Vale e Capital, com o SPAC, vencedor da fase classificatória nas duas categorias, saindo como favorito. Mas ainda no primeiro dia de jogos, o Jacareí mostrou que seria um rival à altura, conquistando a segunda melhor campanha do dia. No domingo, o São José chegou perto da final com um empate diante do SPAC, mas os britânicos garantiram lugar na decisão contra o Jacareí, e faturaram a taça. No M15, os Jacarezinhos foram novamente os algozes, com uma campanha muito mais sólida, sofrendo apenas um try durante a primeira fase, em vitória diante do SPAC, que acabaria sendo a prévia da final. O melhor ficou para a decisão, com um jogo muito equilibrado reeditando a final do XV e o título ficou no Vale também no Seven.

Paulista Sevens Juvenil

Dias 01 e 02/12/2018

Local: C.E João do Pulo – São José dos Campos, SP

Sábado, 01 de dezembro de 2018

M19

São José 28 x 00 Iguanas

Jacareí 40 x 21 Tornados

São José 41 x 05 Tornados

Jacareí 24 X 07 Iguanas

São José 40 x 00 Jacareí

Tornados 24 x 19 Iguanas

Classificação final: 1º São José, 2º Jacareí, 3º Tornados, 4º Iguanas

M17

São José 10 x 05 Iguanas

Jacareí 36 x 07 Iguanas

SPAC 50 x 00 Iguanas

São José 31 x 00 Rio Branco

SPAC 29 x 14 Rio Branco

São José 12 x 22 Jacareí

M15

São José 39 x 00 Jacareí B

Jacareí A 36 x 00 Jacareí C

Jacareí B 38 x 05 Jacareí C

Jacareí A 43 x 00 São José

SPAC 48 x 00 Jacareí B

SPAC 26 x 12 São José

Domingo, 02 de dezembro

M16 Feminino

Jacareí A 44 x 00 Jacareí C

São José 42 x 00 Jacareí B

Iguanas 42 x 00 Jacareí C

Jacareí A 47 x 00 Jacareí B

São José 31 x 00 Iguanas

Jacareí B 10 x 00 Jacareí C

Jacareí A 53 x 00 Iguanas

São José 48 x 00 Jacareí C

Iguanas 47 x 00 Jacareí B

Jacareí 17 x 00 São José

Classificação: 1º Jacareí A, 2º São José, 3º Iguanas, 4º Jacareí B, 5º Jacareí C;

M17

SPAC 21 x 19 Jacareí A

Rio Branco 26 x 17 Piratas

Jacareí 36 x 07 Rio Branco

SPAC 26 x 26 São José

Disputa de 3o – São José 50 x 12 Rio Branco

FINAL: SPAC 26 x 12 Jacareí

M15

SPAC 22 x 05 Jacareí C

Jacareí A 59 x 00 Jacareí B

São José 20 x 00 Jacareí C

SPAC 05 x 12 Jacareí A

Disputa de 3º: São José 48 x 00 Jacareí B

Final: Jacareí A 17 x 14 SPAC