Neste sábado, (12), o Jequitibá inicia as aulas da escolinha de Rugby para jovens de 11 a 18 anos, totalmente gratuita.

O projeto acontece em parceria com a Secretaria de Esportes de Paulínia. Consiste em 3 fases: Capacitação de professores da rede municipal de ensino (já realizada com 22 professores), Clínicas nas escolas municipais (em execução desde o final de abril) e a última fase que se abre neste sábado: os treinos em campo, no C.T. do Jequitibá (Rua Caribés, 500, Jd. Itapoan, Paulínia/SP).

Os treinos serão divididos em 3 turmas:

08h às 09h – M11 e M13

09h às 10h30 – M14 a M16

13h30 às 15h30 – M17 e M18 anos