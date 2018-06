É hora de decisões nos campeonatos estaduais pelo Brasil! Nada menos que 4 estados terão rodada de semifinais pela frente no sábado, com os finalistas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul sendo conhecidos.

No Paulista Série A, dois jogaços estão reservados para as semis. Na capital, a Poli, atual campeã estadual, duelará com o Jacareí, atual campeão nacional, com dois times recheados de Tupis em campo. Já em São José, o time da casa, ainda invicto, encara o clássico contra o Pasteur.

O fim de semana paulista tem ainda 9 jogos pelas divisões do estado, com ação nas Série B, C e D, Desenvolvimento e no Universitário. Destaque para embate de grande do interior entre Tornados de Indaiatuba e São Carlos, pelo Paulista B.

No Rio de Janeiro, diferente dos demais estados, as semifinais são em jogos de ida e volta e Guanabara e Niterói já abriram largas margens sobre Rio Rugby e Maxambomba, tendo tudo para confirmar classificação.

- Continua depois da publicidade -

Já em Minas Gerais as semifinais terão um clássico estadual de um lado, com o BH Rgby recebendo o Varginha, e um duelo de emergentes, com o Nova Lima visitando o Uberlândia.

Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, o Farrapos defende longa invencibilidade contra o San Diego em uma semi, ao passo que Charrua e Serra Gaúcha fazem duelo promissor do outro lado. O estado ainda terá semifinais em sua segunda divisão, com o Centauros de Estrela medindo forças com o Antiqua de Pelotas e com o debutante União Tauras Carancho duelando em Marau com o Guaíba.

O sábado será ainda mais rugby de qualidade no Sul, com o Desterro visitando o Curitiba para a segunda partida da Taça da Amizade, em verdadeiro clássico regional.

No Nordeste, o XV ganha a vez com a partida de abertura do Campeonato Baiano entre Galícia e Sergipe em Salvador.

E o fim de semana ainda terá dois torneios importantes de sevens. Em Londrina rolará a 3ª etapa do Paranaense de Sevens, ao passo que no Rio Grande do Sul será a vez da 2ª etapa da Liga Independente de Sevens, reunindo clubes de quatro estados nordestinos.

Campeonato Paulista A – Semifinais

Dia 09/06/2018 às 15h00 – São José X Pasteur

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Mari Wyse e Cauã Ricardo

4º árbitro:Raíssa Alexia

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 09/06/2018 às 15h00 – Poli X Jacareí

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Mariano de Goycochea e Roger Santesso

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Campeonato Paulista B – semana 7

Dia 09/06/2018 às 11h00 – Urutu X Wallys

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Renata Martines e Mirko Weber

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 09/06/2018 às 11h00 – Tornados X São Carlos

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Tomás de Goycochea

4º árbitro: Elisângela Maranin

Local: Campo Municipal Jd Pedroso – Indaiatuba, SP

Campeonato Paulista C – semana 8

Dia 10/06/2018 às 10h00 – Lechuza X Jaguars

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Talles Silva

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo do Sismi – Itu, SP

Campeonato Paulista D – semana 4

Dia 09/06/2018 às 16h00 – Taubaté X Ribeirão Preto

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha:

4º árbitro:

Local: CTI – Taubaté, SP

Dia 09/06/2018 às 14h00 – Pinda X Rio Preto

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Marcos Saccomanno

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: C.E. João do Pulo – Pindamonhangaba

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – semana 4

Dia 10/06/2018 às 15h30 – Jacareí B X Leões de Paraisópolis

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Matheus Sestário

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 10/06/2018 às 10h00 – Medicina X Guarulhos

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Bruno Serminaro

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista Universitário – semana 6

Dia 09/06/2018 às 13h00 – Mauá X PUC

Árbitro: Jefferson Santana

Auxiliares de linha: Aline Tomaz e Natasha Olsen

4º árbitro: Luiz Henrique

Local: Instituto de Tecnologia Mauá – São Caetano do Sul, SP

Dia 09/06/2018 às 15h00 – UFABC X Direito Mackenzie

Árbitro: Natasha Olsen

Auxiliares de linha: Aline Tomaz e Luiz Henrique

4º árbitro: Jefferson Santana

Local: Instituto de Tecnologia Mauá – São Caetano do Sul, SP

Campeonato Fluminense – Semifinais – jogo de volta

Dia 09/06/2018 às 13h15 – UFF x Carioca – Semifinal Taça Prata – ida: UFF 49 x 21

Local: Campo B da Prefeitura da UFRJ

Dia 09/06/2018 às 13h15 – Niterói x Maxambomba – Semifinal Taça Ouro – ida: Niterói 43 x 00

Local: Campo A da Prefeitura da UFRJ

Dia 09/06/2018 às 15h00 – Guanabara x Rio Rugby – Semifinal Taça Ouro – ida: Guanabara 48 x 00

Local: Campo A da Prefeitura da UFRJ

Dia 09/06/2018 às 15h00 – Itaguaí x Itaipuaçu/Cachoeiras – Semifinal Taça Prata – ida: 36 x 22

Local: Campo B da Prefeitura da UFRJ

Campeonato Gaúcho Série A – Semifinal

Dia 09/06/2018 às 15h00 – Farrapos x San Diego

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 09/06/2018 às 15h00 – Charrua x Serra Gaúcha

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Campeonato Mineiro – Semifinais

Dia 09/06/2018 às 15h00 – BH Rugby x Varginha

Local: UniBH – Belo Horizonte, MG

Dia 09/06/2018 às 16h00 – Uberlândia x Nova Lima

Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Campeonato Gaúcho Série A – Semifinal

Dia 09/06/2018 às 15h30 – Centauros x Antiqua

Local: Parque Princesa Do Vale – Estrela, RS

Dia 10/06/2018 às 15h00 – União Tauras Carancho x Guaíba

Local: Estádio Carlos Renato Beber – Marau, RS

Taça da Amizade – jogo 2



Dia 09/06/2018 às 15h00 – Curitiba x Desterro

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Dia 09/06/2018 às 14h00 – Curitiba x Desterro – M17 sevens

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Campeonato Paranaense de Sevens – 3ª etapa

Dia 09/06/2018 – Feminino: Londrina, Curitiba, Maringá e Toledo / Masculino: Pé Vermelho, Curitiba, Cascavel e Umuarama

Local: Aterro Igapó – Londrina, PR

Copa Norte e Amigos

Dia 09/06/2018 – BC Rugby x Blumenau

Local: Lages, SC

Dia 09/06/2018 – Lages x Costão Norte

Local: Lages, SC

Dia 09/06/2018 – SJB Rugby x Buchaville

Local: Itajaí, SC

Dia 09/06/2018 – Itajaí x Criciúma

Local: Itajaí, SC

Campeonato Baiano – 1ª semana

Dia 10/06/2018 às 16h00 – Galícia x Sergipe

Local: Parque Santiago – Salvador, BA

Liga Independente – 2ª etapa – Sevens



Dia 10/06/2018 – Feminino: RN Rugby (RN), Leoas (CE), Dona Maria (CE) e Maceió (AL) / Masculino: Natal (RN), Asa Branca (CE) e Campina Grande (PB); Grupo B: Sertões (CE), Tubarões (CE) e João Pessoa (PB)

Local: Vila Olímpica – Macaíba, RN

Amistoso

Dia 09/06/2018 – Poli Desenvolvimento x FFLCH

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP