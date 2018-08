As Séries C e de Desenvolvimento do Campeonato Paulista têm uma semana tranquila com apenas um jogo cada, mas com confrontos importantes.

Uma única partida movimenta a Série C nesse fim de semana, com União Rugby Alphaville buscando a reabilitação diante do Jequitibá, que luta por um lugar no G4. O clube de Paulínia ocupa a quinta colocação e possui o curioso status de ter a melhor defesa e pior ataque da divisão, além de um dos artilheiros do campeonato, tendo em Renan Trzesniowski uma das grandes armas para buscar a vitória. O clube de Barueri por sua vez não faz uma boa temporada e corre risco de um segundo rebaixamento seguido, mas vem de vitória em casa e esperança renovada para terminar o ano em alta.

Campeonato Paulista C – Semana 16

Dia 18/08/2018 às 10h – União Rugby Alphaville X Jequitibá

Local: Parque Municipal Dom José – Barueri, SP

Jacareí tenta voltar a liderança no Desenvolvimento

No Desenvolvimento, o Jacareí busca a reabilitação diante da Medicina, última colocada. O time B dos Jacarés sentiu o peso do início dos campeonatos de categorias de base e perdeu sua invencibilidade e a liderança da divisão, mas pode voltar ao topo enfrentando os Caveiras que são a única equipe do campeonato a não vencer ainda, mas que mostraram evolução nas duas últimas rodadas.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 10

Dia 19/08/2018 às 15h30 – Jacareí B X Medicina

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP