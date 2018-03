Mais estreias, mais largadas no rugby de clubes brasileiro! Nesse fim de semana, o pontapé inicial é no Rio de Janeiro, com a primeira rodada do Campeonato Fluminense de Rugby XV no sábado e com a primeira etapa do Circuito Fluminense Feminino no domingo, agitando Volta Redonda. Na abertura do XV, tem rodada dupla na UFRJ com Maxambomba e Guanabara, primeiro, e Carioca e Itaguaí, na sequência, além do Niterói recebendo o Itaipuaçu/Cachoeiras e da UFF recebendo o Rio Rugby.

No Mato Grosso, a vez é da Taça Pantanal, que começará no sábado com o clássico estadual entre Primavera e Cuiabá, sempre acirrado.

Em São Paulo, o Paulista Série A terá rodada completa, com direito ao superclássico do Vale do Paraíba entre Jacareí e São José. Na capital, serão 3 jogos, com o SPAC recebendo a Poli e com rodada dupla no CERET, para Pasteur e Templários seguidos de Band Saracens e Rio Branco. Terceira rodada, já começando a deixar claro quem tem “garrafa velha pra vender”.

No interior, o sábado ainda será de decisão, com a final da Copa Central em Ribeirão Preto ente o time da casa e o São Carlos. Tem ainda duelo pelo Paulista C, com a estreia de Iguanas e URA, enquanto no Universitário vai tem Direito Mack, UFABC, Engenharia Mackenzie e PUC em campo no domingo.

Minas Gerais viverá muito rugby também com 3 partidas. O Uberlândia receberá o Frutal na abertura do Grupo do Triângulo, enquanto os times do Grupo Metropolitano irão à segunda rodada, com o Trinca Ferro recebendo o BH e com o Nova Lima recebendo o Inconfidência.

Ação de sobra ainda no Rio Grande do Sul, que terá as disputas da segunda rodada do Gaúcho Série A e da Série B. Na elite, o Farrapos fará sua estreia visitando o Serra Gaúcha em clássico regional, ao passo que o Charrua receberá em Porto Alegre o Universitário de Santa Maria. Já em Dois Irmão, no Vale dos Sinos, tem o Brummers diante do Planalto. Na segundona, por sua vez, o Centauros receberá o Pampas em Estrela, o Antiqua de Pelotas viajará a Porto Alegre para duelar com o Guasca e o União Tauras Carancho fará sua estreia em Marau contra o Guaíba.

Tem mais: em Santa Catarina, o tens masculino abrirá a temporada de clubes em Florianópolis com o Torneio Catarinense de Abertura, desenvolvendo os clubes de Floripa e arredores.

No Paraná, será a vez do sevens, com a abertura dos circuitos estaduais masculino e feminino, em Curitiba. É a Taça John Swann!

Por fim, destaque ainda para a viagem do GRUA, de Manaus, a São Paulo, para retribuir a visita do Tatuapé. O time amazonense jogará na Zona Lestena nesta sexta-feira a noite.

Campeonato Paulista A – Semana 5

Dia 24/03/2018 às 15h – SPAC X Poli

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Tomás de Goycochea

4º árbitro: Erika Weiss

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 24/03/2018 às 15h – Jacareí X São José

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Cauã Ricardo e Fernando Zemann

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 24/03/2018 às 15h15 – Pasteur X Templários

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Roger Santesso

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 24/03/2018 às 17h – Rio Branco X Band Saracens

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Vanessa Xavier

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista C – Semana 2

Dia 25/03/2018 às 10h – Iguanas X União Rugby Alphaville

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Raíssa Alexia

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana 3

Dia 25/03/2018 às 13h – Direito Mack X UFABC

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Vinícius Hideo e Luiz Henrique

4º árbitro: Erika Weiss

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 25/03/2018 às 15h – PUC X Engenharia Mackenzie

Árbitro: Alexandre Castiglioni

Auxiliares de linha: Fernando Zemann e Jefferson Santana

4º árbitro: Angélica Gevaerd

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Copa Central – 3ª rodada



Dia 24/03/2018 às 14h00 – Ribeirão Preto x São Carlos

Local: Campo do Avelino Palma – Ribeirão Preto, SP

Dia 24/03/2018 às 16h00 – Piracicaba x Locomotiva Araraquara

Local: Campo do Avelino Palma – Ribeirão Preto, SP

Taça Pantanal – 1ª rodada

Dia 24/03/2018 às 18h – Primavera x Cuiabá

Local: Estádio Cerradão – Primavera do Leste, MT

Campeonato Mineiro – 3ª semana

Dia 24/03/2018 às 16h – Uberlândia x Frutal

Local: Campo A do Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Dia 24/03/2018 às 15h – Nova Lima x Inconfidência

Local: Estádio do Morro Velho – Nova Lima, MG

Dia 24/03/2018 às 15h – Trinca Ferro x BH Rugby

Local: Estádio Nelson Mandela – Lagoa Santa, MG

Campeonato Fluminense – 1ª rodada

Dia 24/03/2018 às 14h00 – Maxambomba x Guanabara

Local: Campo da Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 24/03/2018 às 15h00 – UFF x Rio Rugby

Local: Campo da UFF Gragoatá – Niterói, RJ

Dia 24/03/2018 às 15h00 – Niterói x Itaipuaçu/Cachoeiras

Local: Campo do Tubarão – Maricá, RJ

Dia 24/03/2018 às 16h00 – Carioca x Itaguaí

Local: Campo da Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Campeonato Fluminense Feminino – 1ª etapa

Dia 25/03/2018 das 10h00 às 17h30 – Participantes: Niterói, Guanabara, Rio Rugby, Volta Redonda, Itaguaí e UFF

Local: Volta Redonda, RJ

Campeonato Gaúcho Série A – 2ª rodada

Dia 24/03/2018 às 14h30 – Charrua x Universitário

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 24/03/2018 às 14h – Brummers x Planalto

Local: SESI – Dois Irmãos, RS

Dia 24/03/2018 às 15h – Serra Gaúcha x Farrapos

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Campeonato Gaúcho Série B – 2ª rodada

Dia 24/03/2018 às 16h – Centauros x Pampas

Local: Parque Princesa do Vale – Estrela, RS

Dia 25/03/2018 às 10h00 – União Tauras Carancho x Guaíba

Local: Estádio Carlos Renato Bebber – Marau, RS

Dia 25/03/2018 às 15h30 – Guasca x Antiqua

Local: Parque Esportivo da PUC – Porto Alegre, RS

Campeonato Gaúcho M19 – 2ª rodada

Dia 24/03/2018 às 13h30 – Charrua x Universitário

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 24/03/2018 às 13h15 – Serra Gaúcha x Farrapos B

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 24/03/2018 às 14h – Serra Gaúcha x Farrapos

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 24/03/2018 às 14h – Brummers x Planalto

Local: SESI – Dois Irmãos, RS

Circuito Paranaense de Sevens – Taça John Swann – 1ª etapa

Dia 24/03/2018 das 09h às 17h30

Masculino – Grupo A: Curitiba, Cascavel e Curitiba B / Grupo B: Cianorte, Umuarama e Curitiba M19

Feminino – Curitiba, Maringá, Londrina, Toledo e Curitiba B

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Torneio Catarinense de Abertura – 10s



Dia 24/03/2018 das 09h00 às 18h30 – Grupo A: Seleção Catarinense M20, Desterro e BC Rugby / Grupo B: Joaca, Costão Norte e Goitaka

09h00 – Desterro x Seleção Catarinense M20

09h30 – Joaca x Costão Norte

11h00 – Seleção Catarinense M20 x BC Rugby

11h30 – Costão Norte x Goitaka

13h00 – BC Rugby x Desterro

13h30 – Goitaka x Joaca

14h30 – 1º A x 2º B

15h00 – 1º B x 2º A

15h30 – 3º A x 3º B

17h00 – 3º lugar

17h30 – Final

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Amistosos

Dia 23/03/2018 às 20h – Tatuapé x GRUA

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 25/03/2018 às 09h – Triangular: GRUA, SP Barbarians e Lechuza

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP