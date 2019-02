O fim de semana será recheado de eventos pelo Brasil sim, a começar pelo Super Sevens Masculino no Rio de Janeiro, decidindo o título nacional, e o Torneio das Yaras contra as Pumas no CEPEUSP em São Paulo.

Mas tem mais ação ainda. Em Americana, a Copa RMC Asa Alumínio terá seu campeão agitando o XV com Tornados contra Jaguars, decidindo o título, e Piratas versus Cougars..

Tem ainda muito sevens feminino e masculino em São Paulo e amistoso importante no Rio Grande do Sul de XV, com a Taça Lucas Mariuzza opondo Farrapos e Serra Gaúcha no aquecimento para o Gauchão.

Mini Torneio Yaras-Pumas – 7s feminino

Dia 23/02/2019 – Quadrangular Brasil 1, Brasil 2, Argentina e Band Saracens

09h00 – Brasil 2 x Argentina

09h22 – Band Saracens x Brasil 1

11h00 – Brasil 1 x Brasil 2

11h22 – Argentina x Band Saracens

13h00 – Brasil 2 x Band Saracens

13h22 – Brasil 1 x Argentina

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Super Sevens Masculino

Dias 23 e 24/02/2019 – Clique aqui para conferir a tabela de jogos completa

Grupo A: Desterro (SC), SPAC (SP), São José (SP) e Grêmio Náutico Maricá (RJ)

Grupo B: Niterói (RJ), Guanabara (RJ), Poli (SP) e Rio Rugby (RJ)

Grupo C: Jacareí (SP), Pasteur (SP), Engenharia Mackenzie (SP) e Xavantes (GO)

Local: Clube da Aeronáutica – Rio de Janeiro, RJ

Copa RMC Asa Alumínio – 3ª rodada

Dia 23/02/2019 às 13h30 – Piratas x Cougars

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Dia 23/02/2019 às 15h00 – Tornados x Jaguars

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Torneio Humdoldt de Sevens

Dia 23/02/2019 das 09h ás 16h

Masculino: Rio Branco, Cásper, Tatuapé, Direito FMU, Demônios de Maxwell e Tamanduás Bandeira;

Feminino: FeaOdonto, Tsunami/FGV, Cásper, São Jorge, Tatuapé/Belas Artes e Fênix;

Local: EE Alexandre von Humdoldt (Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1051) – São Paulo, SP

Desafio das Minas – Rugby 7s

Dia 24/02/2019 às 14h00 – Mogi Mirim, Gorilla Americana e Lenks Sorocaba

Local: Artur Nogueira, SP

Amistosos

Dia 23/02/2019 às 15h00 – Farrapos x Serra Gaúcha – Taça Lucas Mariuzza

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 24/02/2019 às 10h00 – Wallys x URA Barueri

Local: Av Luis Pereira dos Santos – Jundiaí, SP