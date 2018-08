O Super 16 e a Taça Tupi entraram em fase de decisões já com muitos clássicos rolando. Na primeira divisão, o primeiro lugar de cada grupo estará em disputa direta: no Grupo A, o São José recebe o Jacareí sedento por dar o troco no Clássico Caipira para assumir a ponta. No Grupo B, tem Clássico Pa-Po, Pasteur e Poli, em um jogaço na USP com a Poli tentando tomar a liderança do Pasteur. No Grupo C, o primeiro lugar é mais valioso, já que o vice terá que jogar Repescagem para as Quartas. Com isso, o SPAC joga todas as suas fichas recebendo o líder Curitiba. Já no Grupo D, o Desterro tenta dar a volta por cima diante do primeiro colocado Farrapos. Só jogão.

Entre os demais jogos do Super 16, olhos para o Clássico San Cha, Charrua e San Diego, valendo o valioso terceiro lugar do Grupo D – que vale vaga na Repescam para as Quartas – e para o duelo de muita história entre Band Saracens e Niterói, com ambos ainda ambicionando mata-mata. O Guanabara ainda pegará o BH Rugby, colocando em jogo a Taça Igor Konovaloff, e o Pé Vermelho receberá o Templários.

A Taça Tupi também viverá decisão com Tornados e Serra Gaúcha podendo carimbar vagas para as semifinais recebendo Inconfidentes e Lobo Bravo, respectivamente, ao passo que o Rio Branco tentará selar sua vaga em visita ao Uberlândia. Por fim, muita rivalidade em campo com o Joaca tentando uma vitória crucial sobre o Chapecó, que lute por dar a volta por cima no clássico catarinense.

Decisão também em Sergipe, com o time da casa recebendo o Galícia de Salvador na segunda partida da semifinal norte do Campeonato Baiano. No primeiro encontro, deu Galícia por 76 x 08.

Em São Paulo, o fim de semana segue repleto de atividades e também de decisões, com a rodada final da temporada regular do Paulista B agitando a jornada. No sábado, o grande destaque é o jogo do São Carlos, 4º colocado e precisando vencer para confirmar classificação às semifinais, recebendo a vice líder Engenharia Mackenzie, invicta a 40 jogos e buscando a liderança. Torcendo contra o São Carlos estará o ABC, 5º colocado, que para ir às semifinais precisará também vencer o São Bento, lanterna que joga o jogo da vida contra o rebaixamento.

De olho contra o rebaixamento do Paulista B – ou pelo menos contra a Repescagem de Promoção/Rebaixamento, destinada ao penúltimo colocado – estarão o hoje penúltimo colocado Cougars, que visita o Urutu (já sem ambições), e o Wallys, antepenúltimo, que visita o Tucanos, 3º colocado que ainda sonha em passar o Mackenzie e fazer a semifinal em casa. No domingo, o líder Tornados, que jogará no sábado pela Taça Tupi, voltará a campo para defender sua liderança visitando o Piratas, 6º colocado.

Tem ainda jornada pelo Paulista C, com União Rugby Alphaville e Jequitibá duelando e ainda sonhando com o mata-mata, Universitário, M19, M17 e M15 no rugby paulista.

Rugby XV rolará também Paraná, finalmente com a volta da Copa Paraná, que terá no domingo o Foz recebendo o Cascavel. Caso o Cascavel vença o título será seu.

No Rio de Janeiro, Maricá será o palco da 1ª etapa da Copa Rio Feminino, novo circuito estadual de desenvolvimento, e para a 6ª etapa do Fluminense de Desenvolvimento masculino de sevens.

Já no Rio Grande do Sul é a vez da volta das disputas do Gaúcho Feminino, com Pelotas recebendo a 3ª etapa do circuito.

Super 16 – 4ª rodada

Dia 18/08/2018 às 14h00 – Band Saracens x Niterói

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Poli x Pasteur – Rádio Gol e Rock AO VIVO

Árbitro: Braz Magaldi

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 18/08/2018 às 15h00 – São José x Jacareí

Árbitro: Xavier Vouga

Local: CT Ange Guimera – Centro Esportivo Feranando Avelino Lopes – São José dos Campos, SP

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Pé Vermelho x Templários

Árbitro: Pedro Santos

Local: Aterro Igapó – Londrina, PR

Dia 18/08/2018 às 15h00 – SPAC x Curitiba

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Charrua x San Diego – Travinha AO VIVO

Árbitro: Marcelo Poletto

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Desterro x Farrapos

Árbitro: Renato Scalércio

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 18/08/2018 às 15h30 – Guanabara x BH Rugby

Árbitro: Régis Dantas

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Taça Tupi – 4ª rodada

Dia 18/08/2018 às 13h30 – Joaca x Chapecó

Árbitro: Fernando Ceolatto

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Serra Gaúcha x Lobo Bravo

Árbitro: Ana Paulo Ripol

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Tornados x Inconfidentes

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Uberlândia x Rio Branco

Árbitro: Benjamin Neves

Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Campeonato Paulista B – Semana 16

Dia 18/08/2018 às 15h00 – São Carlos X Engenharia Mackenzie

Local: Campo da Água Vermelha – São Carlos, SP

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Tucanos X Wallys

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Dia 18/08/2018 às 16h00 – ABC X São Bento

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 18/08/2018 às 18h00 – Urutu X Cougars

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 19/08/2018 às 15h00 – Piratas X Tornados

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Campeonato Paulista C – Semana 16

Dia 18/08/2018 às 10h00 – União Rugby Alphaville X Jequitibá

Local: Parque Ecológico de Alphaville – Barueri, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 10

Dia 19/08/2018 às 15h30 – Jacareí B X Medicina

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana 9

Dia 19/08/2018 às 9h30 – UFABC X Mauá

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 19/08/2018 às 11h00 – Direito Mack X UNIP

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M19 – Semana 3

Dia 19/08/2018 às 15h30 – Pasteur X São José

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M17 – Semana 3

Dia 19/08/2018 às 14h00 – Jacareí X Rinos

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 19/08/2018 às 14h00 Pasteur X Barbarians XIX

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 19/08/2018 às 15h00 – Ilhabela X Iguanas

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Campeonato Paulista M15 – Semana 3

Dia 18/08/2018 às 11h30 – São José X Leões de Paraisópolis

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 19/08/2018 às 12h45 – Jacareí X Jacareí B

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Campeonato Baiano – Semifinal

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Serigy x Galícia – Jogo de volta

Local: Petroclube – Aracaju, SE

Copa Paraná

Dia 19/08/2018 às 10h00 – Foz x Cascavel

Local: Estádio do ABC – Foz do Iguaçu, PR

Campeonato Gaúcho Feminino – 3ª etapa

Dia 19/08/2018 das 10h00 às 14h40 – Charrua, Farrapos, Antiqua e Predadores

Local: Tourist Parque Hotel – Pelotas, RS

Copa Rio Feminina – 1ª etapa



Dia 18/08/2018 das 10h00 às 17h00 – Grupo A: Rio Rugby, Maricá e UFF-Niterói / Grupo B: Itaguaí, Volta Redonda, Ita-Cachoeiras e Tijuca

Local: Grêmio Náutico Maricá – Maricá, RJ

Circuito Fluminense de Desenvolvimento Masculino de Sevens – 6ª etapa

Dia 18/08/2018 das 10h44 às 17h20 – Grupo A: Maricá, Rio Rugby e Carioca / Grupo B: Ita, Maricá B, Itaipuaçu e Cachoeiras

Local: Grêmio Náutico Maricá – Maricá, RJ

Amistosos

Dia 18/08/2018 às 14h00 – O’Jays x Lobos (Uruguai)

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ