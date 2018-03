O Vale do Paraíba vai ferver nesse sábado! Além de Brasil e Argentina XV e do Sul-Americano Feminino M18, São José e Jacareí assistirão aos seus clubes estrearem na edição 2018 do Campeonato Paulista.

No sábado, o Jacareí dará o pontapé inicial de sua temporada recebendo o Templários, que debutará na elite estadual. Já o São José irá receber o Pasteur em um sempre aguardado clássico paulista sem favoritos.

No domingo, a capital paulista viverá a rodada de abertura do Paulista Universitário, com a UNIP medindo forças com a PUC e com a Engenharia Mackenzie duelando com a UFABC.

E Brasil afora o fim de semana reserva ainda muitos amistosos. Vá aos campos torcer e apoiar a equipe de sua região!

Campeonato Paulista A – semana 2

Dia 03/03/2018 às 13h – Jacareí X Templários

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Regis Dantas

4º árbitro: João Mont’Alverne

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 03/03/2018 às 14h – São José X Pasteur

Árbitro: Mariano de Goycoechea

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e João Pantano

4º árbitro: Marcos Saccomanno

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana 1

Dia 04/03/2018 às 13h – UNIP X PUC

Árbitro: Raphael Santana

Auxiliares de linha: Bruno Serminaro e Renata Martinez

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 04/03/2018 às 15h – Engenharia Mackenzie X UFABC

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Herbert Ferreira e Luiz Henrique

4º árbitro: Mariana Costa

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Copa 24h de Rugby

Dia 03/03/2018 – Sevens – masculino: Montes Claros, Arraial, Teiús Terremoc e Porto Seguro / Feminino: Porto Seguro e Montes Claros

Local: Estádio Agnaldo Bento – Porto Seguro, BA

Dia 03/03/2018 – Beach Rugby – masculino: Montes Claros, Arraial, Teiús Terremoc e Porto Seguro / Feminino: Porto Seguro e Montes Claros

Local: Areia Boca da Barra – Porto Seguro, BA

Amistosos

Dia 03/03/2018 às 14h00 – Goianos x Uberlândia

Local: FEF UFG – Goiânia, GO

Dia 03/03/2018 às 15h00 – Chapecó x Planalto

Local: Chapecó, SC

Dia 04/03/2018 às 10h00 – Velho Oeste Paulista x Pé Vermelho

Local: Av. Juscelino Kubitschek – Presidente Prudente, SP

Dia 04/03/2018 às 14h30 – FEA x Rugby XI (San Fran)

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 04/03/2018 às 15h00 – Piratas x Lechuza

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Dia 04/03/2018 às 16h00 – Uberlândia x Liga do Triângulo

Local: Parque Sabiá – Uberlândia, MG