Acabou o Americas Rugby Championship e agora é rugby estadual na mente de todo mundo! O Campeonato Paulista é destaque com duas partidas abrindo a segunda rodada da Série A. Na capital, tem clássico paulistano entre SPAC e Pasteur, ambos em busca da primeira vitória na competição. Já no Vale tem o Jacareí defendendo a liderança diante do Rio Branco.

Mais 16 times entrarão em campo em São Paulo por copas regionais. Em Ribeirão Pires, a Copa ABC conhecerá seu campeão, com o invicto Templários fazendo clássico regional com o ABC e com o Iguanas duelando com o Armada, ambos com uma vitória cada e torcendo por tropeço do Templários.

Em Jundiaí, dois torneios vão rolar. No XV masculino, tem a rodada final da Copa RMC, com Tornados e Jaguars disputando a taça e Wallys e Cougars buscando a vitória para dar moral na preparação para o Paulista B. E o sevens feminino será agitado pela primeira etapa do CISISP, o circuito de sevens do interior, com 6 clubes jogando em Jundiaí.

Tem ainda a segunda rodada da Copa Central e a segunda rodada da Copa Caipira. Na Copa Central, os jogos ocorrem em Piracicaba, com o time da casa medindo forças com o São Carlos, enquanto o Ribeirão Preto encara a Locomotiva de Araraquara. Já a Copa Caipira rolará em Mogi das Cruzes, com o Mogi recebendo o Pinda e com o duelo entre Taubaté e Tatuapé.

No Paraná, o destaque é a abertura do estadual de XV com um jogão em Londrina: Pé Vermelho contra Curitiba, já decisivo.

Em Minas Gerais, é vez também de largada no estadual, com o Grupo Metropolitano agitando o rugby da Grande BH. O BH Rugby duelará com o Nova Lima e ainda Inconfidência e Trinca Ferro se encaram.

Enquanto isso, São Gabriel do Oeste vive a primeira etapa do MS Sevens, o circuito do Mato Grosso do Sul.

Campeonato Paulista Série A – semana 3

Dia 10/03/2018 às 15h00 – SPAC x Pasteur

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Murilo Bragotto

4º árbitro: Fernanda de Lima

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 10/03/2018 às 15h00 – Jacareí x Rio Branco

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Cauã Ricardo e Raphael Santana

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Campeonato Paranaense – 1ª rodada

Dia 10/03/2018 às 15h00 – Pé Vermelho x Curitiba

Local: Aterro do Lago Igapó – Londrina, PR

Campeonato Mineiro – 1ª rodada

Dia 10/03/2018 às 15h00 – BH Rugby x Nova Lima

Local: UniBH – Belo Horizonte, MG

Dia 10/03/2018 às 15h00 – Inconfidência x Trinca Ferro

Local: Estádio Municipal Ailton de Oliveira – Ribeirão das Neves, MG

Copa ABC – 3ª rodada

Dia 10/03/2018 às 10h00 – Templários x ABC

Local: Centro Ouro Fino Paulista (Rodovia Índio Tibiriçá, 2972) – Ribeirão Pires, SP

Dia 10/03/2018 às 13h00 – Iguanas x Armada

Local: Centro Ouro Fino Paulista (Rodovia Índio Tibiriçá, 2972) – Ribeirão Pires, SP

Copa RMC – 3ª rodada

Dia 10/03/2018 às 14h00 – Wallys x Cougars

Local: Listradão – Campo do IAC – Jundiaí, SP

Dia 10/03/2018 às 15h45 – Tornados x Jaguars

Local: Listradão – Campo do IAC – Jundiaí, SP

Copa Central – 2ª rodada

Dia 10/03/2018 às 13h00 – Piracicaba x São Carlos

Local: ESALQ – Piracicaba, SP

Dia 10/03/2018 às 15h00 – Ribeirão Preto x Locomotiva Araraquara

Local: ESALQ – Piracicaba, SP

Copa Caipira – 2ª rodada

Dia 11/03/2018 às 13h00 – Mogi x Pinda

Local: Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP

Dia 11/03/2018 às 15h00 – Taubaté x Tatuapé

Local: Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP

CISISP – Circuito de Sevens Feminino do Interior de São Paulo – 1ª etapa

Dia 11/03/2018 às 08h00 – Participantes: Wallys, Mogi Mirim, Encarnadas Piracicaba, Lenks Sorocaba, Tornados Indaiatuba e Locomotiva Araraquara

Local: Currupira – Jundiaí, SP

MS Sevens – Circuito de Sevens do Mato Grosso do Sul – 1ª etapa

Dia 10/03/2018 – participantes: Mirmidões São Gabriel, Guaicurus Três Lagoas, Corumbá, Dourados e Macaju

Local: São Gabriel do Oeste, MS

Amistosos

Dia 10/03/2018 às 11h00 – Poli x São Bento

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 10/03/2018 às 12h00 – BH Rugby x Alpha – Sevens Feminino

Local: UniBH – Belo Horizonte, MG

Dia 10/03/2018 às 14h00 – Piratas Americana x Halley Campinas – M18

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Dia 10/03/2018 às 14h00 – Uberlândia x Tucanos

Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Dia 10/03/2018 às 13h40 e às 15h40 – Uberlândia x Tucanos – Juvenil Sevens Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Dia 10/03/2018 às 14h40 e às 16h00 – Uberlândia x Tucanos – Feminino Sevens Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Dia 11/03/2018 – Triangular de Sevens Feminino

13h45 – Taubaté x Tatuapé

14h45 – Mogi x Tatuapé

15h45 – Mogi x Taubaté

Local: Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP