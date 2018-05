Muito rugby de clubes pelo Brasil nesse fim de semana, com decisões e jogos cruciais nos estaduais.

Em São Paulo, a penúltima rodada do Campeonato Paulista começará com Pasteur (5º colocado) e Band Saracens (6º) indo a campo, respectivamente, contra Rio Branco e Templários, em jogo de vitórias obrigatórias para os dois se quiserem seguir na briga por vaga nas semifinais. O estado ainda terá batalhas pelas Séries B, C, D e Desenvolvimento, em um total de nada menos que 9 partidas pelas divisões inferiores. E, além disso, a USP receberá o Campeonato Paulista Universitário de Sevens, masculino e feminino, organizado pela FUPE (a Federação Universitária Paulista de Esportes).

O Rio de Janeiro terá a última rodada da primeira fase, com direito ao clássico entre Rio Rugby e Niterói, que vale o primeiro lugar do Grupo B. Já o Grupo A terá dois jogos cruciais, com o Guanabara (buscando confirmar o primeiro lugar) duelando com o Itaguaí (que precisa da vitória para sobreviver e avançar às semifinais), enquanto o Maxambomba (que precisa da vitória para poder ir às semifinais) encara o Carioca.

No Paraná, Curitiba e Pé Vermelho duelam na capital em partida que valerá o título do Paranaense, ao passo que em Santa Catarina tem dérbi de Florianópolis entre Desterro e Joaca pelo estadual.

- Continua depois da publicidade -

No Rio Grande do Sul, a penúltima rodada do estadual de XV terá um grande clássico entre dois invictos (e já classificados às semifinais): Farrapos e Charrua. Jogo que vale o primeiro lugar da temporada regular! Enquanto isso, San Diego (4º) e Serra Gaúcha (3º) se encararão em Porto Alegre, valendo a classificação antecipada ao vencedor. Já em Santa Maria o Universitário jogará suas últimas fichas para chegar às semifinais recebendo o Brummers, que também precisa de qualquer modo da vitória. Ao mesmo tempo, ainda tem rodada completa no Gaúcho Série B, a última da primeira fase, definindo os duelos de semifinais, com destaque para o embate decisivo entre Guaíba e Guasca.

Na Bahia, será a vez do seven-a-side agitar o fim de semana com a 2ª etapa do Circuito Baiano, em Poções.

Por fim, em Uberlândia, será dada a largada para a Liga do Triângulo Juvenil de Sevens, com três clubes em campo.

Campeonato Paulista A – semana 9

Dia 05/05/2018 às 14h45 – Rio Branco X Pasteur

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Marco Silva e Luiz Henrique

4º árbitro: Angélica Gevaerd

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 05/05/2018 às 18h – Band Saracens X Templários

Árbitro: Marcel Santos

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Stephanie Pflamminger

4º árbitro: Luiz Henrique

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista B – semana 4

Dia 05/05/2018 às 12h30 – Urutu X ABC

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Guilherme Wadt

4º árbitro: Marcos Saccomanno

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 05/05/2018 às 15h30 – Tornados X Cougars

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 06/05/2018 às 10h30 – Wallys X São Bento

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo do IAC – Jundiaí, SP

Campeonato Paulista C – semana 6

Dia 05/05/2018 às 15h30 – Jequitibá X FEA

Árbitro: Raphael Santana

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Elisângela Maranin

4º árbitro: Mirko Weber

Local: C.T. Jequitibá Rugby Clube – Paulínia, SP

Dia 06/05/2018 às 10h – Jaguars X Iguanas

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Jefferson Santana

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Campo do Padre – Jaguariúna, SP

Dia 06/05/2018 às 15h30 – Armada X Lechuza

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Fernando Joaquim e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Campo do Oriental – Praia Grande, SP

Campeonato Paulista D – semana 2

Dia 05/05/2018 às 15h – Ribeirão Preto X Pinda

Árbitro: Gabriel Perri

Auxiliares de linha: Ricardo Marzano e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Elton Tanis

Local: Campo do Avelino Palma – Ribeirão Preto, SP

Dia 06/05/2018 às 14h – Taubaté X Piracicaba

Árbitro: Marcel Santos

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Camila Marianno

Local: CTI – Taubaté, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – semana 2

Dia 05/05/2018 às 16h20 – Leões de Paraisópolis X Guarulhos

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Angelica Gevaerd

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Paulista Universitário de Sevens – FUPE



Dias 05 e 06/05/2018

Masculino – Grupo A: UFSCar, Unicamp e FEI / Grupo B: PUCCAMP, ESPM e USP / Grupo C: FGV, Economia Mackenzie e FACENS

Feminino – Grupo A: Tsunami, PUC e Direito Mack / Grupo B: UFABC, FEAOdonto e Farmácia / Grupo C: Unicamp, FFLCH e FEI / Grupo D: Engenharia Mackenzie, Poli e ESPM

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Campeonato Fluminense

Dia 05/05/2018 às 15h00 – Rio Rugby x Niterói

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 05/05/2018 às 15h00 – Itaipuaçu/Cachoeiras x UFF

Local: Vila Olímpica de Macacu – Cachoeira de Macacu, RJ

Dia 06/05/2018 às 15h00 – Itaguaí x Guanabara

Local: Campo da UFRRJ – Seropédica, RJ

Dia 06/05/2018 às 15h00 – Carioca x Maxambomba

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Campeonato Paranaense

Dia 05/05/2018 às 15h00 – Curitiba x Pé Vermelho

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Campeonato Catarinense

Dia 05/05/2018 às 15h00 – Desterro x Joaca

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Campeonato Gaúcho – Série A – 6ª rodada

Dia 05/05/2018 às 15h00 – Farrapos x Charrua

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 05/05/2018 às 15h30 – Universitário x Brummers

Local: Guarani Atlântico – Santa Maria, RS

Dia 05/05/2018 às 16h30 – San Diego x Serra Gaúcha

Local: Parque da Marinha – Porto Alegre, RS

Campeonato Gaúcho – Série B – 6ª rodada



Dia 05/05/2018 às 15h30 – Centauros x Antiqua

Local: Parque Princesa do Vale – Estrela, RS

Dia 05/05/2018 às 19h00 – Guaíba x Guasca

Local: Complexo Esportivo Coelhão – Guaíba, RS

Dia 06/05/2018 às 15h00 – Pampas x União Tauras Carancho

Local: Campo do Pampas Rugby – São Leopoldo, RS

Campeonato Gaúcho M19 – 6ª rodada



Dia 05/05/2018 às 13h00 – Farrapos x Charrua

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 05/05/2018 às 13h30 – Universitário x Brummers

Local: Guarani Atlântico – Santa Maria, RS

Dia 05/05/2018 às 15h30 – San Diego x Serra Gaúcha

Local: Parque da Marinha – Porto Alegre, RS

Liga do Triângulo Mineiro – 1ª etapa juvenil – Rugby Sevens masculino

Dia 06/05/2018

14h00 – Uberlândia A x Uberlândia B

14h20 – Coró x Javalis

14h30 – Uberlândia A x Javalis

14h50 – Uberlândia B x Coró

15h00 – Coró x Uberlândia A

15h20 – Javalis x Uberlândia B

Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Circuito Baiano de Sevens – 2ª etapa – Taça Suíça Baiana

Dia 06/05/2018a partir das 08h30

Local: Estádio Heraldão – Poções, BA

Amistosos

Dia 05/05/2018 às 12h00 – Farrapos Intermédia x Charrua Intermédia

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 05/05/2018 – Centuriões x Tubarões – Sevens masculino

Local: Campo do Ceará Mirim – Fortaleza, CE

Dia 06/05/2018 às 13h30 – Pampas x União Tauras Carancho – M19

Local: Campo do Pampas Rugby – São Leopoldo, RS