Um fim de semana intenso pela frente no rugby nacional com decisões e mais decisões! A começar pelo rugby feminino, com a etapa derradeira e decisiva do Super Sevens rolando em Curitiba, onde conheceremos o grande campeão brasileiro.

O sevens terá decisões em outras regiões também. Em Jacareí, o Paulista M17 e M19 da modalidade conhecerão seus campeões, enquanto os juvenis também entrarão em campo no Rio de Janeiro para o estadual fluminense.

Em Bento Gonçalves, o campeão do Gaúcho Masculino de Sevens será conhecido no sábado, ao passo que a Liga do Triângulo Mineiro terá sua última etapa em Patrocínio.

E o XV também terá decisões. Em Passo Funda, o Planalto, campeão do Gaúcho B, desafiará na repescagem do estadual o Universitário de Santa Maria, no domingo, em jogo único, que decidirá o 6º time da elite gaúcha de 2018.

Já em Balneário Camboriú, BC Rugby e Itajaí medirão forças na grande final da Copa Norte/SC.

Em outros torneios, São Carlos organizará seu tradicional sevens no interior paulista e o SPAC será o palco de um empolgante encontro de Veteranos em São Paulo.

Super Sevens – 6ª etapa

Dias 02 e 03/12/2017

Grupo A: Niterói (RJ), Delta (PI), Band Saracens (SP) e Centauros (RS);

Grupo B: Curitiba (PR), Desterro (RS), USP (SP) e Goianos (GO);

Grupo C: Leoas de Paraisópolis (SP), São José (SP), SPAC (SP) e Mel

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Sábado, 02 de dezembro, a partir das 9h

09h00 – Niterói x Centauros

09h20 – Delta x Band Saracens

09h40 – Curitiba x Goianos

10h00 – Desterro x USP

10h20 – Leoas x Melina

10h40 – São José x SPAC

11h20 – Niterói x Band Saracens

11h40 – Delta x Centauros

12h00 – Curitiba x USP

12h20 – Desterro x Goianos

12h40 – Leoas x SPAC

13h00 – São José x Melina

13h40 – Niterói x Delta

14h00 – Band Saracens x Centauros

14h20 – Curitiba x Desterro

14h40 – USP x Goianos

15h00 – Leoas x São José

15h20 – SPAC x Melina

Domingo, 03 de dezembro, a partir das 8h30

08h30 – Quartas Ouro – 1º x 8º

08h50 – Quartas Ouro – 4º x 5º

09h10 – Quartas Ouro- 2º x 7º

09h30 – Quartas Ouro – 3º x 6º

09h50 – Semi Bronze – 9º x 12º

10h10 – Semi Bronze – 10º x 11º

11h00 – Semi Prata

11h20 – Semi Prata

11h40 – Semi Ouro

12h00 – Semi Ouro

12h20 – Disputa de 11º

12h40 – Final Taça Bronze

13h50 – Disputa de 7º

14h10 – Final Taça Prata

14h30 – Disputa de 3º

14h50 – Final Taça Ouro

Copa Norte/SC

Dia 02/12/2017 às 17h00 – BC Rugby x Itajaí – FINAL

Local: Rua Libéria, 780, Das Nações, Balneário Camboriú, SC

Dia 02/12/2017 às 15h00 – SJB Rugby x Joinville – Disputa de 3º lugar

Local: Rua Libéria, 780, Das Nações, Balneário Camboriú, SC

Campeonato Gaúcho – Repescagem

Dia 03/12/2017 – Planalto x Universitário

Local: Passo Fundo, RS

Circuito Gaúcho Masculino de Sevens – 2ª etapa

Dia 02/12/2017

Jogo 01 – 13h20 – Farrapos x San Diego

Jogo 02 – 14h00 – SC Rugby x Farrapos

Jogo 03 – 14h40 – San Diego x SC Rugby

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Circuito Paulista Juvenil de Sevens – M17 e M19

Dia 03/12/2017 – M19: Jacareí, São José e Pasteur

M17 – Grupo A: Jacareí, São José e Tucanos / Grupo B: Iguanas, Ilhabela e Pasteur

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

10h00 – Jacareí x São José – M19

10h20 – Jacareí x São José – M17

10h40 – Iguanas x Pasteur – M17

11h00 – Jacareí x Pasteur – M19

11h20 – Jacareí x Tucanos – M17

11h40 – Pasteur x Ilhabela – M17

12h00 – São José x Pasteur – M19

12h40 – Tucanos x São José – M17

13h00 – Iguanas x Ilhabela – M17

13h20 – Jacareí x São José – M19

13h40 – Semifinal M17

14h00 – Semifinal M17

14h20 – Jacareí x Pasteur – M19

14h40 – 5º lugar M17

15h00 – 3º lugar M17

15h20 – Pasteur x São José – M17

15h40 – Final M17

Campeonato Fluminense Juvenil de Sevens

Dia 03/12/2017 a partir das 13h00

Local: Campo Olímpico UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Liga do Triângulo Mineiro – Etapa Final

Dias 02 e 03/12/2017 – Feminino – Grupo A: Patrocínio (MG), Ituiutaba (MG) e Javalis (MG) / Grupo B: Taurus Uberaba (MG), Guaicurus (MS) e Hydro Rio Preto (SP)

Masculino – Grupo A: Patrocínio (MG), Ituiutaba (MG), Javalis (MG), Montes Claros (MG) e Frutal (MG) / Grupo B: Uberlândia (MG), Taurus Uberaba (MG), Coró (MG), Gigantes Itumbiara (GO), Truvão (GO);

Local: Patrocínio, MG

Sanca Sevens

Dia 02/12/2017 – Masculino – São Carlos, Rio Claro, Hipo, Rio Branco, Locomotiva Araraquara, Paraba, Piracicaba, Ufscar, Leopardo e Chupa Cabras Bauru / Feminino: Rio Branco, Garra São Carlos, Locomotiva Araraquara e Piracicaba;

Local: Água Vermelha – São Carlos, SP

Transmissão pelo Facebook Live a partir das 16h00

09h00 – São Carlos x Rio Claro – Masculino

09h20 – Paraba x Piracicaba – Masculino

09h40 – Ufscar x Leopardo – Masculino

10h00 – Locomotiva x Chupa Cabras – Masculino

10h20 – Hipo x Rio Branco – Masculino

10h40 – Rio Branco x Garra – Feminino

11h00 – Locomotiva x Piracicaba – Feminino

11h20 – São Carlos x Piracicaba – Masculino

11h40 – Paraba x Leopardo – Masculino

12h00 – Ufscar x Chupa Cabras – Masculino

12h20 – Hipo x Rio Claro – Masculino

12h40 – Locomotiva x Rio Branco – Masculino

14h00 – Rio Branco x Piracicaba – Feminino

14h20 – Garra x Locomotiva – Feminino

14h40 – Semi Ouro – Masculino

15h00 – Semi Prata – Masculino

15h20 – Semi Ouro – Masculino

15h40 – Semi Prata – Masculino

16h00 – Garra x Piracicaba – Feminino

16h20 – Final Bronze – Masculino

16h40 – Rio Branco x Locomotiva – Feminino

17h00 – Final Prata

17h20 – Final Ouro

Vet Fun



Dia 03/12/2017 – Participantes: SPAC, Keep Walking, Alphaville, Pasteur e South African Warriors

Local: SPAC – São Paulo, SP

Foto: Eduardo Tozin Carvalho – São José x Niterói, Super 7s