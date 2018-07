Vai começar o Campeonato Brasileiro! Sábado será dia de largada tanto para o Super 16 – a 1ª divisão nacional – como para a Taça Tupi – a segunda divisão.

O Super 16 terá seu início com 8 jogos espalhados entre São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os primeiros clubes a entrarem em campo serão Pasteur e Band Saracens, para um clássico paulistano de arrepiar no Tatuapé – no Paulista, a vitória no duelo foi do Pasteur por 24 x 12, sem folga. Depois, no mesmo campo do CERET, a Poli receberá o Niterói, com os dois revivendo um duelo do começo de 2017 que acabou em vitória politécnica por 32 x 03. Os dois jogos terão transmissão Rádio Gol e Rock AO VIVO.

Pelo Grupo A, o São José dará início aos trabalhos recebendo o retornante BH Rugby, recém promovido, que não enfrenta os joseenses desde 2014 em jogos oficiais. Já o Jacareí fechará a jornada recebendo o Guanabara, em jogo de tributo a Ubaldo Rivero, falecido no ano passado, figura histórica para as duas agremiações.

Já pelo Grupo C o SPAC fará jogo crucial em casa diante do debutante Templários, com o último encontro tendo acabado em duros 38 x 22 para os ingleses, que atestaram a força do pack do time do ABC Paulista. Enquanto isso, o Curitiba receberá o também debutante Pé Vermelho, em dérbi paranaense (no estadual de 2018, vitória dos Touros por 31 x 17 no último encontro).

No Grupo D, será a vez do Desterro receber o San Diego, em choque de verdes, com os gaúchos vivendo a primeira experiência na elite nacional, ao passo que o Farrapos fará superclássico gaúcho com o Charrua, reeditando a final do estadual de 2018, que acabou em triunfo do time de Bento Gonçalves por largos 45 x 03.

Pela Taça Tupi, o sábado terá 3 embates abrindo a competição. Em São Paulo, o Rio Branco mira tempos novos recebendo o ascendente e ambicioso Tornados, líder do Paulista B. Santa Catarina, por sua vez, sediará os outros dois duelos do dia, com o Joaca recebendo o debutante Lobo Bravo e com o Chapecó reeditando duelo promissor com o Serra Gaúcha, que vai ao estado vizinho sedento por apagar as derrotas de 2017 para o Chapecó (22 x 19 e 27 x 12) que tiraram o clube de Caxias do Sul da fase de grupos da Taça Tupi. No domingo, Uberlândia e Inconfidentes duelam em dérbi mineiro fechando a rodada.

Em São Paulo, o Paulista B não para, com a Engenharia Mackenzie voltando a campo para tentar encaminhar sua classificação às semifinais encarando o Wallys, enquanto ABC e Piratas jogam por uma chance no G4. Já no Paulista C, outros 3 jogos agitam a jornada: a FEA defende invencibilidade diante os Jaguars, o Lechuza defende a vice liderança contra um União Rugby Alphaville que precisa vencer de qualquer modo para sair do fundo da tabela, enquanto Alto Tietê/Mogi Nacanis e Armada fazem jogo de desesperados.

Ação ainda na Liga Norte catarinense, com 3 duelos retomando as disputas da competição em Blumenau, colocando em campo Buchaville e Blumenau, Criciúma e Lages, Itajaí e SJB Rugby.

O fim de semana ainda será de rugby sevens no Rio Grande do Sul, com Guaíba recebendo a segunda etapa do Circuito Gaúcho Feminino, e em Minas Gerais, com Ituiutaba sediando o torneio M19 masculino da Liga do Triângulo.

Super 16 – 1ª rodada

Dia 21/07/2018 às 13h30 – Pasteur x Band Saracens – Transmissão Rádio Gol e Rock AO VIVO

Árbitro: Xavier Vouga / Auxiliares de linha: Mariano de Goycochea e Tomás de Goycochea

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 21/07/2018 às 14h00 – São José x BH Rugby

Árbitro: Marcel Santos / Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Stephanie Pflamminger

Local: CT Ange Guimera – Centro Poliesportivo Fernando Avelino Lopes – São José dos Campos, SP

Dia 21/07/2018 às 15h00 – Poli x Niterói – Transmissão Rádio Gol e Rock AO VIVO

Árbitro: Renato Scalercio / Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Tomás de Goycochea

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 21/07/2018 às 15h00 – SPAC x Templários

Árbitro: Giancarlo Bristot / Auxiliares de linha: Renata Martines e Fernanda Andrade

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 21/07/2018 às 15h00 – Curitiba x Pé Vermelho

Árbitro: Natasha Olsen

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Dia 21/07/2018 às 15h00 – Desterro x San Diego

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 21/07/2018 às 15h00 – Farrapos x Charrua

Árbitro: Marcelo Poletto

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 21/07/2018 às 15h30 – Jacareí x Guanabara

Árbitro: Cauã Ricardo / Auxiliares de linha: Guilherme de Queiroz e Alexandre Castiglioni

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Taça Tupi – 1ª rodada

Dia 21/07/2018 às 11h45 – Rio Branco x Tornados

Árbitro: Mariana Wyse / Auxiliares de linha: Renato Scalércio e Luiz Henrique Bernardo

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 21/07/2018 às 13h00 – Joaca x Lobo Bravo

Árbitro: Pedro de Oliveira

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 21/07/2018 às 15h00 – Chapecó x Serra Gaúcha

Árbitro: Fernando Ceolato

Local: Complexo Esportivo Verdão – Chapecó, SC

Dia 22/07/2018 às 10h00 – Uberlândia x Inconfidentes

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Campeonato Paulista B – Semana 12

Dia 21/07/2018 às 10h – Engenharia Mackenzie x Wallys

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha:Mauro Paccagnella e Luis Henrique Bernardo

4º árbitro: Mirko Weber

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 21/07/2018 às 17h – ABC X Piratas

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Jefferson Santana

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista C – Semana 13

Dia 22/07/2018 às 10h – Jaguars X FEA

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Elisângela Maranin

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Parque José Pires Junior – Jaguariúna, SP

Dia 22/07/2018 às 15h – Lechuza X União Rugby Alphaville

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Bárbara Martins

4º árbitro: Aline Rodrigues

Local: Campo do Sismi, Itu, SP

Dia 22/07/2018 às 15h – Alto Tietê/Mogi X Armada

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Stephanie Pflamminger e Lucas Machado

4º árbitro: Franco Rodriguez

Local: Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP

Liga Norte e Amigos

Dia 22/07/2018 – Buchaville x Blumenau

Local: Blumenau, SC

Dia 22/07/2018 – Criciúma x Lages

Local: Blumenau, SC

Dia 22/07/2018 – Itajaí x SJB Rugby

Local: Blumenau, SC

Circuito Gaúcho Feminino – 2ª etapa



Dia 22/07/2018 a partir das 09h00 – Participantes: Charrua, Farrapos, Predadores, Antiqua e San Diego

Local: Coelhão – Guaíba, RS

Liga do Triângulo de Sevens M19

Dia 22/07/2018 – Participantes: Ituiutaba, Uberlândia, Frutal, Lagoa Santa e BH Rugby

Local: Estádio Coleto de Paula – Ituiutaba, MG