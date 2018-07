As primeiras divisões estaduais de XV acabaram e o Campeonato Brasileiro ainda está distante. Mas o XV não irá parar não, pois nesse fim de semana haverá ação em São Paulo e em Santa Catarina.

No Interior Paulista, o Paulista Série B será agitado com dois duelos, que terão o Tucanos defendendo lugar no G4 contra o ABC e com Cougars e Wallys duelando de olho em fugirem da lanterna. Já na Capital a Engenharia Mackenzie também defenderá seu lugar entre os melhores recebendo o Piratas.

Já na Série C de São Paulo a FEA defenderá sua liderança visitando o União Rugby Alphaville que quer se aproximar do G4, ao passo que o Lechuza, na perseguição ao líder, visitará o União, que precisa subir.

Enquanto isso, em Santa Catarina, o Joaca, em aquecimento para a Taça Tupi, receberá o BC Rugby em jogo atrasado que fechará a edição 2018 do Campeonato Catarinense.

O fim de semana ainda será de quente em Goiás, com o Pequi Sevens chegando à sua etapa final reunindo o melhor do sevens feminino do Centro-Oeste – e também confrontos de 10-a-side masculino entre goianos e brasilienses.

A ação do sevens também rolará no Rio Grande do Sul, com o Gaúcho M19 de Desenvolvimento, no Rio Grande do Sul, com o Circuito de Desenvolvimento de Sevens rolando em Cantagalo, e em São Paulo, com o universitário feminino do Super USP.

Campeonato Paulista B – Semana 10

Dia 30/06/2018 às 15h – Tucanos X ABC

Árbitro: Andrés Herbozo

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Elisângela Maranin

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local:CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Dia 30/06/2018 às 15h – Cougars X Wallys

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Paigy Costa

4º árbitro: Marilise Myiata

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Dia 30/06/2018 às 15h – Engenharia Mackenzie X Piratas

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Erika Weiss e Alexandre Castiglioni

4º árbitro: Kaike Oliveira

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista C – Semana 11

Dia 30/06/2018 às 10h – União X Lechuza

Árbitro: Marcelo Blanco

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Erika Weiss

4º árbitro: Kaike Oliveira

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 01/07/2018 às 10h – União Rugby Alphaville X FEA

Árbitro: Mariana Wyse

Auxiliares de linha: Bruno Serminaro e Erika Weiss

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Parque Ecológico de Alphaville – Barueri, SP

Campeonato Paulista D – Semana 5

Dia 01/07/2018 às 15h – Piracicaba X Pinda

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Gabriel Perri e João Belluzzi

4º árbitro: Rodrigo Vicentim

Local: Parque Pompeia – Piracicaba, SP

Dia 01/07/2018 às 15h – Ribeirão Preto X Rio Preto

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Ricardo Marzano e Eduardo Vilella

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Campo do Avelino – Ribeirão Preto, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 6

Dia 30/06/2018 às 13h – Jacareí Desenvolvimento X Guarulhos

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Lucas Machado

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana 7

Dia 30/06/2018 às 10h30 – Mauá X PUC

Árbitro: Raphael Santana

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Instituto de Tecnologia Mauá – São Caetano do Sul, SP

Campeonato Catarinense

Dia 30/06/2018 às 15h00 – Joaca x BC Rugby

Local: UFSC Tapera- Florianópolis, SC

Pequi Sevens – Etapa Final

Dias 30/06 e 01/07/2018 – Feminino Sevens: Melina (MT), Goianos (GO), UnB (DF), Parecis (MT) e Cuiabá (MT) / Masculino Tens: Goianos (GO), Xavantes (GO) e UnB (DF)

Local: Clube Sint-IFSGO (sábado) e Estádio Olímpico (Domingo) – Goiânia, GO

Sábado

10h00 – Xavantes x Goianos – 10s masculino

11h120 – Goianos x Parecis

11h40 – Melina x Cuiabá

14h00 – UnB x Goianos

14h20 – Melina x Parecis

14h40 – Xavantes x UnB – 10s masculino

15h20 – UnB x Cuiabá

15h40 – Goianos x Melina

16h00 – Goianos x UnB – 10s masculino

16h40 – UnB x Parecis

Domingo

09h00 – Parecis x Cuiabá

09h30 – Melina x UnB

10h00 – Goianos x Cuiabá

11h00 – 3º lugar Feminino

11h30 – FINAL Feminino

Circuito Fluminense Masculino Desenvolvimento de Sevens – 5ª etapa

Dia 30/06/2018 – Calx-Cis, GN Maricá, Volta Redonda e Ita

Local: Cantagalo, RJ

Circuito Gaúcho M19 de Desenvolvimento de Sevens – 3ª etapa

Dia 30/06/2018 – Participantes: Guaíba, Minuano, Pampas e Maragatos

Local: Guaíba, RS

Super USP – 2ª etapa

Dia 30/06/2018 – participantes: Tsunami, Poli, FFLCH, Feaodonto, Sanfran, Fofeca, FAU, EACHEEL e Med

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Festival Donovan & Macintyre – Festival Paulista Juvenil – Última Etapa

Dia 30/06/2018

Local: SPAC – São Paulo, SP