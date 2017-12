O fim de semana mais importante do ano chegou! Afinal, é o fim de semana da diversão, com o SPAC enchendo pelo 25º ano seguido com o tradicional Lions Sevens, envolvendo clubes e convidados em várias categorias com o puro espírito do rugby. Neste ano, a Copa Cultura Inglesa, o Brasileiro Juvenil, também rolará durante o Lions Sevens, com seleções estaduais M19 masculinas e M18 femininas jogando pelo máximo título da categoria no país.

Novidade também do Lions deste ano é a realizado de um amistoso de XV feminino entre BandUSP e Seleção do Oeste de São Paulo. E o XV dará as caras no mesmo dia ainda na capital paulista na USP, com a grande final da Copa USP entre Poli e Demônios.

O fim de semana será ainda movimentado no Ceará, com a 2ª etapa do estadual de sevens, e em São Roque, com equipes do interior paulista jogando outro torneio de sevens.

O Mineiro de Sevens, que deveria acontecer nesse fim de semana, foi cancelado por falta de equipes interessadas.

XXV Lions Sevens / Copa Cultura Inglesa

Dias 09 e 10/12/2017

Local: SPAC – São Paulo, SP



Masculino Adulto

Grupo A: Brasil Amarelo, Cruzeirinho, Madagascar e BHB

Grupo B: Guanabara, Samambaia, Golden CAPS e ESPM

Grupo C: Brasil Verde, Pequi Melina, SP Barbarians e São Carlos

Grupo D: SPAC, Rio Branco, Leprechauns e Java

Grupo E: Pasteur, Leões de Paraisópolis, Bulldog 123 e Ribeirão Preto

Feminino Adulto

Grupo Único: SPAC, Leoas de Paraisópolis, Pasteur, Guanabara, Niterói e Rio Rugby

Copa Cultura Inglesa – Masculino M19

Grupo A: SP Preto (SPP), Paraná (PR), Rio Grande do Sul (RS) e um convidado

Grupo B: SP Branco (SPB), SP Vermelho (SPV), Santa Catarina (SC) e Rio de Janeiro (RJ)

Copa Cultura Inglesa – Feminino M18

Grupo Único: SP Branco (SPB), SP Preto (SPP), SP Vermelho (SPV), Rio Grande do Sul (RS), Paraná (PR) e Rio de Janeiro (RJ)

Veteranos (a partir de 35 anos)

Participantes: Cruzeiro do Sul, SPAC Highlanders, BandSauros, Rio Relíquias, Niteroldies, SP Barbarians, South African Warriors e JurassicPira

Golden Oldies (a partir de 45 anos)

Semifinalistas: Rio Branco, Keep Walking, SPAC Over 50s e Niterói

Tabela

Sábado – Campo Futebol / Campo Rugby

07h40 – SPP x Convidado – M19 / Cruzeirinho x Madagascar – Masc.

08h00 – PR X RS – M19 / Brasil Amarelo x BHB – Masc.

08h20 – SPB x RJ – M19 / Guanabara x Golden CAPS – Masc.

08h40 – SPV x SC – M19 / Samambaia x ESPM – Masc.

09h00 – SPB X SPV – M18 / Pequi Melina x SP Barbarians – Masc.

09h20 – SPP X RJ – M18 / Brasil Verde x São Carlos – Masc.

09h40 – PR X RS – M18 / SPAC x Rio Rugby – Fem.

10h00 – Cruzeiro do Sul x Jurassic Pira – Quartas 1 – Vets / Leoas x Niterói – Fem.

10h20 – Niteroldies x SA Warriors – Quartas 2 – Vets / Pasteur x Guanabara – Fem.

10h45 – SPP x RS – M19 / SPAC Highlanders x SP Barbarians – Quartas 3 – Vets

11h05 – PR X Convidado – M19 / Rio Relíquias x Bandsauros – Quartas 4 – Vets

11h30 – SPB X SC – M19 / SPAC x Leprechauns – Masc.

11h50 – SPV X RJ – M19 / Rio Branco x Java – Masc.

12h10 – SPB X RJ – M18 / Pasteur x Bulldog – Masc.

12h30 – SPV X RS – M18 / Leões x Ribeirão Preto – Masc.

12h50 – SPP X PR – M18 / SPAC x Niterói – Fem.

13h10 – Semifinal Bronze Vets (P1 x P2) / Leoas x Pasteur – Fem.

13h30 – Semifinal Bronze Vets (P3 x P4) / Guanabara x Rio Rugby – Fem.

13h50 – SPP X PR – M19 / Semifinal Ouro Vets (V1 x V2)

14h00 – RS X Convidado – M19 / Semifinal Ouro Vets (V3 x V4)

14h40 – SPB X SPV – M19 / Cruzeirinho x Madagascar – Masc.

15h00 – SC X RJ – M19 / Brasil Amarelo x BHB – Masc.

15h20 – Rio Branco x Leprechauns – Masc. / Guanabara x ESPM – Masc.

15h40 – Pasteur x Ribeirão Preto – Masc. / Samambaia x Golden CAPS – Masc.

16h00 – Leões x Bulldog – Masc. / Pequi Melina x São Carlos – Masc.

16h20 – 7º lugar Vets / Brasil Verde x SP Barbarians – Masc.

16h40 – SPB X RS – M18 / SPAC x Java – Masc.

17h00 – PR X RJ – M18 / Final Bronze Vets

17h30 – SPP X SPV – M18 / Final Prata (3º lugar) Vets

18h50 – Cruzeirinho x Brasil Amarelo – Masc. / Final Ouro Vets

18h10 – Guanabara x Samambaia – Masc. / Pasteur x Leões – Masc.

18h30 – Pequi Melina x Brasil Verde – Masc. / SPAC x Rio Branco – Masc.

18h50 – BHB X Madagascar – Masc. / Java x Leprechauns – Masc.

19h10 – Golden CAPS x ESPM – Masc. / São Carlos x SP Barbarians – Masc.

19h30 – x / Ribeirão Preto x Bulldog – Masc



Domingo – Campo Futebol / Campo Rugby

08h00 – SPB x PR – M18 / SPAC X Guanabara – Fem.

08h20 – SPP X RS – M18 / Leões x Rio Rugby – Fem.

08h40 – RJ X SPV – M18 / Pasteur x Niterói – Fem.

09h00 – Semifinal 17º lugar – 17º X 20º – Masc. / Quartas Ouro 1 – 4º X 5º – Masc.

09h20 – Semifinal 17º lugar – 18º X 19º – Masc / Quartas Ouro 2 – 1º X 8º – Masc.

09h40 – Semifinal Bronze 3º A x 4º B – M19 / Quartas Ouro 3 – 3º X 6º – Masc.

10h00 – Semifinal Bronze 3º b x 4º a – M19 / Quartas Ouro 4 – 2º X 7º – Masc.

10h20 – Semifinal Ouro 1º A x 2º B – M19 / SPAC x Pasteur – Fem.

10h40 – Semifinal Ouro 1º B x 2º A – M19 / Leoas x Guanabara – Fem.

11h00 – Rio Branco x Keep Walking – Semifinal Golden Oldies / Rio Rugby x Niterói – Fem.

11h20 – x / SPAC Over 50s x Niterói – Semifinal Golden Oldies

11h40 – Semifinal 13º lugar – 13º x 16º – Masc. / x

12h00 – Semifinal 13º lugar – 14º x 15º – Masc. / Semifinal Bronze – 9º x 12º – Masc.

12h20 – Amistoso XV Feminino / Semifinal Bronze – 10º x 11º – Masc.

12h40 – x / Semifinal Prata – Perdedor Quartas 1 x Perdedor Quartas 2 – Masc.

13h00 – Decisão 19º lugar – Masc. / Semifinal Prata – Perdedor Quartas 3 x Perdedor Quartas 4 – Masc.

13h20 – Decisão de 17º lugar – Masc. / Semifinal Ouro – Vencedor Quartas 1 x Vencedor Quartas 2 – Masc.

13h40 – Decisão de 15º lugar – Masc. / Semifinal Ouro – Vencedor Quartas 3 x Vencedor Quartas 4 – Masc.

14h00 – Decisão de 13º lugar – Masc. / 3º lugar Golden Oldies

14h20 – SPP X SPB – M18 / x

14h40 – SSPV X PR – M18 / Final Golden Oldies

15h00 – RJ X RS – M18 / x

15h20 – Decisão de 7º lugar M19 / Rio Rugby x Pateur – Fem.

15h40 – Final Bronze (5º lugar) M19 / Niterói x Guanabara – Fem.

16h00 – Final Prata (3º lugar) M19 / SPAC X Leões – Fem.

16h20 – Final Ouro (1º lugar) M19 / Decisão de 7º lugar – Masc.

16h40 – Decisão de 11º lugar – Masc. / Final Prata (5º lugar) – Masc.

17h00 – Final Bronze (9º lugar) – Masc. / Decisão de 3º lugar – Masc.

17h20 – x / Final Ouro – Masc.

Copa USP

Dia 09/12/2017 às 14h00 – Poli x Demônios de Maxwell – FINAL

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Campeonato Cearense de Sevens – 2ª etapa



Dia 09/12/2017 das 08h00 às 18h00 – Participantes: Sertões, Monólitos, Tubarões, Asa Branca, Aurora e Centuriões

Local: Estádio Abilhão – Quixadá, CE

Copa CCT São Roque Sevens

Dia 09/12/2017 a partir das 08h00 – Participantes – Masculino: São Roque, Wallys, Tornados, FACENS, Lechuza e FGV / Feminino: Tornados, Lenks, Wallys, Jaguars, Barueri e Mogi Mirim

Local: Estádio Quintinão – São Roque, SP

Amistoso de XV Feminino

Dia 10/12/2017 às 12h20 – Combinado Band-USP x Seleção Oeste da Capital Paulista

Local: SPAC – São Paulo, SP