A Sexta-Feira Santa e a Páscoa fazem com que a maior parte dos times de rugby pelo país ganhem uma folga no calendário. Mas nem todos. O feriadão será do melhor rugby sevens universitário, porque serão disputados os remodelados Jogos Universitários Brasileiros, sucessores da Liga do Desporto Universitário, a máxima competição de sevens organizada pela CBDU – a Confederação Brasileira do Desporto Universitário.

O torneio será realizado na USP, em São Paulo, com jogos sexta e sábado envolvendo universidades de 6 estados diferentes: São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Pará e Ceará.

Entre as mulheres, três times jogarão pela glória: a atual campeã UNB, a anfitriã e experiente USP e a aguerrida UFPA. Já entre os homens serão 8 times, com a atual campeã UFG encabeça o Grupo A, que tem ainda UNB e UFPA, que estiveram no torneio de 2017, e a poderosa UNIP, de São Paulo. Já o Grupo B terá a seleção da USP, que reunirá jogadores de várias das equipes da universidade anfitriã, a UFABC, que vem disputando competição regularmente em São Paulo, UFT, que esteve na LDU de 2017, e os cearenses da UFC, que terão grande oportunidade de jogarem a nível nacional.

Jogos Universitários Brasileiros – Rugby Sevens

Dias 30 e 31/03/2018

Feminino: UNB (DF), USP (SP) e UFPA (PA)

Masculino – Grupo A: UFG (GO), UFPA (PA), UNB (DF) e UNIP (SP) / Grupo B: USP (SP), UFT (TO), UFC (CE) e UFABC (SP)

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP