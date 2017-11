Compartilhar no Facebook

Piauí, Rio de Janeiro, Mato Grosso e São Paulo terão decisões nesse fim de semana.

O rugby XV terá ação em Teresina, com o encerramento do Campeonato Piauiense e o jogo decisivo entre Piauí e Parnaíba. Quem ganhar, leva!

No Rio de Janeiro, chegará ao fim o Fluminense Masculino de Sevens, com a segunda e última etapa no campo olímpico da UFRJ.

Já em Santa Catarina haverá o estadual de sevens com todas as categorias agitando Florianópolis: masculino, feminino e juvenil. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul terá a 3ª etapa de seu circuito juvenil de sevens

Em São Paulo, o domingo será de decisão do Paulista M15 de Sevens, que terá sua última etapa em São José dos Campos no domingo, junto da primeira etapa do M17. Na capital, o São Bento movimentará seu campo na Vila Mariana com um torneio de sevens, enquanto o Butantã terá mais XV da Copa USP.

Em Primavera do Leste, o Mato Grosso Sevens terá sua última etapa, com os campeões masculino e feminino sendo conhecidos.

E tem ainda amistosos, com dois destaques interestaduais. Nesse fim de semana, o São José jogará em Porto Alegre com San Diego e Charrua, enquanto o sábado será histórico em Manaus com o GRUA recebendo o Tatuapé em embate Amazonas-São Paulo.

Campeonato Piauiense

Dia 25/11/2017 às 16h00 – Piauí x Parnaíba

Local: Campo da Sintufpi – Teresina, PI

Copa USP

Dia 25/11/2017 – Direito “San Fran” x Demônios de Maxwell

Local: CEEPUSP – São Paulo, SP

Paulista Juvenil de Sevens – M15 e M17

Dia 26/11/2017

Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP

M15: São José, SPAC, Jacareí A, Jacareí B, Ilhabela

M17: São José, Iguanas, Jacareí A, Jacareí B, Ilhabela

Jogos:

09h00 – Jacareí A X Jacareí B – M15

09h20 – São José X Ilhabela – M15

09h40 – Jacareí A X Jacareí B – M17

10h00 – São José X Ilhabela – M17

10h20 – SPAC X Ilhabela – M15

10h40 – São José X Jacareí B – M15

11h00 – Jacareí A X Iguanas – M17

11h20 – São José X Jacareí B – M17

11h40 – Jacareí A X Ilhabela – M15

12h00 – São José X SPAC – M15

12h20 – São José X Iguanas – M17

12h40 – Ilhabela X Jacareí B – M17

13h00 – Jacareí A X São José – M15

13h20 – SPAC X Jacareí B – M15

13h40 – Jacareí A X Ilhabela – M17

14h00 – Iguanas X Jacareí B – M17

14h20 – Ilhabela X Jacareí B – M15

14h40 – SPAC X Jacareí A – M15

15h00 – Iguanas X Ilhabela – M17

15h20 – Jacareí A X São José – M17

Campeonato Fluminense Masculino de Sevens – 2ª etapa

Dia 25/11/2017 – Grupo A: Niterói, Maxambomba e Cachoeiras / Grupo B: Itaguaí, Rio Rugby e Carioca / Grupo C: Guanabara, Cantagalo, UFF e UFRJ

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

10h00 – Niterói x Maxambomba

10h22 – Itaguaí x Rio Rugby

10h44 – Cantagalo x UFRJ

11h06 – Maxambomba x Cachoeiras

11h28 – Rio Rugby x Carioca

11h50 – UFRJ x Guanabara

12h12 – Cachoeiras x Niterói

12h34 – Carioca x Itaguaí

12h56 – Guanabara x Cantagalo

13h42 – Semifinal Prata

14h04 – Semifinal Prata

14h26 – Semifinal Ouro

14h48 – Semifinal Ouro

15h10 – Decisão de 7º lugar

15h32 – Final Prata

15h54 – Decisão de 3º lugar

16h16 – Final Ouro

Campeonato Catarinense de Sevens

Dia 25/11/2017 – Feminino: Desterro, Chapecó, Velho Oeste, Joinville e Criciúma / Masculino: Desterro, Joaca, Costão Norte, Criciúma e BC Rugby / M19: Desterro e Joaca / M17: Desterro, Costão Norte e Joinville / M15: Desterro A e Desterro B

09h00 – Desterro x Chapecó – Feminino

09h20 – Velho Oeste x Criciúma – Feminino

09h40 – Desterro x Joaca – Masculino

10h00 – Costão x Criciúma – Masculino

10h20 – Desterro A x Desterro B – M15

10h40 – Joinvile x Chapecó – Feminino

11h00 – Criciúma x Desterro – Feminino

11h20 – BC x Joaca – Masculino

11h40 – Criciúma x Desterro – Masculino

12h00 – Desterro A x Desterro B – M15

12h20 – Desterro x Costão – M17

12h40 – Velho Oeste x Joinville – Feminino

13h00 – Chapecó x Criciúma – Feminino

13h20 – Costão x BC – Masculino

13h40 – Joaca x Criciúma – Masculino

14h00 – Costão x Joinville – M17

14h20 – Desterro x Joaca – M19

14h40 – Desterro x Velho Oeste – Feminino

15h00 – Criciuma x Joinville – Feminino

15h20 – Desterro x Costão – Masculino

15h40 – Criciúma x BC – Masculino

16h00 – Joinville x Desterro – M17

16h20 – Joaca x Desterro – M19

16h40 – Chapecó x Velho Oeste – Feminino

17h00 – Joinville x Desterro – Feminino

17h20 – Joaca x Costão – Masculino

17h40 – BC x Desterro – Masculino

Local: Campo da Tapera – Floriamópolis, SC

Circuito Gaúcho M19 de Sevens – 3ª etapa

Dia 25/11/2017 – participantes: Charrua, SC Rugby, Farrapos, Brummers e Universitário

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Campeonato Matogrossense de Sevens – 4ª etapa

Dia 25/11/2017 a partir das 14h00

Masculino: Primavera, Cuiabá, Parecis A, Parecis B e Rondonópolis

Feminino: Primavera, Parecis e Melina

Local: Primavera do Leste, MT

Mas Par.A x Par.B 10:00

Mas PRC x Par.B 10:40

Mas PRC x Par.A 13:40

Fem PRC x Mel 14:00

Mas CRC x Roo 14:20

Fem PRC x Par 14:40

Mas Par.A x CRC 15:10

Mas PRC x Roo 15:30

Fem Par x Mel 15:50

Mas Par.B x CRC 16:10

Fem Que x Mel 16:30

Mas Par.A x Roo 16:50

Mas PRC x CRC 17:10

Fem Que x Par 17:30

Masc Par.B x Roo 17:50

Copa São Bento

Dia 25/11/2017 – Grupo A: Pasteur, Engenharia Mackenzie e Combinado Paulista / Grupo B: São Bento, Leões de Paraisópolis e Pacto Mackenzie

Local: Arena São Bento – Rua Machado de Assis, 550 – Vila Mariana – São Paulo, SP

10h20 – São Bento x Leões

10h40 – Pasteur x Engenharia Mackenzie

11h00 – Pacto Mackenzie x Leões

11h20 – Engenharia Mackenzie x Combinado

11h40 – São Bento x Pacto Mackenzie

12h00 – Pasteur x Combinado

12h40 – Taça Bronze

13h00 – Semifinal

13h20 – Semifinas

13h40 – Taça Bronze

14h00 – Taça Prata

14h20 – Taça Ouro

Amistosos

Dia 24/11/2017 às 19h00 – San Diego 07 x 55 São José

Local: Parque Marinha do Brasil, Praia de Belas – Porto Alegre, RS

Dia 26/11/2017 – Charrua X São José

Local: Sociedade Hípica Portoalegrense – Porto Alegre, RS



Dia 25/11/2017 às 14h00 – GRUA x Tatuapé

Local: UFAM Campo 1 – Manaus, AM