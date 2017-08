Ela começou! A Taça Tupi teve o pontapé inicial de sua fase de grupos nesse sábado e os bons jogos foram a tônica, com três visitantes e três mandantes falando mais alto. O torneio promete.

Histórias imensas e resultados distintos

Dois ex campeões nacionais estrearam no Grupo A do campeonato, mas tiveram sortes diferentes. O Band Saracens venceu o Pé Vermelho, mas o Rio Branco caiu contra o debutante Templários.

Em São Paulo, o líder do Paulista B, o Templários, recebeu o Rio Branco, penúltimo do Paulista A, e fez ascender a luz de emergência nos Pelicanos, que lamentaram uma indiscutível derrota por 35 x 14. Clique aqui para conferir a resenha completa da partida.

Em Londrina, o Pé Vermelho saiu na frente com um penal aos 10 minutos, mas Leandro “Cavalo” e João Carozi reverteram a vantagem com dois tries para o Band. O Pé Vermelho, porém, seguiu vivo no jogo criando chance e virou com tries do ponta Roger e do centro Fernando, mas Erick deixou os bandeirantinos em vantagem no intervalo com um penal certeiro.

No segundo tempo a história mudou, e o desgaste físico que os sucessivos ataques do Band lançaram sobre o time da casa na etapa inicial se mostrou aparente. Cavalo deixou mais um try no ingoal adversário e a vantagem só aumentou, com Pablo Hernandez e Gabriel Paganini completando o placar para os paulistas. A reação do Pé Vermelho veio tardia, com um try derradeiro no apagar das luzes, com o scrum-half Matheus, insuficiente para conquistar ao menos o ponto de bonificação.

Band Saracens e Rio Branco duelarão na próxima rodada, ao passo que o Pé Vermelho jogará de novo em casa, agora contra o Templários.

35 14

Templários (SP) 35 x 14 Rio Branco (SP)

Local: Arena Paulista de Rugby – Parque Esportivo do Trabalhador – São Paulo, SP

Templários

Tries: Colosso (2), Mauazinho, Bispo e Mauá

Conversões: Matheus (2)

Penais: Matheus (2)

Rio Branco

Tries: Luiz “Basta” e Kevin

Conversões: David (1) e Kaká (1)

20 34

Pé Vermelho (PR) 20 x 34 Band Saracens (SP)

Local: Aterro Lago Igapó – Londrina, PR

Pé Vermelho

Tries: Roger Bonfim, Fernando Henrique Mazon e Matheus Queiroz

Conversões: Lucas Branco (1)

Penais: Lucas Branco (1)

Band Saracens

Tries: Leandro “Cavalo” (2), João Carozi, Pablo, Gabriel Paganini

Conversões: Erick (3)

Penais: Erick (1)

Niterói e BH festejam em cenário olímpico de gala

O Campo Olímpico da UFRJ recebeu uma empolgante rodada dupla envolvendo quatro escolas tradicionais do rugby fluminense e mineiro.

No primeiro duelo, o Rio Rugby recebeu o BH e acabou superado por 21 x 10. O primeiro tempo foi magro de apenas 6 x 3 a favor dos mineiros, com André, do BH, e Rafael, do Rio, duelando nos arremates ao H, mas na segunda etapa os visitantes falaram mais alto com mais 2 penais e 2 tries, com Soldado e André, respondidos por um try solitário dos cariocas, de Jonhathan, que não conseguiram o bônus defensivo ao final do jogo.

Depois, foi a vez de Guanabara e Niterói se encararem em clássico do Rio de Janeiro. E o jogo foi de gala, com a reedição da grande final do estadual tendo o mesmíssimo placar: 33 x 30, mas agora para o outro lado. Vitória do Nikity.

A partida começou com o Guanabara cravando o primeiro try logo no início, com o abertura Caio. David Grael e Zé Vitor trocaram penais e o Nikity caiu para seu primeiro try aos 22′, com o oitavo Villaça, prontamente respondido por Zé Vitor com penal aos 24′ seguido do segundo try do Guana, aos 28′, com o asa David Holby, abrindo 18 x 10.

Na segunda etapa, o jogo incendiou. Zé Vitor cravou o terceiro try do Guanabara logo na volta, mas o Niterói cresceu e virou o jogo com 2 tries seguidos, do abertura César e de Villaça novamente, 25 x 23. Aos 70′, David Grael chutou o segundo penal dos rubronegros, colocando 28 x 23 no marcador e, aos 79′, o scrum-half Rangel selou a vitória para o Nikity. Antes do fim, no entanto, o Guanabara cravou um precioso try que lhe garantiu nada menos que 2 bônus (ofensivo e defensivo), pelas mãos de Diogo Paixão. 33 x 30, vitória do Niterói.

Na segunda rodada, Guanabara e Rio Rugby farão o clássico carioca, ao passo que o Niterói receberá o BH Rugby, mais uma vez viajando ao litoral.

10 21

Rio Rugby (RJ) 10 x 21 BH Rugby (MG)

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Rio Rugby

Try: Johnathan Meier

Conversão: Rafael Silva (1)

Penais: Rafael Silva (1)

BH Rugby

Tries: José Augusto “Soldado” e André Lopes

Conversões: André Lopes (1)

Penais: André Lopes (3)

30 33

Guanabara (RJ) 30 x 33 Niterói (RJ)

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Guanabara

Tries: Caio Ferreira, David Holby, José Vitor Bessa e Diogo Paixão

Conversões: José Vitor Bessa (2)

Penais: José Vitor Bessa (2)

Niterói

Tries: André Villaça (2), César Cheade e Pedro Rangel

Conversões: David Grael (2)

Penais: David Grael (2)

Catarinenses e gaúchos dividem os louros

Por fim, o Grupo C teve duelos entre catarinenses e gaúchos em Santa Catarina e cada estado comemorou uma vez.

Em Florianópolis, o Joaca recebeu o semifinalista do ano passado e vice de 2015 San Diego. E o jogo foi decidido nos detalhes, com os gaúchos levando a melhor durante a maior parte da partida e sofrendo a virada no fim com um penal no lance final, em um grandioso 14 x 12 para os azuis da Ilha, que deram um passo crucial rumo à elite nacional. Luiz Guilherme Peruch deu o chute do triunfo da Coruja catarinense, ao passo que Erick Dysiuta foi destaque do lado verde fazendo todos os pontos do time de Porto Alegre.

Já em Chapecó, os debutantes da casa não resistiram à experiência do Charrua e caíram por 30 x 15 na Batalha dos Índios. Ciente da força dos catarinenses, os porto-alegrenses estavam vacinados após a derrota do Serra no Oeste e começaram com tudo dando as cartas. O Chapecó não resistiu à força do Charrua e viu os visitantes cruzando o in-goal 3 vezes sem resposta na primeira etapa, com o hooker Ícaro e os centros Artur e Uary, atleta histórico e patrimônio do clube. O Chapecó descontou apenas com um penal no primeiro tempo.

O Charrua liquidou com sua meta do bônus logo na volta dos vestiários, com Ícaro fazendo outro try, o quarto. Depois, houve tempo para o Chapecó mostrar sua qualidade, com 2 tries, mas sem possibilidades de virar o marcador.

Na próxima rodada, tem clássico “SanCha” em Porto Alegre e o embate catarinense em Floripa.

14 12

Joaca (SC) 14 x 12 San Diego (RS)

Local: Campo da Tapera UFSC – Florianópolis, SC

Joaca

Try: a confirmar

Penais: Luiz Guilherme Peruch (3)

San Diego



Tries: Erick Dysiuta (2)

Conversões: Erick Dysiuta (1)

15 30

Chapecó (SC) 15 x 30 Charrua (RS)

Local: Clube Campestre da Cordilheira – Chapecó, SC

Chapecó

Tries: Robson Prestes e Daian Muller

Conversões: Andrison Berlato (1)

Penais: Andrison Berlato (1)

Charrua

Tries: Ícaro Madalena (2), Arthur Dalpizzolo e Uary Gondim

Conversões: Arthur Dalpizzolo (2)

Penais: Arthur Dalpizzolo (2)

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Templários São Bernardo do Campo (SP) 5 1 1 0 0 1 0 35 14 21 Band Saracens São Paulo (SP) 5 1 1 0 0 1 0 34 20 14 Pé Vermelho Londrina (PR) 0 1 0 0 1 0 0 20 34 -14 Rio Branco São Paulo (SP) 0 1 0 0 1 0 0 14 35 -21 Grupo B Niterói Niterói (SP) 5 1 1 0 0 1 0 33 30 3 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 4 1 1 0 0 0 0 21 10 11 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 2 1 0 0 1 1 1 30 33 -3 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 0 1 0 0 1 0 0 10 21 -11 Grupo C Charrua Porto Alegre (RS) 5 1 1 0 0 1 0 30 15 15 Joaca Florianópolis (SC) 4 1 1 0 0 0 0 14 12 2 San Diego Porto Alegre (RS) 1 1 0 0 1 0 1 12 14 -2 Chapecó Chapecó (SC) 0 1 0 0 1 0 0 15 30 -15

Dia Hora Local Casa X Adversário Fase/Grupo 01/07/2017 13:00 Fazenda Experimental da Ressacada/UFSC - Florianópolis, SC Joaca 44 X 17 Brummers Classificatório 01/07/2017 14:00 Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP Templários 24 X 08 Itaguaí Classificatório 01/07/2017 15:00 USP São Carlos - São Carlos, SP São Carlos 13 X 19 Pé Vermelho Classificatório 01/07/2017 15:00 Campo da Barra - Ouro Preto, MG Inconfidentes 18 X 32 Rio Rugby Classificatório 01/07/2017 15:00 Campo da Cordilheira Alta - Chapecó, SC Chapecó 22 X 19 SC Rugby Classificatório 08/07/2017 10:00 Centro Municipal Esportivo – Ivoti, RS Brummers 20 X 21 Joaca Classificatório 08/07/2017 13:00 Campo da UFRRJ - Serópedica, RJ Itaguaí 20 X 40 Templários Classificatório 08/07/2017 15:00 Centro Esportivo de Cambé - Cambé, PR Pé Vermelho 29 X 26 São Carlos Classificatório 08/07/2017 15:00 Campo da UFRRJ - Serópedica, RJ Rio Rugby 39 X 11 Inconfidentes Classificatório 08/07/2017 15:00 Centro Esportivo Antônio Barroso Filho - Caxias do Sul, RS SC Rugby 12 X 27 Chapecó Classificatório 29/07/2017 10:00 Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP Templários 35 X 14 Rio Branco Grupo A 29/07/2017 15:00 Aterro Lago Igapó - Londrina, PR Pé Vermelho 20 X 34 Band Saracens Grupo A 29/07/2017 13:00 Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ Rio Rugby 10 X 21 BH Rugby Grupo B 29/07/2017 15:30 Campo Olímpico da UFRJ - Rio de Janeiro, RJ Guanabara 30 X 33 Niterói Grupo B 29/07/2017 15:00 Fazenda Experimental da Ressacada/UFSC - Florianópolis, SC Joaca 14 X 12 San Diego Grupo C 29/07/2017 15:00 Campo da Cordilheira Alta - Chapecó, SC Chapecó 15 X 30 Charrua Grupo C 12/08/2017 Band Saracens X Rio Branco Grupo A 12/08/2017 Pé Vermelho X Templários Grupo A 12/08/2017 Niterói X BH Rugby Grupo B 12/08/2017 Guanabara X Rio Rugby Grupo B 12/08/2017 San Diego X Charrua Grupo C 12/08/2017 Joaca X Chapecó Grupo C 19/08/2017 Templários X Band Saracens Grupo A 19/08/2017 Pé Vermelho X Rio Branco Grupo A 19/08/2017 Rio Rugby X Niterói Grupo B 19/08/2017 Guanabara X BH Rugby Grupo B 19/08/2017 Chapecó X San Diego Grupo C 19/08/2017 Joaca X Charrua Grupo C 26/08/2017 Band Saracens X Pé Vermelho Grupo A 26/08/2017 Rio Branco X Templários Grupo A 26/08/2017 Niterói X Guanabara Grupo B 26/08/2017 BH Rugby X Rio Rugby Grupo B 26/08/2017 San Diego X Joaca Grupo C 26/08/2017 Charrua X Chapecó Grupo C 02/09/2017 Rio Branco X Band Saracens Grupo A 02/09/2017 Templários X Pé Vermelho Grupo A 02/09/2017 BH Rugby X Niterói Grupo B 02/09/2017 Rio Rugby X Guanabara Grupo B 02/09/2017 Charrua X San Diego Grupo C 02/09/2017 Chapecó X Joaca Grupo C 16/09/2017 Band Saracens X Templários Grupo A 16/09/2017 Rio Branco X Pé Vermelho Grupo A 16/09/2017 Niterói X Rio Rugby Grupo B 16/09/2017 BH Rugby X Guanabara Grupo B 16/09/2017 Charrua X Joaca Grupo C 16/09/2017 San Diego X Chapecó Grupo C 30/09/2017 X Semifinal 30/09/2017 X Semifinal 07/10/2017 X FINAL

Foto: Juba Pere