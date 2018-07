Tem rugby nesse fim de semana sim pelo Brasil! O rugby XV estará quase ausente, mas tem um jogo decisivo valendo título no Mato Grosso: o Cuiabá receberá o Primavera valendo o título da Taça Pantanal. No primeiro duelo entre os dois rivais, a vitória foi do Primavera por 22 x 08, com o Cuiabá agora precisando de vitória por de 15 pontos de diferença para ser campeão.

No Rio de Janeiro, as atenções estarão sobre o sevens feminino, com a 4ª etapa (penúltima etapa) do Fluminense Feminino rolando em Seropédica. A liderança é inabalável do Niterói, que venceu aqui todas as etapas.

Enquanto isso, em Pelotas, o rugby sevens agitará os Jogos Abertos da região.

Taça Pantanal

Dia 07/07/2018 às 18h00 – Cuiabá x Primavera

Local: Complexo Dom Aquino – Cuiabá, MT]

Circuito Fluminense Feminino – 4ª etapa

Dia 08/07/2018 – Grupo Único

Local: UFRRJ – Seropédica, RJ

10h00 – Niterói x Volta Redonda

10h20 – Guanabara x Itaguaí

11h00 – Rio Rugby x Niterói

11h20 – Volta Redonda x Guanabara

12h00 – Volta Redonda x Rio Rugby

12h20 – Itaguaí x Niterói

13h00 – Guanabara x Rio Rugby

13h20 – Itaguaí x Volta Redonda

14h00 – Rio Rugby x Itaguaí

14h20 – Niterói x Guanabara

Jogos Abertos de Pelotas – Rugby Sevens

Dia 07/07/2018 a partir das 10h00 – participantes: Antiqua,

Local: Tourist Park Hotel – Pelotas, RS

URA Rugby Day

Dia 07/07/2018 das 10h00 às 15h00

Local: Parque Ecológico de Alphaville – Barueri, SP

Amistoso

Dia 07/07/2018 – UFF x Vitória – Sevens

Local: UFF – Niterói, RJ