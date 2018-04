Rugby de clubes a todo vapor por todo Brasil! Em São Paulo, o Paulista Série A retornará com a Poli defendendo sua liderança e recebendo o Band Saracens e com o São José de olho na ponta visitando o Templários.

O rugby paulista ainda viverá a largada de sua Série B e de sua Série D. Pelo Paulista B, o sábado será de duelos grandes entre fortes candidatos a título. O São Carlos, em sua volta à divisão, irá a Jundiaí encarar o Wallys , enquanto o vice campeão ABC receberá o Tornados de Indaiatuba. Já a recém promovida Engenharia Mackenzie duelará com o Urutu em dérbi paulistano.

No Paulista D, Pinda e Taubaté farão dérbi do Vale do Paraíba, enquanto o Rio Preto receberá o Piracicaba em duelo do interior. Enquanto isso, a Série C também terá ação com mais dois duelos, Lechuza contra Jequitibá e Tatuapé contra Jaguars.

Em Minas Gerais, mais ação pelo estadual, com o Grupo Triângulo sendo agitado por outro duelo entre Frutal e Uberlândia, ao passo que o Grupo Metropolitano terá o Trinca Ferro recebendo o Nova Lima e o BH Rugby fazendo dérbi da capital com o Inconfidência.

- Continua depois da publicidade -

No Rio Grande do Sul, o sábado é de clássico em Porto Alegre pela Série A, com Charrua e San Diego, o tradicional “SanCha”. O campeonato ainda terá o Farrapos visitando o Brummers e o Planalto fazendo seu primeiro jogo em casa na elite, contra o Universitário. No domingo, será a vez da segunda divisão ter suas ações, com Antiqua contra Guaíba, Pampas diante do Guasca e União Tauras Carancho versus Centauros.

No Paraná, tem a volta do XV, com o Pé Vermelho fazendo jogo crucial em Londrina com o Lobo Bravo de Guarapuava.

Em Santa Catarina, o sábado será de estreias, com a largada do estadual de XV. Tem um Chapecó contra Joaca promissor e o Desterro duelando com o BC Rugby.

E ainda haverá muito sevens. Brasília receberá a primeira etapa do Pequi Sevens, agitando o Centro-Oeste, ao passo que Porto Seguro será o palco da largada do Circuito Baiano de Sevens. Em João Pessoa, a Liga Independente terá seu pontapé inicial com paraibanos, pernambucanos, potiguares e cearenses em campo.

Campeonato Paulista A – Semana 6

Dia 07/04/2018 às 14h00 – Templários X São José

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Alexandre Castiglioni

4º árbitro: Roger Santesso

Local: Ribeirão Pires, SP

Dia 07/04/2018 às 15h30 – Poli X Band Saracens

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Murilo Bragotto e Mariana Wyse

4º árbitro: Luciano Sampaio

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Campeonato Paulista B – Semana 1

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Wallys X São Carlos

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Elisângela Maranin

4º árbitro: Mirko Weber

Local: IAC – Jundiaí, SP

Dia 08/04/2018 às 14h00 – ABC X Tornados

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Vinícius Hideo e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Mauro Paccagnella

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 08/04/2018 às 15h30 – Engenharia Mackenzie X Urutu

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Raphael Santana e Roger Santesso

4º árbitro: Jefferson Santana

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista C – Semana 2

Dia 08/04/2018 às 10h00 – Lechuza X Jequitibá

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Gabriel Perri

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Itu, SP

Dia 08/04/2018 às 12h00 – Tatuapé X Jaguars

Árbitro: Vinícius Hideo

Auxiliares de linha: Franco Rodrigues e Angélica Gevaerd

4º árbitro: Mauro Paccagnella

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista D – Semana 1

Dia 07/04/2018 às 16h00 – Rio Preto X Piracicaba

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Guilherme Wadt

4º árbitro: Eduardo Vilela

Local: Campo de Maquininha – São José do Rio Preto, SP

Dia 08/04/2018 às 15h00 – Pinda X Taubaté

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Stephanie Pflamminger

4º árbitro: João Mont’AlverneLocal: C.E. João do Pulo – Pindamonhangaba, SP

Campeonato Mineiro – 3ª semana

Dia 07/04/2018 às 13h30 -BH Rugby x Inconfidência

Local: UniBh – Belo Horizonte, MG

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Trinca Ferro x Nova Lima

Local: Estádio Nelson Mandela – Lagoa Santa, MG

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Frutal x Uberlândia

Local: Estádio Coleto de Paula – Ituituaba, MG

Campeonato Gaúcho Série A – 3ª rodada

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Charrua x San Diego

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 07/04/2018 às 15h30 – Brummers x Farrapos

Local: Complexo Esportivo Municipal – Dois Irmãos, RS

Dia 07/04/2018 às 15h30 – Planalto x Universitário

Local: Campo das Brigada – Passo Fundo, RS

Campeonato Gaúcho Série B – 3ª rodada

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Antiqua x Guaíba

Local: Tourist Park Hotel – Pelotas, RS

Dia 08/04/2018 às 10h00 – União Tauras Carancho x Centauros

Local: Estádio Municipal – Marau, RS

Dia 08/04/2018 às 15h00 – Pampas x Guasca

Local: Rua Campo Bom, 556 – São Leopoldo, RS

Campeonato Gaúcho M19 – 3ª rodada

Dia 07/04/2018 às 14h00 – Brummers x Farrapos Branco

Local: Complexo Esportivo Municipal – Dois Irmãos, RS

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Brummers x Farrapos Verde

Local: Complexo Esportivo Municipal – Dois Irmãos, RS

Dia 07/04/2018 às 14h30 – Planalto x Universitário

Local: Campo das Brigada – Passo Fundo, RS

Campeonato Paranaense – 3ª semana

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Pé Vermelho x Lobo Bravo

Local: Aterra Igapó – Londrina, PR

Campeonato Catarinense – 1ª rodada



Dia 07/04/2018 às 15h00 – BC Rugby x Desterro

Local: Campo Público – Itajaí, SC

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Chapecó x Joaca

Local: Complexo Esportivo Verde – Chapecó, SC

Circuito Baiano de Sevens – 1ª etapa



Dia 07/04/2018 às 13h00 – Participantes: Masculino – Porto Seguro, Ymborés, Itabuna, Arraial e Vitória (ES) / Feminino – Porto Seguro Torukas, Porto Seguro Torukas Podium e Ymborés

Local: Estádio Municipal de Porto Seguro – Porto Seguro, BA

Liga Independente de Rugby – 1ª etapa

08/04/2018 às 08h00 – João Pessoa (PB), Campina Grande (PB), Natal (RN), Sertões (CE) e Caruaru (PE)

Local: Vila Olímpica Parahyba – João Pessoa, PB

Pequi Sevens – 1ª etapa

Dia 07 e 08/04/2018 – Participantes: Melina (MT), Cuiabá (MT), Goianos (GO), GRUA (AM), UnB (DF) e RpB (Rugby pelo Brasil)

Sábado

14h00 – UnB x Cuiabá

14h20 – Goianos x GRUA

14h40 – Melina x Rugby pelo Brasil

15h20 – GRUA x Melina

15h40 – UnB x Rugby pelo Brasil

16h00 – Cuiabá x Goianos

16h40 – Rugby pelo Brasil x GRUA

17h00 – Melina x Cuiabá

17h20 – UnB x Goianos

Domingo

08h00 – Goianos x Melina

08h20 – Cuiabá x Rugby pelo Brasil

08h40 – UnB x GRUA

09h20 – Rugby pelo Brasil x Goianos

09h40 – UnB x Melina

10h00 – GRUA x Cuiabá

Local: Brasília, DF

Amistosos

Dia 07/04/2018 às 09h00 – Trinca Ferro x Alpha – M12 e M14 – Sevens

Local: Estádio Nelson Mandela – Lagoa Santa, MG

Dia 07/04/2018 – São Bento x FFLCH

Local: Campo da Praça Rosa Alves da Silva – Vila Mariana – São Paulo, SP