Dois jogos completaram a primeira rodada da Série C Paulista nesse fim de semana, com a estreia de Lechuza e Tatuapé. Mesmo anfitriões, a dupla não teve sucesso em conquistar pontos e saíram derrotadas para Jequitibá e Jaguars, que subiram para a ponta da tabela.

O Lechuza abriu a rodada e como esperado, teve nos forwards suas melhores oportunidades. Mas quem abriu o placar foi o clube de Paulínia, com Renan aos 10′ minutos de partida. O time da casa não se abateu e reagiu, mantendo-se no ataque e pontuando com Joaquim Meira. A resposta foi imediata do Jequitibá, que apenas dois minutos depois ampliou com Gabriel Caê e aproveitando um cartão amarelo dado ao adversário, anotou outros 10 pontos, saindo para o intervalo com vantagem de 22 a 7. A segunda etapa viu uma verdadeira blitz do time visitante, que cruzou novamente a linha adversária, garantindo o ponto bônus aos 3′ e Renan, preciso nos chutes punindo o adversário com mais dois penais certeiros. A reação do Lechuza foi tardia, com dois tries de Vitor Setter aos 28 e 32 minutos, e um esforço final poderia ao menos garantir um ponto extra defensivo para os anfitriões, porém a defesa do Jequitibá prevaleceu, levando o clube ao segundo triunfo do ano.

Em São Paulo, o Tatuapé não foi páreo para os Jaguars e estreou com derrota. O Jaguars desfilou mais uma vez o bom trabalho ofensivo que já havia apresentado na estreia abrindo o placar logo aos 4′ de jogo com Rovilson e puniu a indisciplina adversária, aproveitando a superioridade numérica em duas oportunidades por cartões amarelos dados ao Tatuapé para anotar três tries e garantir o opnto bônus ainda na etapa inicial, encerrada em 31 a 0. No segundo tempo, os visitantes mantiveram a pressão e dominaram o jogo e mais uma vez o excesso de penalidades por offside acabou deixando o Tatuapé com 13 jogadores por alguns instantes, e o Jaguars liquidou a partida com outros cinco tries na etapa, fechando a partida em indiscutíveis 66 a 0. Destaque para a dupla Rovilson Tavares e Bruno Penteado, responsáveis por três tries cada, subindo na ponta da artilharia.

No próximo fim de semana União Rugby Alphaville e ATR/Mogi Nacanis tentam a recuperação após derrota na estreia, enquanto FEA e Armada buscam manter a invencibilidade. Em São José dos Campos, o Iguanas recebe o União de olho no segundo triunfo.

Campeonato Paulista C – Semana 2

Dia 08/04/2018 às 10h00 – Lechuza 19 X 35 Jequitibá

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Gabriel Perri

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Itu, SP

Dia 08/04/2018 às 12h00 – Tatuapé 00 X 66 Jaguars

Árbitro: Vinícius Hideo

Auxiliares de linha: Franco Rodrigues e Angélica Gevaerd

4º árbitro: Mauro Paccagnella

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Jequitibá Campinas/Paulínia 9 2 2 0 0 1 0 62 45 17 0 Jaguars Jaguariúna 7 2 1 0 1 2 1 92 27 65 0 Armada Praia Grande/Santos 5 1 1 0 0 1 0 31 10 21 0 FEA São Paulo 5 1 1 0 0 1 0 42 21 21 0 Iguanas São José dos Campos 5 1 1 0 0 1 0 26 19 7 0 União Rugby Alphaville Barueri 1 1 0 0 1 0 1 19 26 -7 0 Lechuza Votorantim/Itu/Sorocaba 0 1 0 0 1 0 0 19 35 -16 0 Alto Tietê/Mogi Nacanis Mogi das Cruzes 0 1 0 0 1 0 0 21 42 -21 0 União São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 10 31 -21 0 Tatuapé São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 0 66 -66 0

Foto: Susana Santos