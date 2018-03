Nos dias 30 e 31 de março, sexta e sábado que vem, o CEPEUSP, em São Paulo, será o palco para o evento do rugby sevens nos Jogos Universitários Brasileiros, o campeonato nacional da modalidade organizado pela CBDU – Confederação Brasileira do Desporto Universitário.

Com a mudança no formato dos Jogos Universitários Brasileiros, o campeonato de Rugby Sevens ganha o status de modalidade do JUBs, ampliando e qualificando a maior competição universitária da América Latina.

O JUBs Rugby 7 será sediado em São Paulo, no Centro de Práticas Esportivas da USP (CEPEUSP-USP), entre os dias 28 e 31 de março. A competição contará com 180 atletas, representando 12 equipes, de seis estados – São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Ceará, Pará e Tocantins –, nos naipes masculino e feminino.

JUBs Rugby 7

A entrada para o público é gratuita, e as partidas terão início na sexta-feira, 30, na parte da manhã. Na quinta-feira, 29, a CBDU promoverá a Reunião Informativa, onde serão divulgadas as principais informações sobre o evento para técnicos, dirigentes e atletas presentes, além da tabela de jogos.

Equipes

Masculino

UFT-TO

UFC-CE

UFG-GO

UFPA-PA

UNIP-SP

USP-SP

UNB-DF

FGV-SP

UFABC-SP

Feminino

UFPA-PA

UNB-DF

USP-SP

Novo formato do JUBs

A Temporada 2018 do esporte universitário brasileiro ganha um novo formato, onde todas as competições do calendário nacional passam a ser denominadas JUBs. Assim, os eventos de 2018 contarão com as modalidades que já fazem parte dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) e a inclusão de mais esportes, ampliando e qualificando a maior competição universitária da América Latina.

As modalidades que já compunham o calendário nacional entram agora para o programa do JUBs, ou seja, rugby 7, futebol de campo, lutas, futebol de 7 e jogos de praia ganham status de modalidades do JUBs, e serão realizadas ao longo do primeiro semestre de 2018.

O novo formato também irá beneficiar as melhores equipes das modalidades coletivas de quadras, uma vez que, após as etapas Estaduais, as Conferências de Quadras atuarão como última classificatória para a Fase Final do JUBs, que será realizado em Maringá, entre 04 e 11 de novembro.