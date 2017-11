Os Jogos Abertos em vários estados brasileiros movimentam o esporte dos municípios de forma muito relevante e no Paraná o rugby sevens é forte presença do evento já há alguns anos.

Neste ano a sede dos Jogos Abertos do Paraná é Apucarana e o rugby sevens foi atração desse fim de semana, com 12 cidades competindo no torneio masculino e 4 no feminino. A festa ficou com Londrina, representada pelo Pé Vermelho, entre os homens e com Toledo entre as mulheres.

Feminino

Grupo Único

Foz do Iguaçu 24 x 05 Maringá

Toledo 29 x 05 Maringá

Toledo 41 x 00 Foz do Iguaçu

Maringá 24 x 12 Cascavel

Cascavel 00 x 48 Toledo

Cascavel 07 x 19 Foz do Iguaçu

Medalhas:

Ouro – Toledo / Prata – Foz do Iguaçu / Bronze – Maringá

Masculino

1ª fase

Grupo A

Maringá 14 x 10 Umuarama

Londrina 17 x 26 Maringá

Umuarama 07 x 33 Londrina

Grupo B

Foz do Iguaçu 40 x 00 Ibiporã

Toledo 26 x 05 São José dos Pinhais

Foz do Iguaçu 00 x 05 São José dos Pinhais

Ibiporã 00 x 46 Toledo

Foz do Iguaçu 17 x 07 Toledo

São José dos Pinhais 36 x 00 Ibiporã

Grupo C

Cascavel 31 x 10 Apucarana

Guarapuava 55 x 00 Ponta Grossa

Cascavel 19 x 00 Ponta Grossa

Apucarana 00 x 50 Guarapuava

Cascavel 00 x 28 Guarapuava

Ponta Grossa 00 x 12 Apucarana

Quartas de final

Maringá 14 X 07 São José dos Pinhais

Guarapuava 22 X 00 Toledo

Cascavel 07 X 12 Londrina

Foz do Iguaçu 19 X 07 Apucarana

Semifinais

Maringá 07 X 30 Guarapuava

Londrina 26 X 00 Foz do Iguaçu

Finais

Maringá 19 X 14 Foz do Iguaçu – Bronze

Londrina 10 X 07 Guarapuava – Final

Medalhas:

Ouro – Londrina / Prata – Guarapuava / Bronze – Maringá