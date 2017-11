Feriado sem rugby? Que nada, tem rugby sim, XV e sevens decisivos Brasil afora!

No Rio Grande do Sul, o sábado será quente com duas decisões. Em Santa Maria, o Universitário receberá o Brummers no segundo jogo da dsput pelo 5º lugar da primeira divisão gaúcha. Na ida,o Brummers venceu por largos 57 x 00 e está muito próximo da permanência. Enquanto isso, em Estrela, as atenções estarão na final do Campeonato Gaúcho B, com o Centauros buscando recebendo o Planalto de Passo Fundo, valendo o título!

Rumando a norte, o Paraná terá no sábado as disputas de seu estadual masculino de sevens, a Taça John Swann, que rolará em Guarapuava. Lobo Bravo, o time da casa, Curitiba, Pé Vermelho, Cianorte e Apucarana jogarão pelo título.

Já em São Paulo, as atenções estarão em São José do Campos, com a 3ª e última etapa da Copa SP Feminina rolando repleta de equipes. Nada menos que 12 times adultos, 4 M19 e 4 M16 estarão em campo!

Campeonato Gaúcho Série A

Dia 04/11/2017 às 15h00 – Universitário x Brummers – Decisão de 5º lugar, jogo de volta

Local: UFSM – Santa Maria, RS

Campeonato Gaúcho Série B

Dia 04/11/2017 às 15h30 – Centauros x Planalto – FINAL

Local: Parque Princesa do Vale – Estrela, RS

Copa SP Feminina – 3ª etapa

Dia 04 e 05/11/2017

Grupo A: Rio Branco, UFABC Leprechauns, ABC e São Jorge

Grupo B: Piratas, Taubaté, Iguanas, Wallys

Grupo C: Flamengo-Guarulhos, Pasteur, SP Barbarians, Lenks

M19: Leoas, São José, Jacareí A, Jacareí B

M16: Leoas, São José, Iguanas, Jacareí

Local: Complexo Esportivo João do Pulo – São José dos Campos, SP

Sábado, 04 de novembro – Campo 1

10h00 – UFABC Leprechauns x ABC

10h20 – Rio Branco x São Jorge

10h40 – Taubaté x Iguanas

11h00 – Piratas x Wallys

11h20 – Pasteur x SP Barbarians

11h40 – Flamengo-Guarulhos x Lenks

12h00 – UFABC Leprechauns x São Jorge

12h20 – Rio Branco x ABC

12h40 – Taubaté x Wallys

13h00 – Iguanas x Piratas

13h20 – Pasteur x Lenks

13h40 – Flamengo-Guarulhos x SP Barbarians

14h00 – Rio Branco x UFABC Leprechauns

14h20 – ABC x São Jorge

14h40 – Piratas x Taubaté

15h00 – Iguanas x Wallys

15h20 – Flamengo-Guarulhos x Pasteur

15h40 – Lenks x SP Barbarians

Sábado, 04 de novembro – Campo 2

11h00 – São José x Leoas – M16

11h20 – Jacareí A x Jacareí B – M16

11h40 – São José x Leoas – M19

12h00 – Jacareí x Iguanas – M19

12h40 – São José x Jacareí A – M16

13h00 – Leoas x Jacareí B – M16

13h20 – São José x Jacareí – M19

13h40 – Leoas x Iguanas – M19

14h20 – São José x Jacareí B – M16

14h40 – Jacareí A x Leoas – M16

15h00 – São José x Iguanas – M19

15h20 – Jacareí x Leoas – M19

Domingo, 05 de novembro

10h00 – Quartas Ouro

10h20 – Quartas Ouro

10h40 – Quartas Ouro

11h00 – Quartas Ouro

11h20 – Semi Bronze

11h40 – Semi Bronze

12h00 – Semi Prata

12h20 – Semi Prata

12h40 – Semi Ouro

13h00 – Semi Ouro

13h20 – Disputa de 11º

13h40 – Final Bronze

14h00 – Disputa de 7º

14h20 – Final Prata

14h40 – Disputa de 3º

15h00 – Final Ouro

Campeonato Paranaense de Sevens – Taça John Swann

Dia 04/11/2017 – Adulto: Curitiba, Lobo Bravo, Pé Vermelho, Cianorte e Apucarana

Juvenil: Curitiba. Lobo Bravo, Pé Vermelho e Cianorte

Local: Estádio Waldomiro Gelinski – Guarapuava, PR

10h00 Lobo Bravo X Pé Vermelho

10h20 Cianorte X Curitiba

10h40 Lobo Bravo X Pé Vermelho – Juvenil

11h00 Cianorte X Curitiba – Juvenil

11h20 Apucarana X Pé Vermelho

11h40 Lobo Bravo X Cianorte

12h40 Curitiba X Pé Vermelho – Juvenil

13h00 Apucarana X Curitiba

13h20 Pé Vermelho X Cianorte

13h40 Lobo Bravo X Cianorte – Juvenil

14h00 Lobo Bravo X Apucarana

14h20 Pé Vermelho X Curitiba

14h40 Cianorte X Pé Vermelho – Juvenil

15h00 Cianorte X Apucarana

15h20 Lobo Bravo X Curitiba – Juvenil

15h40 Lobo Bravo X Curitiba

Foto: Centauros x Guaíba – Paloma Griesang