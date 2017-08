Fim de semana decisivo pelo Brasil, com o Super 8 chegando à fase de mata-mata, e mais equipes com grandes chances de se garantir na elite nacional na Taça Tupi, e nas finais das divisões inferiores de São Paulo.

O Super 8 pra valer! A segunda fase da competição terá jogos eliminatórios e muitos clássicos em campo. O Jacareí perdeu sua invencibilidade na competição diante do lanterna São José na última rodada, justamente o adversário desse sábado. Será que os joseenses estavam se poupando para arrebentar na fase final? O resultado desse confronto será um bom indicativo. Em São Paulo, o Pasteur enfrenta o SPAC em um duelo que promete muito, repetindo o equilíbrio visto na primeira fase, onde os Galos, donos da 3a melhor campanha, saíram vitoriosos por apenas dois pontos. A região Sul recebe dois jogos. O Farrapos fez a melhor campanha de sua história, uma brilhante segunda colocação que vai ser decisiva para suas pretensões na competição, uma vez que jogar em casa pode fazer toda a diferença. Seu rival será a Poli, a quem os gaúchos bateram na rodada de encerramento por implacáveis 50 a 5 no duelo de campeões estaduais. Mais um embate de campeões estaduais, Curitiba e Desterro fazem o confronto mais tradicional do Sul do país, colocando mais uma vez frente a frente os finalistas do ano passado. A vantagem é do Curitiba que joga em casa, em uma campanha crescente de quatro vitórias seguidas. No duelo entre ambos na primeira fase, vitória dos Touros por apenas um ponto.

Na Taça Tupi, o Band Saracens enfrenta o Rio Branco e pode ser o primeiro a se garantir nas semifinais, uma semana após garantir o acesso. Seu adversário será o Rio Branco, que vem de um empate dramático e precisa da vitória para tentar se manter vivo na luta pela promoção à elite nacional em 2018. O grupo mais equilibrado é o grupo B, onde o BH Rugby lidera com um jogo a menos e pode garantir sua vaga nas semifinais se superar o vice-líder Niterói em casa. Os rubro-negros estão em situação delicada na competição, com Rio Rugby e Guanabara muito próximos e o duelo entre os dois fluminenses pode valer a vaga na primeira divisão no próximo ano. No grupo C, é dia de clássicos regionais, com mais um San-Cha podendo até mesmo garantir os dois gaúchos no Brasileiro do ano que vem e o Charrua nas semifinais, em caso de vitória.

Em São Paulo, a Série B terá brigas diretas pela classificação e pelo rebaixamento. O Templários volta à campo pelo Paulista depois de dois jogos em vitórias na Taça Tupi, e precisa de uma vitória simples para retomar se garantir nas semifinais e a liderança, em caso de tropeço do vizinho ABC. Seu adversário será o Lechuza, que ocupa a última colocação e poderá terminar a rodada rebaixado, caso o União Rugby Alphaville vença o Wallys fora de casa, em confronto que pode valer a permanência na divisão no próximo ano. ABC e São Bento fecham a rodada com o duelo entre duas equipes que ainda tem chances de classificação, mas a situação é amplamente favorável aos Carneiros, que precisam de um empate, enquanto o São Bento precisa da vitória para seguir vivo e ainda terá confrontos duros pela frente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Série C é dia de rodada cheia, com cinco jogos e poderemos conhecer os últimos finalistas e rebaixados desse ano. No topo da tabela, o Piratas busca a vaga em casa contra o líder Engenharia Mackenzie, o mais difícil entre todos os postulantes à vaga. Na terceira colocação, O União enfrenta o ameaçado Tatuapé e uma vitória coloca os rubro-verdes na próxima fase, enquanto o clube da zona leste precisa abrir no mínimo mais um ponto de vantagem diante do Alto Tietê para seguir na Série C independente de outros resultados. O Jequitibá torce pelo tropeço do Piratas para chegar ao G4 em sua última partida pela fase de classificação, contra o ameaçado Alto Tietê, que ainda está ameaçado. Armada e Jaguars fazem um embate direto para levar suas esperanças de chegar á próxima fase para a última rodada enquanto FEA e Medicina fazem o tradicional confronto dos tempos de InterUSP que pode decretar a queda dos Caveiras.

No Desenvolvimento, o Ribeirão Preto pode reassumir a liderança do grupo B, deixando a decisão do grupo para a rodada final, mas terá que superar o Piraciaba que busca a revanche depois da queda em casa no primeiro turno e tentar ficar subir na tabela. Mogi Mirim e São Roque definem o último classificado para a próxima fase em duelo direto. No grupo A, Leões de Paraisópolis e Jacareí podem se classificar oficialmente para as quartas de final, mas precisam passar pelo SPAC e Iguanas respectivamente. O INSPER tenta a quarta vitória seguida e entrar no G4, jogando fora de casa com o Taubaté.

No Rio Grande do Sul, a Série B chega à sua última rodada, e duas vagas ainda estão em aberto nas semifinais. O líder e já classificado Centauros enfrenta o Guaíba, 4o colocado que precisa muito da vitória para se manter vivo, pois o Guasca vem logo atrás com três pontos a menos e uma partida a mais para disputar. O aurinegro da capital não terá vida fácil para se manter na briga, pois joga em Pelotas contra o Antíqua, vice-líder. Também com um jogo a menos, o Planalto é o terceiro e busca se garantir contra o Chuy, que ainda não venceu na competição.

Super 8 – Quartas de final

Dia 02/09/2017 às 15h00 – Pasteur X SPAC

Árbitro: Ricardo Sant’anna

Auxiliares de linha: Mariana Wyse e Vanessa Xavier

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 02/09/2017 às – Farrapos X Poli

Árbitro: Henrique Platais

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 02/09/2017 às 14h30 – Curitiba X Desterro

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Dia 02/09/2017 às 15h30 – Jacareí X São José

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Mariano de Goycochea e Guilherme Zaparoli

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Taça Tupi – 5a rodada

Dia 02/09/2017 às 15h – Rio Branco X Band Saracens

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Takashi Nagato e Aline Thomaz

Local: Rio Branco Granja Vianna – São Paulo, SP

Dia 07/09/2017 às 15h – Pé Vermelho X Templários

Árbitro:

Local: Aterro Lago Igapó – Londrina, PR

Dia 02/09/2017 às 15h – BH Rugby X Niterói

Árbitro: Marcel Santos

Local: UniBH – Belo Horizonte, MG

Dia 02/09/2017 às 13h – Rio Rugby X Guanabara

Árbitro:

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 02/09/2017 às 15h – Charrua X San Diego

Árbitro: Lucas Santos

Local: Sociedade Hípica Portoalegrense – Porto Alegre, RS

Dia 02/09/2017 às 15h – Chapecó X Joaca (válido também pelo Campeonato Catarinense)

Árbitro: Samuel Grando

Local: Campo da Cordilheira Alta – Chapecó, SC

Campeonato Paulista B

Dia 02/09/2017 às 15h – Lechuza X Templários

Árbitro: João Pantano

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Erika Bordoni

Local: SESI – Votorantim, SP

Dia 02/09/2017 às 11h45 – ABC X São Bento

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Alexandre Fontão e Luiz Henrique Bernardo

4o árbitro: Mariana da Costa

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 02/09/2017 às 15h – Wallys X União Rugby Alphaville

Árbitro:Raphael Santana

Auxiliares de linha: Luiz Dantas

4o árbitro: Jessika Xavier

Local: Listradão – Jundiaí, SP

Campeonato Paulista C

Dia 02/09/2017 às 14h30 – Piratas X Engenharia Mackenzie

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Elisângela Maranin e Mirko Weber

4o árbitro:

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Dia 02/09/2017 às 10h – FEA X Medicina

Árbitro: Alexandre Fontão

Auxiliares de linha: Mariano de Goycochea e Luiz Henrique Bernardo

4o árbitro: Mariana da Costa

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 03/09/2017 às 15h – Alto Tietê X Jequitibá

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Stephanie Pflamminger e Lucas Machado Siqueira

4o árbitro: Franciele Gomes

Local: C.E. Biritiba Ussu – Mogi das Cruzes, SP

Dia 03/09/2017 às 15h – Armada X Jaguars

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Mauro Paccagnella e Marco Silva

4o árbitro: Franco Rodrigues

Local: Campo do Oriental – Praia Grande, SP

Dia 03/09/2017 às 11h – União X Tatuapé

Árbitro: Takashi Nagato

Auxiliares de linha: Hebert Ferreira e Gabriel Araújo

4o árbitro: Jefferson Santana

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento

Dia 02/09/2017 às 17h – Leões de Paraisópolis X SPAC

Árbitro: Mariana Wyse

Auxiliares de linha: Luiz Henrique Bernardo e Vanessa Xavier

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 02/09/2017 às 15h – Ribeirão Preto X Piracicaba

Árbitro: Renata Martinez

Auxiliares de linha:

Local: Núcleo Esportivo Quintino II – Ribeirão Preto, SP

Dia 02/09/2017 às 13h – Jacareí X Iguanas

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Stephanie Pflamminger e Raphael Gentile

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 02/09/2017 às 15h – Taubaté X INSPER

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Jefferson Sant’anna e Grasiele Bonfim

4o árbitro: Camila Duarte

Local: CTI – Taubaté, SP

Dia 03/09/2017 às 10h30 – São Roque X Mogi Mirim

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Guillaume Riberá e Luiz Dantas

4o árbitro: Vanessa Xavier

Local: Estádio Quintino de Souza – São Roque, SP

Campeonato Gaúcho B – rodada 6

Dia 02/09/2017 – Centauros X Guaíba

Local: Estrela, RS

Dia 02/09/2017 – Planalto X Chuy

Local: Regimento da Polícia Militar – Passo Fundo, RS

Dia 02/09/2017 – Antíqua X Guasca

Local: Pelotas, RS

Copa Norte/SC

Dia 02/09/2017 – Joinville X SJB

Local: Joinville, SC

Dia 02/09/2017 – Blumenau X BC Rugby

Local: Blumenau, SC

Campeonato Baiano – rodada 11

Dia 02/09/2017 – Ymborés X Porto Seguro

Local: Poções, BA

Cerrado Sevens – 2a etapa

Dia 03/09/2017 a partir das 9h

Local: Estádio Nilton Santos – Palmas, TO

Jogos

09h00 – Palmas X Goianos

09h20 – Adhara X Goianos – Feminino

09h40 – Palmas X UnB – Feminino

10h20 – Palmas X UFT

10h40 – Goianos X UnB – Feminino

11h00 – Adhara X Palmas – Feminino

11h40 – Goianos X UFT

14h00 – Palmas X Goianos

14h20 – Goianos X Palmas – Feminino

15h20 – Palmas X UFT

15h40 – UnB X Adhara – Feminino

16h40 – Goianos X UFT

Foto: Daniel Venturole/ Portal do Rugby