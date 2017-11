Muito sevens, mas um pouco de XV também nesse fim de semana pelo Brasil. Enquanto os Tupis encaram a Bélgica na Europa, o rugby feminino brasileiro estará focado na penúltima etapa do Super Sevens, o circuito brasileiro, que chegará em monte decisivo na casa do atual líder da temporada, o São José. Jogos cruciais para todas as concorrentes.

Já no Rio Grande do Sul haverá sevens em dobro. No sábado, na Hípica de Porto Alegre, terá a largada o Circuito Gaúcho de Sevens Masculino e somente 3 clubes se inscreveram para a abertura, com Charrua, Farrapos e SC Rugby brigando pela taça. No domingo, Caxias do Sul receberá a etapa final do Gaúcho Feminino, que conhecerá seu grande campeão – tendo o Charrua disparado na liderança.

Em Valença, a Bahia conhecerá seu campeão de sevens com a etapa derradeira do estadual, enquanto em Belém o Pará será o palco da última etapa do Interestadual de Sevens da região Norte-Nordeste. Destaque também para o sevens do interior de São Paulo, em Rio Claro. Já Manaus terá a etapa final do Circuito Norte de Sevens com o Amazon Sevens!

E o XV será agitado no Rio Grande do Sul com o encerramento da Copa RS – que já tem o SC Rugby como campeão – e no Mato Grosso do Sul com a Taça Ponta Porã.

Super Sevens – 5ª etapa

Dias 18 e 19/11/2017

Grupo A: Band Saracens (SP), Leoas de Paraisópolis (SP), SPAC (SP) e Leoas do Ceará (CE)

Grupo B: São José (SP), Vitória (ES), USP (SP) e Iguanas (SP)

Grupo C: Curitiba (PR), Desterro (SC), Pasteur (SP) e Rio Rugby (RJ)

Grupo D: Delta (PI), Niterói (RJ), BH Rugby (MG) e Guanabara (RJ)

Local: Estádio Martins Pereira – São José dos Campos, SP



Sábado, 18 de novembro de 2017

09h00 – Band Saracens x Leoas Ceará

09h20 – Leoas de Paraisópolis x SPAC

09h40 – São José x USP

10h00 – Iguanas x Vitória

10h20 – Curitiba x Rio

10h40 – Destero x Pasteur

11h00 – Delta x Guanabara

11h20 – Niterói x BH

11h40 – Band Saracens x SPAC

12h00 – Leoas de Paraisópolis x Leoas Ceará

12h20 – São José x Vitória

12h40 – Iguanas x USP

13h00 – Curitiba x Pasteur

13h20 – Desterro x Rio

13h40 – Delta x BH

14h00 – Niterói x Guanabara

14h20 – Band Saracens x Leoas de Paraisópolis

14h40 – SPAC x Leoas Ceará

15h00 – São José x Iguanas

15h20 – Vitória x USP

15h40 – Curitiba x Desterro

16h00 – Pasteur x Rio

16h20 – Delta x Niterói

16h40 – BH x Guanabara

Domingo, 19 de novembro de 2017

08h30 – Quartas Bronze (3ºA x 4ºD)

08h50 – Quartas Bronze (3ºC x 4ºB)

09h10 – Quartas Bronze (3ºD x 4ºA)

09h30 – Quartas Bronze (3ºB x 4ºC)

09h50 – Quartas Ouro (1ºA x 2ºD)

10h10 – Quartas Ouro (1ºC x 2ºB)

10h30 – Quartas Ouro (1ºD x 2ºA)

10h50 – Quartas Ouro (1ºB x 2ºC)

11h10 – Semi Incentivo

11h30 – Semi Incentivo

11h50 – Semi Bronze

12h10 – Semi Bronze

12h30 – Semi Prata

12h50 – Semi Prata

13h10 – Semi Ouro

13h30 – Semi Ouro

13h50 – Disputa de 15º

14h10 – Final Incentivo (13º)

14h30 – Disputa de 11º

14h50 – Final Bronze

15h10 – Disputa de 7º

15h30 – Final Prata

15h50 – Disputa de 3º

16h10 – Final Ouro

Campeonato Gaúcho Masculino de Sevens – 1ª etapa

Dia 18/11/2017

12h40 – Charrua x S.C Rugby

14h20 – S.C Rugby x Farrapos

16h40 – Farrapos x Charrua

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Campeonato Gaúcho Feminino – Etapa final

Dias 19/11/2017 – Participantes: Charrua, San Diego, SC Rugby, Guasca, Antiqua, Farrapos e Centauros;

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Belém Sevens – Circuito Interestadual de Sevens

Dias 18/11/2017 – Masculino – Grupo A: Japuaçu (PA), Lokomotiva Castanhal e St. Patricks (MA) / Grupo B: Acemira (PA), Cabanos (PA) e Godzilla Marituba (PA) / Feminino: Amarulas Maranhão (MA), Japuaçu (PA), Acemira (PA) e St. Patricks (MA);

Local: Estádio Abelardo Conduru – Belém, PA

Tabela

08h30 – Lokomotiva x Japuaçu

08h50 – Cabanos x Godzilla

09h10 – Acemira x Amarulas

09h30 – Japuaçu x St. Patricks

09h50 – Lokomotiva x St. Patricks

10h10 – Cabanos x Acemira

10h30 – Acemira x Japuaçu

10h50 – Godzilla x Acemira

11h20 – Acemira x St. Patricks

13h30 – Amarulas x Japuaçu

14h10 – Taça Bronze Masculina

14h30 – Semifinal Masculina

14h50 – Semifinal Masculina

15h10 – 3º lugar Feminino

15h30 – Taça Bronze Masculina

15h50 – Final Feminina

16h10 – 3º lugar Masculino

16h30 – Final Masculina

Amazon Sevens – Circuito Norte de Sevens

Dias 18/11/2017 – Participantes – Feminino: GRUA (AM) e Makuxi (RR) / Masculino: GRUA (AM), Guerreiros Korubo (AM), Manáos (AM), Makuxi (RR), GRUA M19 (AM);

Local: UFAM – Manaus, AM

Copa RS

Dia 19/11/2017 às 15h00 – Universitário Santa Maria x Centauros

Local: UFSM – Santa Maria, RS

Taça Ponta Porã

Dia 18/11/2017- Seleção da Liga do Mato Grosso do Sul (LRMS) x Dourados

Local: Estádio Aral Moreira – Ponta Porã, MS

Campeonato Baiano de Sevens

Dias 18/11/2017

Local: Estádio Antônio Sereia – Valença, BA

Rio Claro Sevens

Dias 18/11/2017 das 8h30 às 17h30

Local: Campinho do IB Unesp – Rio Claro, SP

Amistosos

Dia 18/11/2017 às 15h30 – Rio Preto x Guaicurus Três Lagoas

Local: Teixeirão – Rio Preto, SP

Dia 19/11/2017 às 14h00 – UFF x Mercedes (Argentina)

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 19/11/2017 às 15h40 – Seleção Fluminense x Mercedes (Argentina)

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Foto: Fotojump