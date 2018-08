Taça Tupi e estaduais em São Paulo e Santa Catarina. É esse o menu do rugby no fim de semana.

O destaque é o retorno da segunda divisão nacional, com Tornados e Serra Gaúcha defendendo suas lideranças diante dos lanterna Inconfidentes e Lobo Bravo, respectivamente, e com duelos diretos pelo segundo lugar que prometem muito, com o Rio Branco recebendo o Uberlândia e o Chapecó recebendo o Joaca.

Em São Paulo, a Série B terá encontro do interior com o Wallys jogando contra a lanterna diante do Piratas que ainda sonha com semifinais. Tem ainda clássico do interior com o Ribeirão Preto sonhando com a ponta do Paulista D em jogo com o Piracicaba, mais duas partidas pelo Desenvolvimento e outros 6 jogos dos campeonatos juvenis de São Paulo – M19, M17 e M15 – que estão só começando.

Já Santa Catarina vive a volta da Copa Norte, com embates rolando em Joinville e Itajaí.

A Copa USP e o Super Sevens, que deviam começar nesta semana, tiveram seus inícios adiados.

Taça Tupi – 3ª rodada

Dia 11/08/2018 às 15h00 – Inconfidentes x Tornados

Árbitro: Vinícius Aleixo

Local: Campo da Barra – Ouro Preto, MG

Dia 11/08/2018 às 15h00 – Rio Branco x Uberlândia

Árbitro: Régis Dantas

Local: Campo do 16º Batalhão da Polícia Militar – Rio Pequeno – São Paulo, SP

Dia 11/08/2018 às 15h00 – Lobo Bravo x Serra Gaúcha

Árbitro: Marcelo Poletto

Local: Campo do Ginásio Municipal – Guarapuava, PR

Dia 11/08/2018 às 15h00 – Chapecó x Joaca

Árbitro: Lucas Santos

Local: Complexo Esportivo Verdão – Chapecó, SC

Campeonato Paulista B – Semana 15

Dia 11/08/2018 às 15h – Wallys X Piratas

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Talles Silva

4º árbitro: Elisângela Maranin

Local: IAC – Jundiaí, SP

Campeonato Paulista D – Semana 8

Dia 11/08/2018 às 15h – Ribeirão Preto X Piracicaba

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Gabriel Perri e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Aline Oliveira

Local: Campo Avelino Palma – Ribeirão Preto, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 9

Dia 11/08/2018 às 15h – Leões de Paraisópolis X SPAC B

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Renata Martines

4º árbitro: Erika Weiss

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 11/08/2018 às 16h – Ilhabela X Guarulhos

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Raphael Gentile

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Campeonato Paulista M19 – Semana 2

Dia 11/08/2018 às 9h30 – Jacareí X Iguanas

Árbitro: Fernando Zemann

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Campeonato Paulista M17 – Semana 2

Dia 11/08/2018 às 12h – Jacareí X Guardiões

Árbitro: Lucas Saccomanno

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 11/08/2018 às 13h30 – SPAC/Rio Branco/Tatuapé X São José

Árbitro: Mariana Wyse

Local: SPAC – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M15 – Semana 2

Dia 11/08/2018 às 10h45 – Jacareí X Guardiões

Árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 11/08/2018 às 12h – SPAC/Band Saracens X Pasteur

Árbitro: Renata Martines

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 11/08/2018 às 13h30 – Jacareí B X Felinos XIX

Árbitro: Luciano Sampaio

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Copa Norte e Amigos

Dia 11/08/2018 – New Christians Lages x SJB Rugby

Local: Joinville, SC

Dia 11/08/2018 às 16h00 – Blumenau x Itajaí

Local: Itajaí, SC

Dia 11/08/2018 às 16h00 – Buchaville x BC Rugby

Local: Joinville, SC

Amistoso

Dia 11/08/2018 às 14h00 – Costão Norte x Combinado Copa Norte

Local: Itajaí, SC