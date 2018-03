Rodada cheia de jogos pelo Brasil! Em São Paulo, tem muito jogo já, começando com o SPAC recebendo a abertura do Paulista Feminino. Pelo Paulista A, a segunda rodada será completada com a atual Poli se deslocando até Ribeirão Pires para encarar o campeão da Série B, o Templários, ao passo que em São José dos Campos haverá duelo direto na luta pelas semifinais entre o São José e o Band Saracens.

Já o domingo paulista será de abertura da Série C, com 3 embates: Armada e União na Baixada, Jequitibá e Jaguars em Campinas e ATR/Mogi contra FEA em Mogi das Cruzes. Enquanto isso, o Universitário também terá ação com a Engenharia Mackenzie duelando com a PUC.

No Rio Grande do Sul, tem pontapé inicial para os estaduais. No sábado, pelo Gaúcho Série A, Porto Alegre vai ferver com dois encontros: o Charrua receberá o Brummers, em dérbi metropolitano, e o San Diego receberá o Universitário de Santa Maria, estreando o Parque da Marinha. Enquanto isso, em Caxias, o Serra Gaúcha receberá o recém promovido Planalto. Depois, no domingo, será a vez da abertura da Série B, com União Tauias Carancho, Pampas e Centauros visitando Antiqua (Pelotas), Guaíba e Guasca (Porto Alegre).

Ação também no XV em Minas Gerais e no Paraná. Em Varginha, tem a abertura do Grupo Sul com Varginha encarando seus parceiros da Liga das Montanhas, em dérbi regional, ao passo que em Curitiba os Touros receberão o Lobo Bravo de Guarapuava, na segunda rodada do estadual paranaense.

Por fim, Maricá receberá a segunda etapa do Circuito Fluminense de Desenvolvimento de Sevens masculino.

Circuito Paulista Feminino de Sevens – etapa 1

Dias 17 e 18/03/2018 a partir das 9h – Clique aqui para a tabela completa

Grupo A: São José, Pasteur, Guarulhos e Curitiba

Grupo B: Band Saracens, Piratas, Iguanas e São José B

Grupo C: SPAC, USP, Taubaté e Rio Branco

M19: Curitiba, Leoas e Jacareí

M16: Rio Branco, Curitiba, Jacareí, São José e Iguanas

Local: SPAC – São Paulo, SP

Campeonato Paulista A – Semana 4

Dia 17/03/2018 às 14h – Templários X Poli

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Raphael Santana

4º árbitro: Roger Santesso

Local: CT Ouro Fino – Ribeirão Pires, SP

Dia 17/03/2018 às 15h – São José X Band Saracens

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Augusto cambuzano

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista C – Semana 1

Dia 18/03/2018 às 15h – Armada X União

Árbitro: Vinícius Hideo

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Bruno Serminaro

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Campo do Oriental – Praia Grande, SP

Dia 18/03/2018 às 15h30 – Jequitibá X Jaguars

Árbitro: Gabriel Perri

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Ricardo Marzano

4º árbitro: Bárbara Martins

Local: Condomínio Itapoan – Campinas, SP

Dia 18/03/2018 às 15h – ATR/Mogi X FEA

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Marcos Saccomanno

4º árbitro: Cíntia Saccomanno

Local: Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana 2

Dia 18/03/2018 às 15h – Engenharia Mackenzie X PUC

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Marco Silva

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Mineiro – Semana 2

Dia 17/03/2018 às 15h00 – Varginha x Liga das Montanhas

Local: Campo do Canaã – Varginha, MG

Campeonato Gaúcho Série A – 1ª rodada

Dia 17/03/2018 às 15h00 – Charrua x Brummers

Local: Sociedade Hípica – Porto Alegre, RS

ia 17/03/2018 às 15h00 – Serra Gaúcha x Planalto

Local: Av. Rio Branco, 2465 – Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 17/03/2018 às 17h00 – San Diego x Universitário

Local: Parque da Marinha – Porto Alegre, RS

Campeonato Gaúcho Série B – 1ª rodada

Dia 18/03/2018 às 15h00 – Antiqua x União Tauras Carancho

Local: BR 116, km 521, s/nº, Fragata – Pelotas, RS

Dia 18/03/2018 às 20h00 – Guaíba x Pampas

Local: Complexo Esportivo Dr. Rui Coelho – “Coelhão” – Guaíba, RS

Dia 18/03/2018 às 15h00 – Guasca x Centauros

Local: ESEF – Porto Alegre, RS

Campeonato Gaúcho Intermédia – 1ª rodada

Dia 17/03/2018 – às 14h30 – Charrua x Brummers

Local: Sociedade Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 17/03/2018 às 16h00 – San Diego x Universitário

Local: Parque da Marinha – Porto Alegre, RS

Campeonato Gaúcho M19 – 1ª rodada

Dia 17/03/2018 às 14h00 – Charrua x Brummers

Local: Sociedade Hípica – Porto Alegre, RS

Sia 17/03/2018 às 14h10 – Serra Gaúcha x Planalto

Local: Av. Rio Branco, 2465 – Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Campeonato Paranaense – 2ª rodada

Dia 17/03/2018 às 15h00 – Curitiba x Lobo Bravo

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Campeonato Fluminense de Sevens de Desenvolvimento – 2ª etapa

Dia 17/03/2018

11h00 – Maricá x Vila Real

11h22 – Ita x Niterói Desenvolvimento

12h00 – Maricá x Volta Redonda

12h22 – Niterói Desenvolvimento x Vila Real

13h00 – Vila Real x Ita

13h22 – Niterói Desenvolvimento x Volta Redonda

14h00 – Maricá x Ita

14h22 – Vila Real x Volta Redonda

15h00 – Maricá x Niterói Desenvolvimento

15h22 – Volta Redonda x Ita

Local: Grêmio Náutico Maricá – Maricá, RJ