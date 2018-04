Preparado para mais um fim de semana repleto de rugby de clubes pelo Brasil?

Em São Paulo, o Paulista A terá um jogo de titãs entre Pasteur e Jacareí, quarto e terceiro colocados da competição, duelando pela permanência no G4 e pela busca por um posto mais elevado na classificação. Enquanto isso, o outro jogo será entre SPAC e Rio Branco, que buscam reabilitação.

A jornada paulista terá ainda muito rugby pelas Série B e C, pelo Desenvolvimento e pelo Universitário. Destaques para o Tornados indo à capital para manter o bom início, em visita ao Urutu, para as estreias de Piratas, Tucanos, São Bento e Cougars e para o duelo por reabilitação entre ABC e Wallys, enquanto o Desenvolvimento (a 5ª divisão) terá sua largada. O estado ainda terá a abertura do Super USP, o circuito feminino da USP, e o Bauru Sevens, agitando clubes do interiorzão.

No Rio de Janeiro, o Fluminense masculino terá sua segunda rodada no sábado e se Niterói, Guanabara, Rio Rugby e Itaguaí vencerem os semifinalistas já terão sido definidos. Já o domingo será de segunda etapa do Fluminense Feminino, em Cachoeira de Macacu.

No Sul, Desterro e Curitiba prepararam uma jornada intensa em Florianópolis com todas as suas categorias em ação: adulto de XV masculino e de 7s feminino, tens do M17 masculino e sevens do M19 masculino, M18 feminino e M15 masculino. Excelente, não?

No Campeonato Gaúcho, por sua vez, a terceira rodada será de folga para o líder Charrua, enquanto o Farrapos buscará se igualar na liderança em visita a Santa Maria para encarar o Universitário. O San Diego, por sua vez, visitará o Planalto em Passo Fundo, ao passo que o Serra Gaúcha irá ao Vale dos Sinos encarar o Brummers.

No Paraná, o sábado será de abertura da Copa Paraná de XV, competição de desenvolvimento, com Cianorte e Cascavel indo a campo.

Já em Minas Gerais as atenções estarão sobre a primeira etapa da Liga do Triângulo, em Frutal.

Campeonato Paulista A – Semana 7

Dia 14/04/2018 às 15h00 – SPAC X Rio Branco

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Roger Santesso

4º árbitro: Vanessa Xavier

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 14/04/2018 às 15h00 – Pasteur X Jacareí

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Alexandre Castiglioni

4º árbitro: Guilherme Queiroz

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista B – Semana 2

Dia 14/04/2018 às 15h00 – Piratas X Tucanos

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Elisângela Maranin e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Ricardo Marzano

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Dia 14/04/2018 às 15h00 – Urutu X Tornados

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Marcos Saccomanno

4º árbitro: Cíntia Saccomanno

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 14/04/2018 às 16h30 – ABC X Wallys

Árbitro: Mariana Wyse

Auxiliares de linha: Renata Martinez e Luiz Henrique

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 15/04/2018 às 14h00 – Cougars X São Bento

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Erick Rist

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Campeonato Paulista B – Semana 3

Dia 15/04/2018 às 10h00 – União Rugby Alphaville X Alto Tietê/Nacanis

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Mirko Weber

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Campo do Jardim Maria Helena – Barueri, SP

Dia 15/04/2018 às 10h00 – Iguanas X União

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Dia 15/04/2018 às 10h30 – FEA X Armada

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Bruno Serminaro e Aline Thomaz

4º árbitro: Franco Rodriguez

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 1

Dia 14/04/2018 às 13h30 – SPAC B X Leões de Paraisópolis

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Vanessa Xavier

4º árbitro: Erika Weiss

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 14/04/2018 às 13h30 – Medicina X Jacareí B

Árbitro: Natasha Olsen

Auxiliares de linha: Jefferson Santana e Luciano Sampaio

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 15/04/2018 às 14h30 – Guarulhos X Ilhabela

Árbitro: Alexandre Castiglioni

Auxiliares de linha: Angélica Gevaerd e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Estádio Arnaldo José Celeste – Guarulhos, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana 4

Dia 15/04/2018 às 12h15 – Mauá X Engenharia Mackenzie

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares de linha: Mariano de Goycochea e Franco Rodriguez

4º árbitro: Aline Thomaz

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 15/04/2018 às 14h00 – UFABC X UNIP

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Franco Rodriguez e Vinícius Hideo

4º árbitro: Bruno Serminaro

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 15/04/2018 às 15h45 – Direito Mack X PUC

Árbitro: Vinícius Hideo

Auxiliares de linha: Roger Santesseo e Bruno Serminaro

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Fluminense – 2ª rodada

Dia 14/04/2018 às 13h30 – UFF x Niterói

Local: Campo do Bento – Inoã – Maricá, RJ

Dia 14/04/2018 às 13h30 – Maxambomba x Itaguaí

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 14/04/2018 às 15h15 – Guanabara x Carioca

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 14/04/2018 às 15h15 – Itaipuaçu/Cachoeiras x Rio Rugby

Local: Campo do Bento – Inoã – Maricá, RJ

Campeonato Fluminense Feminino – 2ª etapa

Dia 15/04/2018 às 10h00 – Grupo A: Niterói, UFF e Carioca / Grupo B: Guanabara, Volta Redonda e Cachoeiras / Grupo C: Rio Rugby, BH Rugby (MG), Itaguaí e UERJ

10h00 – Itaguaí x UERJ

10h22 – Rio Rugby x BH Rugby

10h44 – Guanabara x Cachoeiras

11h06 – Niterói x Carioca

11h28 – Perdedor Itaguaí/UERJ x Perdedor Rio/BH

11h50 – Cachoeiras x Volta Redonda

12h12 – Carioca x UFF

12h34 – Vencedor Itaguaí/UERJ x Vencedor Rio/BH

12h56 – Guanabara x Volta Redonda

13h18 – Niterói x UFF

13h40 – Taça Bronze

14h02 – Taça Bronze

14h24 – Taça Prata

14h46 – Taça Ouro

15h08 – Taça Bronze

15h30 – Taça Prata

15h52 – Taça Ouro

16h14 – Taça Bronze

16h36 – Taça Prata

16h58 – Taça Ouro

Local: Cachoeira de Macacu, RJ

Campeonato Gaúcho Série A – 4ª rodada

Dia 14/04/2018 às 15h00 – Universitário x Farrapos

Local: UFSM – Santa Maria, RS

Dia 14/04/2018 às 15h30 – Brummers x Serra Gaúcha

Local: SESI – Dois Irmãos, RS

Dia 14/04/2018 às 15h30 – Planalto x San Diego

Local: Campo da Brigada Militar – Passo Fundo, RS

Campeonato Gaúcho M19 – 4ª rodada

Dia 14/04/2018 às 13h00 – Universitário x Farrapos Branco

Local: UFSM – Santa Maria, RS

Dia 14/04/2018 às 13h40 – Universitário x Farrapos Verde

Local: UFSM – Santa Maria, RS

Dia 14/04/2018 às 14h00 – Brummers x Serra Gaúcha

Local: SESI – Dois Irmãos, RS

Dia 14/04/2018 às 14h30 – Planalto x San Diego

Local: Campo da Brigada Militar – Passo Fundo, RS

Copa Paraná – 1ª rodada

Dia 14/04/2018 – Cianorte X Cascavel

Local: Cianorte, PR

Taça da Amizade

Dia 14/04/2018 – Desterro x Curitiba

12h00 – Adulto Feminino – Sevens

12h20 – M19 Masculino – Sevens

12h40 – M15 Masculino – Sevens

13h00 – M18 Feminino – Sevens

13h20 – M17 Masculino – Tens

13h45 – Adulto Feminino – Sevens

14h05 – M19 Masculino – Sevens

14h25 – M15 Masculino – Sevens

14h45 – M18 Feminino – Sevens

15h05 – M17 Masculino – Tens

15h30 – Adulto Masculino – XV

Local: Campo UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Liga do Triângulo Mineiro – 1ª etapa

Dia 14 e 15/04/2018 – Participantes: Frutal, Ituiutaba, Uberlândia, Javalis;

Local: Campo do Borjão – Frutal, MG

Super USP Feminino – 1ª etapa

Dia 15/04/2018 às 08h30

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Bauru Sevens

Dia 14/04/2018 – Participantes: Bauru Chupa Cabras, São Carlos Desenvolvimento, RURC Rio Claro e Cedro Cassilândia (MS)

10h00 – Chupa Cabras x RURC

10h20 – Cedro x São Carlos

10h50 – Chupa Cabras x Cedro

11h10 – RURC x São Carlos

11h40 – São Carlos x Chupa Cabras

12h00 – Cedro x RURC

12h40 – 3º lugar

13h00 – Final

Local: FIB – Bauru, SP

Amistosos

Dia 14/04/2018 às 12h00 – Masculino: Grêmio Náutico Maricá, Friburgo, Rural e UFRJ / Feminino: Grêmio Náutico Maricá, Rural e Tijuca

Local: Grêmio Náutico Maricá – Maricá, RJ

Dia 15/04/2018 às 14h00 – Minuano x Maragatos

Local: Parque Getúlio Vargas – Canoas, RS