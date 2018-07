O fim de semana está recheado de muito rugby do melhor Brasil afora! O destaque, é lógico, é a segunda rodada do Super 16, que agitará o sábado com 8 jogos. Pelo Grupo A, São José e Jacareí competem pela ponta visitando, respectivamente, Guanabara e BH Rugby. O Grupo B tem o melhor jogo da rodada, que opõe Band Saracens e Poli, enquanto o Pasteur mira a liderança isolada visitando o Niterói. Pelo Grupo C, os líderes Curitiba e SPAC viajam para enfrentarem Templários e Pé Vermelho, ao passo que os ponteiros do Grupo D também se deslocam, com Desterro e Farrapos visitando Charrua e San Diego.

A Taça Tupi também mexe com o fim de semana com líderes duelando: no Grupo A, tem o Tornados recebendo o Uberlândia, enquanto no Grupo B o Serra Gaúcha recebe o Joaca. Já o Rio Branco visita o Inconfidentes na chave A e o Chapecó visita o Lobo Bravo, em jogos que valem a fuga das lanternas.

O sábado terá ainda a decisão do título da Liga Norte, com Pará e Amazonas colidindo em Pará quando o Acemira receber o GRUA – no primeiro jogo, o time de Manaus triunfou por 53 x 17, obrigando o time da casa a vencer por 36 pontos de vantagem para ser campeão.

O Campeonato Baiano também é destaque com os sergipanos do Serigy fazendo o segundo duelo contra o Galícia de Salvador.

Em São Paulo, muita ação ainda com rodadas na Série B, na Série D, no Desenvolvimento e no Universitário, em um total de 9 partidas ao todo pelo estado. Destaques na Série B para São Carlos e ABC fazendo duelo direto pela classificação às semifinais, assim como Piratas e Urutu. Já o Tucanos, praticamente garantido, recebe o lanterna e desesperado São Bento.

No Rio de Janeiro e em Santa Catarina o fim de semana ainda será de sevens feminino, com Volta Redonda recebendo a 5ª e última etapa do estadual fluminense – tendo o Niterói com uma mão e quatro dedos na taça. Já Criciúma receberá a 2ª e também decisiva etapa do Catarinense Feminino.

Por fim, destaque ainda para o XV masculino voltando ao Cerrado com amistoso entre o Rugby Sem Fronteiras, do Distrito Federal, e o Goianos.

Super 16 – 2ª rodada

Dia 28/07/2018 às 13h00 – Guanabara x São José

Árbitro: Braz Magaldi

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 28/07/2018 às 13h30 – Charrua x Desterro

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 28/07/2018 às 14h00 – BH Rugby x Jacareí

Árbitro: Vinícius Aleixo

Local: UniBH Estoril – Belo Horizonte, MG

Dia 28/07/2018 às 14h00 – Band Saracens x Poli

Árbitro: Henrique Platais

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 28/07/2018 às 15h00 – Pé Vermelho x SPAC

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Aterro Igapó – Londrina, PR

Dia 28/07/2018 às 15h15 – Niterói x Pasteur

Árbitro: Marcel Santos

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 28/07/2018 às 15h30 – San Diego x Farrapos

Árbitro: Fernando Ceolatto

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 28/07/2018 às 16h00 – Templários x Curitiba

Árbitro: Xavier Vouga

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Taça Tupi – 2ª rodada

Dia 28/07/2018 às 15h00 – Inconfidentes x Rio Branco

Árbitro: Edgard Cardoso

Local: Estádio Genival Ramalho – Ouro Preto, MG

Dia 28/07/2018 às 15h00 – Lobo Bravo x Chapecó

Árbitro: Richard Mine

Local: Campo do Ginásio Municipal – Guarapuava, PR

Dia 28/07/2018 às 15h00 – Serra Gaúcha x Joaca

Árbitro: Marcelo Poletto

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 28/07/2018 às 15h30 – Tornados x Uberlândia

Árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Liga Norte – Final 2º jogo

Dia 28/07/2018 às 15h00 – Acemira x GRUA

Local: Associação Esportiva São Pedro – Belém, PA

Campeonato Baiano

Dia 29/07/2018 às 10h00 – Serigy x Galícia

Local: Petroclube – Aracajú, SE

Campeonato Paulista B – Semana 13

Dia 28/07/2018 às 15h – Piratas X Urutu

Árbitro:

Auxiliares de linha:

4º árbitro:

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Dia 28/07/2018 às 15h30 – Tucanos X São Bento

Árbitro:

Auxiliares de linha:

4º árbitro:

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Dia 29/07/2018 às 15h – São Carlos X ABC

Árbitro:

Auxiliares de linha:

4º árbitro:

Local: Água Vermelha – São Carlos, SP

Campeonato Paulista D – Semana

Dia 28/07/2018 às 15h – Piracicaba X Rio Preto

Árbitro:

Auxiliares de linha:

4º árbitro:

Local: Parque Pompeia – Piracicaba, SP

Dia 28/07/2018 às 15h30 – Pinda X Ribeirão Preto

Árbitro:

Auxiliares de linha:

4º árbitro:

Local: C.E. João do Pulo – Pindamonhangaba, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana

Dia 28/07/2018 às 16h – Ilhabela X Jacareí Desenvolvimento

Árbitro:

Auxiliares de linha:

4º árbitro:

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Dia 29/07/2018 às 13h – SPAC X Guarulhos

Árbitro:

Auxiliares de linha:

4º árbitro:

Local: SPAC – São Paulo, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana

Dia 29/07/2018 às 13h – PUC X UFABC

Árbitro:

Auxiliares de linha:

4º árbitro:

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 29/07/2018 às 15h – Direito Mack X Mauá

Árbitro:

Auxiliares de linha:

4º árbitro:

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Fluminense Feminino – 5ª etapa

Dia 29/07/2018 – Grupo A: Niterói, Itaguaí e Volta Redonda / Grupo B: Guanabara, Rio Rugby, Carioca e Maricá

Local: Volta Redonda, RJ

10h00 – Rio Rugby x Carioca

10h22 – Guanabara x Maricá

10h44 – Niterói x Volta Redonda

11h20 – Perdedor Guanabara/Maricá x Perdedor Rio/Carioca

11h42 – Itaguaí x Volta Redonda

12h20 – Vencedor Guanabara/Maricá x Vencedor Rio/Carioca

12h42 – Niterói x Itaguaí

13h20 – 5º lugar

13h42 – 3º lugar

14h04 – Final

Campeonato Catarinense Feminino – 2ª etapa

Dia 28/07/2018 – Participantes: Criciúma, Desterro, Joinville e Velho Oeste

Local: Campo do SATC – Criciúma, SC

Amistoso

Dia 28/07/2018 às 15h00 – Goianos x Rugby Sem Fronteiras

Local: Complexo Olímpico – Goiânia, GO