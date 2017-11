O Brasil estará jogando em duas frentes diferentes: as Yaras no Uruguai, os Tupis na Alemanha. E ainda 4 clubes brasileiros estão no torneio uruguaio Valentin Martinez. Mas o rugby seguirá com tudo Brasil afora, com XV e sevens em ação!

Em São Paulo, o sábado será de decisões. A Arena Paulista de Rugby, no Tatuapé, terá um dia cheio, começando pelo Paulista Juvenil de Sevens, que viverá sua primeira etapa com as disputas do M15 e do M19.

Na sequência, será a vez do XV tomar a cena, com o Rio Branco, penúltimo colocado do Paulista A, encarando o ABC, vice campeão do Paulista B, na Repescagem de promoção e rebaixamento que promete muito.

O sábado paulista se encerrará com a grande final do Paulista Universitário, o clássico do Mackenzie, que oporá Engenharia e Direito.

A USP também terá fim de semana cheio. No sábado, o feminino da universidade terá a última etapa de seu circuito, o Super USP, ao passo que o domingo será de Copa USP de XV, com a equipe B da Poli enfrentando a San Fran, com uma vitória dando o título aos politécnicos.

Já em Santa Catarina, a Copa Norte terá suas semifinais no sábado, com o BC Rugby duelando com o Joinville de um lado e o Itajaí recebendo São João Batista do outro.

Enquanto isso, Dois Irmãos será o palco da 2ª etapa do Gaúcho Juvenil de Sevens.

Campeonato Paulista – Repescagem Série A/Série B

Dia 11/11/2017 às 16h00 – Rio Branco x ABC

Árbitro: Mariano de Goycoechea

Auxiliares: Alexandre Fontão e Victor Hugo Barboza / 4º árbitro: Erika Weiss

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Campeonato Paulista Universitário

Dia 11/11/2017 às 17h55 – Engenharia Mackenzie x Direito Mackenzie – FINAL

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares: Raphael Santana e Guilherme Queiroz / 4º árbitro: Luciano Sampaio

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 12/11/2017 às 10h00 – Mauá x UNIP – 3º lugar

Árbitro: Raphael Santana

Auxiliares: Carlos Aleixo e Mauro Paccagnella / 4º árbitro: Erika Weiss

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Copa USP

Dia 12/11/2017 às 11h00 – FFLCH x Demônios de Maxwell

Árbitro: Guilherme Queiroz

Auxiliares: Luiz Dantas e Mirko Weber / 4º árbitro: Mariana Costa

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 12/11/2017 às 13h00 – Poli Desenvolvimento x Direito “San Fran”

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares: Luiz Dantas e Mirko Weber / 4º árbitro: Mariana Costa

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Super USP Feminina – 3ª etapa

Dia 11/11/2017 a partir das 09h00

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Circuito Paulista Juvenil de Sevens – M15 e M19 – 1ª etapa

Dia 11/11/2017 a partir das 09h00 – M19 – Grupo único: Pasteur, São José, Jacareí A e Jacareí B;

M15 – Grupo A: São José, Pasteur e Jacareí B / Grupo B: Jacareí A, SPAC e Ilhabela;

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Tabela

09h00 – São José x Pasteur – M15

09h20 – SPAC x Jacareí A – M15

09h40 – São José x Pasteur – M19

10h00 – São José x Jacareí B – M15

10h20 – SPAC x Ilhabela – M15

10h40 – Jacarei A x Jacareí B – M19

11h00 – Pasteur x Jacareí B – M15

11h20 – Jacareí A x Ilhabela – M15

11h40 – São José x Jacareí A – M19

12h00 – Pasteur x Jacareí B – M19

12h20 – Semifinal M15 – 1º A x 2º B

12h40 – Semifinal M15 – 1º B x 2º A

13h00 – Disputa de 5º lugar M15

13h20 – São José x Jacareí B – M19

13h40 – Pasteur x Jacareí A – M19

14h00 – Disputa de 3º lugar M15

14h20 – Final M15

Circuito Gaúcho Juvenil de Sevens – 2ª etapa

Dia 11/11/2017 a partir das 09h00

Local: Rua Alberto Rumenich, 11 – Dois Irmãos, RS

Copa Norte/SC

Dia 11/11/2017 – Joinville x BC Rugby

Local: Joinville, SC

Dia 11/11/2017 – Itajaí x SJB Rugby

Local: Itajaí, SC

Amistoso

Dia 11/11/2017 às 14h30 – Chapecó x Tauras de Maraú

Local: Complexo Esportivo Verdão – Chapecó, SC