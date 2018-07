Jequitibá e União fazem duelo isolado pelo Paulista C

A Série C do Campeonato Paulista foi sacudida essa semana com o anúncio da desistência do campeonato pelo Tatuapé, e as mudanças decorrentes na tabela colocaram Jequitibá e União próximos na classificação, mas com cinco pontos separando as duas equipes, que fazem o único confronto pela divisão nesse fim de semana.

Outro quesito que coloca os adversários em patamares distintos é o setor defensivo, que vem dando tranquilidade para a torcida do clube de Paulínia e calafrios nos Quero-queros da capital, ostentando respectivamente a melhor e a pior defesa ao passo que os ataques vem tendo desempenhos semelhantes, mas o Jequitibá tem em Renan Trzesniowski seu grande trunfo, com a artilharia da competição para quebrar o jejum de vitórias sobre o União, que não vem desde 2015. Ainda vivo na competição, o União pode se aproximar do G4 e em momento crítico de sua campanha e o retrospecto favorável pode animar os rubro-verdes a buscar a segunda vitória da temporada.

Campeonato Paulista C – Semana 12

Dia 14/07/2018 às 15h30 – Jequitibá X União

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Paigy Costa e Elisângela Maranin

4º árbitro: João Freire

Local: Itapoan – Paulínia, SP

Foto: Fávio Carvalho/Jequitibá