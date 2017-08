O Super 8 chega à sua última rodada na fase de classificação e muitas posições ainda podem mudar.

Jacareí, Pasteur e Farrapos já garantiram o direito de jogar em casa as quartas de final e lutam para manter suas séries de vitórias intactas, com destaque para o Pasteur, que depois de derrota na estreia, engatou uma série de cinco triunfos seguidos e terá um duelo difícil contra o Desterro, que ainda lita por um lugar no G4. O Farrapos vem logo atrás animado pelas duas vitórias seguidas contra Desterro e São José em casa, e dessa vez recebe a Poli em um duelo inédito. Os visitantes tem as credenciais do título paulista, mas com duas derrotas e um empate nos últimos jogos e sem chance de mandar as finais em casa, o momento é de atenção e se recuperar para a sequência do campeonato. Os Jacarés por sua vez fazem o clássico do Vale contra o São José, que apesar de sempre muito disputado, tem seu favoritismo pendente para o irmão mais novo, que pode impôr um impensável sexto revés ao maior campeão da última década. Fecha a rodada o duelo que deve definir a quarta colocação (o Desterro ainda nutre chances) entre SPAC e Curitiba, separados por apenas dois pontos na tabela.

Na Taça Tupi, começa o segundo turno e poderemos conhecer o primeiro clube promovido à elite em 2018. O Band Saracens é dono da única campanha 100% da competição e em caso de nova vitória, já garante no mínimo o melhor terceiro colocado, além de ficar muito próximo da classificação para a fase final. Seu adversário será o Pé Vermelho, que deu trabalho no jogo de ida e vem de triunfo contra os outros dois paulistas do grupo. Templários e Rio Branco precisam da vitória de qualquer jeito para evitar a eliminação precoce do torneio. No grupo B, o equilíbrio é grande e a rodada será marcada pelo duelo entre os finalistas do Fluminense desse ano. O Guanabara é o lanterna e enfrenta o Niterói, que busca a vitória para ficar mais perto do acesso, de onde saiu na repescagem. O BH Rugby lidera e joga contra o Rio Rugby a chance de retornar à elite nacional depois de um hiato de 4 anos.

O grupo C também pega fogo mas Charrua e San Diego lideram e tem boa oportunidade de abrir frente para os catarinenses. O Charrua faz o duelo de extremos contra o Chapecó, enquanto o San Diego busca voltar às finais mas precisa superar o Joaca.

Em São Paulo, também tem jogo decisivo na Série B e no Universitário, com as últimas vagas rumo as semifinais em disputa. O Tornados vem tendo grande dificuldade, mas pode assumir a liderança e de quebra se tornar a primeira equipe matematicamente classificada para a fase final. Os alvinegros estão apenas seis pontos atrás na classificação e um triunfo pode colocar a equipe de volta ao G4, com a vantagem de ter uma partida teoricamente mais fácil do que a de seus adversários na rodada de encerramento. O Urutu (4º) por sua vez vai até Vinhedo enfrentar o Cougars (7º), que ainda não se salvou do rebaixamento, motivo mais do que suficiente para lutar muito pela vitória. O time da capital conta com uma vitória no sábado para chegar mais tranquilo na rodada final quando enfrenta o Templários, melhor equipe da competição até o momento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os Universitários, a briga também é boa. No fechamento da rodada, a USP se despede da competição contra a forte Mauá, que precisa de uma vitória simples para carimbar o passaporte rumo às finais. A UNIP vem logo atrás e em caso de vitória sobre a ainda esperançosa UFABC, e triunfo de Mauá e Engenharia Mackenzie, fecha os quatro finalistas. O representante do ABC tem um grande desafio pela frente, pois depende de uma boa vitória sobre o rival do fim de semana e ainda torcer por tropeços da UNIP nos jogos restantes. Com apenas cinco jogos realizados, a San Fran também tem chances de classificação, mas precisa passar pela Engenharia Mackenzie, tricampeã e invicta no ano. Sem chances de classificação, PUC e FACENS abrem o dia de jogos e fazem o confronto dos últimos colocados. A FACENS estreou esse ano no Universitário e busca ao menos uma vitória para sair de cabeça erguida.

Super 8 – rodada 7

Dia 26/08/2017 às 15h30 – São José X Jacareí

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Takashio Nagato e Roger Santesso

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 26/08/2017 às 14h – Farrapos X Poli

Árbitro: Lucas Santos

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 26/08/2017 às – Curitiba X SPAC

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Paraná Esporte – Curitiba, SP

Dia 26/08/2017 às – Desterro X Pasteur

Árbitro: Henrique Platais

Local: UFSC Ressacada – Florianópolis

Taça Tupi – rodada 4

Dia 26/08/2017 às 13h – Band Saracens X Pé Vermelho

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Luciano Sampaio

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 26/08/2017 às 15h – Rio Branco X Templários

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Mariana Wyse e Renata Martinez

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 26/08/2017 às 15h Niterói X Guanabara

Árbitro: Braz Magaldi

Local: Campo Olímpico de Rugby UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 26/08/2017 às 15h – BH Rugby X Rio Rugby

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Local: UniBH – Belo Horizonte, MG

Dia 26/08/2017 às 15h – San Diego X Joaca

Árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Parque Capão do Corvo – Canoas, RS

Dia 26/08/2017 às 15h – Charrua X Chapecó

Árbitro: Marcelo Poletto

Local: Sociedade Hípica Portoalegrense – Porto Alegre, RS

Paulista B

Dia 26/08/2017 às 15h – Cougars X Urutu

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Fernanda Lima e Aline Thomaz

4o árbitro: Erika Weiss

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Dia 26/08/2017 às 15h30 – Tornados X São Jorge

Árbitro: Rapahel Santana

Auxiliares de linha: Carlos Aleixo e Marco Silva

4o árbitro: Luiz Henrique

Local: Campo Municipal – Indaiatuba, SP

Paulista D

Dia 26/08/2017 às 15h – Mogi Mirim X Rio Preto

Árbitro: João Pantano

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Mauro Paccagnella

4o árbitro: Erika Bordoni

Local: Mogi Mirim, SP

Paulista Universitário

Dia 27/08/2017 às 8h40 – FACENS X PUC

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Erika Weiss e Aline Thomaz

4o árbitro: Luciano Sampaio

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 27/08/2017 às 10h15 – UFABC X UNIP

Árbitro: Mariana Wyse

Auxiliares de linha: Hebert Ferreira e Luiz Henrique

4o árbitro: Gabriel da Silva

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 27/08/2017 às 11h50 – Engenharia Mackenzie X San Fran

Árbitro: Natasha Olsen

Auxiliares de linha: Luiz Dantas e Marco Silva

4o árbitro: Luiz Henrique

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 27/08/2017 às 13h35 – Mauá X USP

Árbitro: Takashi Nagato

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Luiz Dantas

4o árbitro: Marco Silva

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Campeonato Baiano

Dia 26/08/2017 às 10h – Itabuna X Orixás

Local: Itabuna, BA

Copa Norte/SC

Dia 26/08/2017 às 15h – Joinville X SJB Rugby

Local: Joinville, SC