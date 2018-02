Abrimos fevereiro com o artigo tradicional dos Jogos do fim de semana, dando a agenda do que rola no rugby de clubes brasileiro. Os beach rugby saem de cena e volta o XV. Tem amistoso no interior paulista e XV feminino em Brasília!

Amistosos

Dia 03/02/2018 às 15h – Piratas x Rio Branco

- Continua depois da publicidade -

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP



Dia 04/02/2018 às 10h00 – Amistoso de XV Feminino do Cerrado

Local: Clube CENTREJUF – Brasília, DF