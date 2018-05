Não são só os Tupis que respirarão decisão nesse fim de semana. O rugby de clubes estadual está na reta final. Em São Paulo, tem a rodada final da fase de pontos corridos, com Poli e Jacareí jogando pela liderança, ao passo que Rio Branco e Templários duelam contra o rebaixamento. Pasteur e Band Saracens também fazem confronto decisivo pelas semifinais, ao passo que o SPAC joga suas fichas contra o classificado São José, que almeja seguir invicto e em primeiro lugar.

No interior paulista ainda tem muita ação pelas divisões inferior, com Jundiaí recebendo o clássico Wallys e Tornados pelo Paulista C, enquanto o Paulista D terá Rio Preto contra Taubaté. Na capital, o Universitário ainda retorna com o jogão entre UNIP e Engenharia Mackenzie. Já São José dos Campos receberá a segunda etapa do Circuito Paulista Feminino, com as mulheres voltando a campo em jornada que promete.

No Rio Grande do Sul também haverá a última rodada da temporada regular, com destaque para Serra Gaúcha e Charrua se encarando pelo segundo lugar. Enquanto isso, em Alegrete, o Frontera Oeste e o Uruguaiana vão a campo contra clubes uruguaios e argentinos, na Copa Intergração de 10s, torneio transfronteiriço que fomenta o rugby da fronteira.

No Rio de Janeiro, será dada o largada nas semifinais, com os jogos de ida. Destaque para o clássico carioca entre Rio Rugby e Guanabara e para o Maxambomba tentando surpreender o Niterói. Depois, no domingo, o rugby fluminense viverá em Seropédica a 3ª etapa de seu circuito feminino e em Volta Redonda a 4ª etapa do circuito masculino de desenvolvimento.

Em Santa Catarina, o fim de semana não será de decisão, e sim de estreias, com 8 clubes indo a campo em Blumenau e em Criciúma pela rodada de abertura da expandida Copa Norte e Amigos.

Paraná e Minas Gerais também terão ação, com Curitiba e Varginha cumprindo tabela em seus estaduais contra Lobo Bravo e Liga das Montanhas.

Campeonato Paulista A – Semana 11

Dia 19/05/2018 às 11h30 – Pasteur X Band Saracens

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Jefferson Santana

4º árbitro: Mauro Paccagnella

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 19/05/2018 às 13h30 – Rio Branco X Templários

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Roger Santesso

4º árbitro: Vanessa Xavier

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 19/05/2018 às 12h30 – SPAC X São José

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Mariano de Goycochea e Giancarlo Bristot

4º árbitro: Renata Martines

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 19/05/2018 às 14h – Poli X Jacareí

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Raphael Santana e Luciano Sampaio

4º árbitro: Guilherme Queiroz

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Campeonato Paulista B – Semana 6

Dia 20/05/2018 às 10h – Wallys X Tornados

Árbitro: Raphael Nichioka

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e João Victor Freie

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: IAC – Jundiaí, SP

Campeonato Paulista D – Semana 3

Dia 19/05/2018 às 14h – Rio Preto X Taubaté

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Eduardo Vilela e Guilherme Wadt

4º árbitro:

Local: Campo do Tangará – São José do Rio Preto, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana 5

Dia 20/05/2018 às 10h – UNIP X Engenharia Mackenzie

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista Feminino – 2ª etapa

Dias 19 e 20/05/2018:

Grupo A: São José, Flamengo Guarulhos, Taubaté e Melina (MT)

Grupo B: Band Saracens, Leoas de Paraisópolis, USP e Pasteur

Grupo C: SPAC, São José B, Iguanas e Jacareí

M19: São José A, São José B e Curitiba

M16: São José, Iguanas, Guardiões, Jacareí A e Jacareí B

Local: Vale do Sol – São José dos Campos, SP

Campeonato Fluminense – Semifinais – jogos de ida

Dia 19/05/2018 às 13h00 – Carioca x UFF – Semifinal pelo 5º lugar

Local: Campo do Bento – Inoã, RJ

Dia 19/05/2018 às 15h15 – Maxambomba x Niterói – Semifinal

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 19/05/2018 às 15h15 – Itaipuaçu/Cachoeiras x Itaguaí – Semifinal pelo 5º lugar

Local: Campo do Bento – Inoã, RJ

Dia 19/05/2018 às 15h30 – Rio Rugby x Guanabara – Semifinal

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Campeonato Fluminense Feminino – 3ª etapa

Dia 20/05/2018 – Grupo A: Niterói, Volta Redonda e Itaguaí / Grupo B: Guanabara, Rio Rugby, Carioca e UERJ

Local: UFRRJ – Seropédica, RJ

10h00 – Guanabara x Carioca

10h22 – Rio Rugby x UERJ

10h44 – Niterói x Volta Redonda

11h28 – Perdedor Guanabara/Carioca x Perdedor Rio/UERJ

11h50 – Itaguaí x Volta Redonda

12h34 – Vencedor Guanabara/Carioca x Vencedor Rio/UERJ

12h56 – Niterói x Itaguaí

13h40 – 5º lugar

14h02 – 3º lugar

14h24 – Final

Circuito Fluminense de Desenvolvimento – 4ª etapa

Dia 20/05/2018 – Grupo A: Volta Redonda, Ita Rugby e Grêmio Náutico Maricá Desenvolvimento / Grupo B: Grêmio Náutico Maricá, UFRJ e Itatiaia

Local: Aero Clube – Volta Redonda, RJ

10h00 – Volta Redonda x Maricá B

10h22 – Maricá x Itatiaia

11h06 – Ita x Maricá B

11h28 – UFRJ x Itatiaia

12h12 – Volta Redonda x Ita

12h34 – Maricá x UFRJ

13h18 – 5º lugar

13h40 – 3º lugar

14h02 – Final

Campeonato Mineiro – 3ª rodada Sul

Dia 19/05/2018 às 14h00 – Varginha x Liga das Montanhas

Local: Campo do Canaã – Varginha, MG

Campeonato Paranaense – 6ª semana

Dia 19/05/2018 às 15h00 – Lobo Bravo x Curitiba

Local: Guarapuava, PR

Copa Norte e Amigos – 1ª rodada

Dia 20/05/2018 às 14h00 – BC Rugby x Lages

Local: Blumenau, SC

Dia 20/05/2018 às 16h00 – Blumenau x SJB Rugby

Local: Blumenau, SC

Dia 19/05/2018 às 14h00 – Itajaí x Costão Norte

Local: Faculdades SATC – Criciúma, SC

Dia 19/05/2018 às 16h00 – Criciúma x Buchaville

Local: Faculdades SATC – Criciúma, SC

Campeonato Gaúcho Série A – 7ª rodada

Dia 19/05/2018 às 15h00 – Farrapos x Planalto

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 19/05/2018 às 15h00- Serra Gaúcha x Charrua

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 19/05/2018 às 18h30 – San Diego x Brummers

Local: Parque da Marinha – Porto Alegre, RS

Campeonato Gaúcho M19 – 10s



Dia 19/05/2018 às 13h30 – Farrapos Branco x Planalto

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 19/05/2018 às 14h20 – Farrapos Verde x Planalto

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 19/05/2018 às 14h00 – Serra Gaúcha x Charrua

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 19/05/2018 às 17h50 – San Diego x Brummers

Local: Parque da Marinha – Porto Alegre, RS

Copa Integração de 10-a-side – 2ª etapa

Dia 19/05/2018 às 14h00 – Fronteira Oeste, Uruguaiana, Uruguay (Argentina), Artigas (Uruguai) e Búfalos Bella Unión (Uruguai)

Local: Estádio da Farraoupilha – Alegrete, RS

Amistosos

Dia 19/05/2018 às 13h00 – Inconfidentes x BH Rugby – M19

Local: Campo Nelson Mandela – Lagoa Santa, MG

Dia 19/05/2018 às 14h00 – Rio Rugby x Guanabara – M19

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 19/05/2018 às 15h00 – Inconfidentes x Barbarians Mineiros – M19

Local: Campo Nelson Mandela – Lagoa Santa, MG

Dia 19/05/2018 às 13h00 e às 14h00 – Farrapos x Planalto – Feminino

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS