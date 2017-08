Fim de semana quente de Rugby pelo país, com decisões, Rugby feminino, clássicos e luta pela liderança nas competições nacionais.

No Super 8, o grande clássico da região Sul revive a final de 2017, com o embalado Curitiba buscando a terceira vitória seguida, depois de um início ruim, recebendo o Desterro, buscando voltar ao G4. Em São Paulo, Poli e Jacareí também revivem a final do estadual desse ano, no terceiro embate entre as equipes. De olho neste confronto está o Pasteur, que segue a apenas dois pontos dos Jacarés na vice-liderança e enfrenta o SPAC. O Farrapos por sua vez recebe o lanterna São José e uma vitória deixa os gaúchos perto de garantir um lugar no G4, fundamental para jogar a próxima fase em casa, um ponto importante a seu favor.

Na Taça Tupi, Band Saracens e BH Rugby jogam para manter a liderança em seus respectivos grupos e ficar muito perto da promoção à elite nacional em 2018, na rodada que encerra o primeiro turno. O embolado grupo C terá os catarinenses como mandantes e a promessa é mais uma vez de muito equilíbrio.

No Nordeste e Centro-Oeste, o clima é de decisão! O Talleres recebe o Parnaíba em casa para tentar levar o título para Pernambuco, e o Pequi Nations terá o primeiro embate das finais entre Cuiabá e Rugby sem Fronteiras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As mulheres também tem um fim de semana cheio de jogos. Louveira recebe a 1a etapa da Copa SP, a segunda divisão estadual, com nada menos que 18 equipes. A cidade de Pelotas por sua vez sedia a segunda etapa do Circuito Gaúcho.

Nos estaduais, São Paulo terá um dos maiores clássicos do Rugby brasileiro. Engenharia Mackenzie e Medicina, protagonistas da Mac Med, se enfrentam pela Série C em posições distintas. Os mackenzistas lideram a divisão e estão classificados para a próxima fase, já os Caveiras ocupam a última colocação e estão à beira do segundo descenso seguido. A briga segue forte pelas duas vagas finais, com o Armada enfrentando o já classificado Tucanos e de olho em duas partidas cruciais. O Jequitibá recebe a FEA, separados por apenas um ponto e precisando da vitória de qualquer jeito para seguir vivo na briga. O União ocupa atualmente a quarta posição e um novo triunfo praticamente garante a equipe na fase final. No outro extremo da tabela, Tatuapé e Alto Tietê fazem um duelo direto para fugir da repescagem.

Por fim, no Rio Grande do Sul, volta a Série B com um jogão entre Centauros, de Estrela, e Planalto, de Passo Fundo.

Super 8 – rodada 6

Dia 19/08/2017 às 14h30 – Curitiba X Desterro

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Dia 19/08/2017 às 15h00 – Farrapos X São José

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 19/08/2017 às 15h00 – Poli X Jacareí

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 19/08/2017 às 15h30 – Pasteur X SPAC

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Taça Tupi – rodada 3

Dia 19/08/2017 às 13h00 – Guanabara X BH Rugby

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 19/08/2017 às 15h00 – Pé Vermelho X Rio Branco

Local: Aterro Lago Igapó – Londrina, PR

Dia 19/08/2017 às 15h00 – Rio Rugby X Niterói

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 19/08/2017 às 15h00 – Chapecó X San Diego

Local: Campo da Cordilheira Alta – Chapecó, SC

Dia 19/08/2017 às 15h00 – Joaca X Charrua

Local: Campo da Tapera UFSC – Florianópolis, SC

Dia 19/08/2017 às 18h30 – Templários X Band Saracens

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Nordeste Super XV – FINAL

Dia 19/08/2017 às 19h – Talleres (PE) x Parnaíba (PI)

Local: SESI – Paulista, PE

Copa Brasil Central – Pequi Nations – FINAL (jogo de ida)

Dia 19/08/2017 às 15h00 – Rugby Sem Fronteiras (DF) x Cuiabá (MT)

Local: UNB – Brasília, DF

Campeonato Paulista C

Dia 19/08/2017 às 14h – Jequitibá X FEA

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Jefferson Sant’Anna e Elisângela Maranin

4o árbitro: Mirko Weber

Local: Campo do Padre – Jaguariúna, SP

Dia 19/08/2017 às 14h30 – Medicina X Engenharia Mackenzie

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Angelica Gevaerd e Alexandre Fontão

4o árbitro: Kaique Oliveira

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 19/08/2017 às 17h – Tatuapé X Alto Tietê

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Fernanda Lima e Natasha Olsen

4o árbitro: Grasiele Bonfim

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 19/08/2017 às 15h – Tucanos X Armada

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: João Pantano e Ana Bernardes

4o árbitro: Bárbara Martins

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Dia 20/08/2017 às 10h – Jaguars X União

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Bárbara Martins e Ricardo Marzano

4o árbitro: Elisângela Maranin

Local: Campo do Padre – Jaguariúna, SP

Campeonato Paulista D

Dia 20/08/2017 às 15h30 – Pinda X Barueri

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Lucas Siqueira

4o árbitro: Franciele Gomes

Local: CE João do Pulo – Pindamonhangaba, SP

Copa SP de Rugby feminino – 1a etapa

Dias 19 e 20 de agosto a partir das 10h (no sábado) e 8h20 (domingo)

Local: Campo do Listradão – Louveira, SP

Grupo A: USP, Mogi Mirim e Rio Branco

Grupo B: Pasteur, Cásper e Iguanas

Grupo C: UFABC, SP Barbarians e Taubaté

Grupo D: Tsunami, ABC e Farmácia

Grupo E: Flamengo-Guarulhos, Lenks e URA

Grupo F: Piratas, Jacareí e Wallys

Sábado, 19 de agosto

10h00 – Rio Branco x Mogi Mirim

10h20 – Iguanas x Cásper

10h40 – Taubaté x Barbarians

11h00 – Farmácia x ABC

11h20 – URA x Lenks

11h40 – Wallys x Jacareí

12h00 – USP x Rio Branco

12h20 – Pasteur x Cásper

12h40 – UFABC Leprechauns x Barbarians

13h00 – Tsunami x ABC

13h20 – Flamengo-Guarulhos x URA

13h40 – Piratas x Jacareí

14h00 – USP x Mogi Mirim

14h20 – Pasteur x Iguanas

14h40 – UFABC Leprechauns x Taubaté

15h00 – Tsunami x Farmácia

15h20 – Flamengo-Guarulhos x Lenks

15h40 – Piratas x Wallys

16h00 – 15º x 18º – repescagem

16h20 – 16º x 17º – repescagem

Domingo, 20 de agosto

08h20 – 12º x 13º – Quartas 2

08h40 – 11º x 14º – Quartas 2

09h00 – 10º x 15º ou 18º – Quartas 2

09h20 – 9º x 17º ou 16º – Quartas 2

09h40 – 4º x 5º – Quartas 1

10h00 – 3º x 6º – Quartas 1

10h20 – 2º x 7º – Quartas 1

10h40 – 1º x 8º – Quartas 1

11h00 – Incentivo 1

11h20 – Semi madeira

11h40 – Semi madeira

12h00 – Semi bronze

12h20 – Semi bronze

12h40 – Semi prata

13h00 – Semi prata

13h20 – Semi ouro

13h40 – Semi ouro

14h00 – Incentivo 2

14h20 – Disputa de 15º

14h40 – Disputa de 13º

15h00 – Disputa de 11º

15h20 – Final bronze

15h40 – Disputa de 7º

16h00 – Final prata

16h20 – Disputa de 3º

16h40 – Final ouro

Campeonato Gaúcho Série B

Dia 19/08/2017 às 15h45 – Centauros x Planalto

Local: Parque Princesa do Vale – Estrela, RS

Circuito Gaúcho de Rugby Sevens Feminino – 2a etapa

Dia 20/08/2017 a partir das 9h

Local: Parque Esportivo e Recreativo Lobão – Pelotas, RS

Foto: Bruno Ruas