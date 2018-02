Vai começar o primeiro grande campeonato estadual de XV em 2018 – e logo o mais forte: o Campeonato Paulista! Logo na abertura, dois dérbis paulistanos, com destaque para o clássico entre SPAC e Band Saracens, no CERET. Mesmo sem os atletas da seleção, o jogo promete e servirá de indicativo do que os dois clube serão capazes no estadual. E um pouquinho mais tarde, a Poli, atual campeã, entrará em campo em casa, sem sua legião de Tupis, contra o Rio Branco, em fase de reconstrução. Dérbi aurianil!

Enquanto isso, o interior paulista terá 3 torneios de pré temporada em ação. Em Araraquara, terá a largada a Copa Central, com o Locomotiva duelando com o São Carlos e com o jogo bom entre Ribeirão Preto e Piracicaba.

Já em Jaguariúna a Copa RMC chegará à sua segunda rodada com o Jaguars recebendo o Wallys e o Cougars duelando com o Tornados, em dérbis da Grande Campinas.

Na Baixada Santista, será a vez da Copa ABC ter sua segunda rodada, com o Armada recebendo o forte Templários e o ABC medindo forças com o Iguanas.

Em Pindamonhangaba, por sua vez, haverá a largada da Copa Caipira, com Pinda, Taubaté, Mogi e Tatuapé.

No Sul, o destaque estará em Florianópolis, com as Seleções Catarinenses recebendo os argentinos do Caraya Rugby Clube.

Campeonato Paulista – Série A – 1ª rodada

Dia 24/02/2018 às 15h00 – Band Saracens X SPAC

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Tomás de Goycochea

4o árbitro: Erika Weiss

Local: Arena Paulista de Rugby (CERET) – São Paulo, SP

Dia 24/02/2018 às 15h30 – Poli X Rio Branco

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Renato Scalércio e Luciano Sampaio

4o árbitro: Vanessa Xavier

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Copa Central – 1ª rodada

Dia 24/02/2018 às 13h30 – Locomotiva Araraquara x São Carlos

Local: Parque Pinheirinho – Araraquara, SP

Dia 24/02/2018 às 15h30 – Ribeirão Preto x Piracicaba

Local: Parque Pinheirinho – Araraquara, SP

Copa ABC – 2ª rodada

Dia 24/02/2018 às 14h00 – Armada x Templários

Local: Campo do Oriental – Praia Grande, SP

Dia 24/02/2018 às 16h00 – ABC x Iguanas

Local: Campo do Oriental – Praia Grande, SP

Copa RMC – 2ª rodada

Dia 24/02/2018 às 14h00 – Jaguars x Wallys

Local: Campo do Padre – Jaguariúna, SP

Dia 24/02/2018 às 15h45 – Tornados x Cougars

Local: Campo do Padre – Jaguariúna, SP

Copa Caipira – 1ª rodada

Dia 25/02/2018 às 15h30 – Pinda x Taubaté

Local: C. E. João do Pulo – Pindamonhangaba,SP

Dia 25/02/2018 – Tatuapé x Mogi

Local: CERET – São Paulo

Amistosos

Dia 24/02/2018 às 14h00 – Santa Catarina M19 x Caraya M19 (Argentina)

Local: UFSC/Tapera – Florianópolis, SC

Dia 24/02/2018 às 16h00 – Santa Catarina x Caraya (Argentina)

Local: UFSC/Tapera – Florianópolis, SC

Dia 24/02/2018 às 13h00 – São José X Engenharia Mackenzie

Local: Campo dos Alemães – São José dos Campos, SP

Dia 24/02/2018 – Pampas x Combinado Sul Catarinense/Corsários

Local: São Leopoldo, RS

Dia 24/02/2018 às 15h30 – Guaicurus x Rio Preto

Local: Campo da Aden – Três Lagoas, MS

Dia 24/02/2018 às 14h30 – Guaicurus x Rio Preto – Seven M17

Local: Campo da Aden – Três Lagoas, MS

Foto: Daniel Venturole