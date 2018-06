Feriado somado à crise nas estradas brasileiras fez do fim de semana do feriado de Corpus Christi um período quase sem rugby pelo país. Quase, mas não totalmente. Em Manaus, o sábado, dia 2, será de abertura da Liga Norte, com o GRUA (defendendo histórica invencibilidade na Região Amazônica) recebendo os paraenses do Acemira, de Belém.

Enquanto isso, alguns clubes brasileiros decidirão por se aventurarem nos países vizinhos. Varginha, Trinca Ferro, Alligators Sete Lagoas e Inconfidência uniram forças e formaram os Barbarians Mineiros para viajarem a Buenos Aires onde enfrentarão o tradicional Club Atlo Porteño nesse sábado.

Já o Pé Vermelho irá à Tríplice Fronteira para enfrentar os paraguaios do Area 1 de Ciudad del Este e os argentinos do Cataratas de Puerto Iguazú.

Liga Norte – 1ª rodada

Dia 02/06/2018 às 15h00 – GRUA x Acemira

Local: Campo 1 da UFAM – Manaus, AM

Dia 02/06/2018 às 12h00 – Porteño x Barbarians Mineiros

Local: Club Atletico Porteño – Buenos Aires, Argentina

Dia 02/06/2018 às 19h00 – Area 1 (Paraguai) x Pé Vermelho

Local: Ciudad del Este, Paraguai

Dia 03/06/2018 às 16h00 – Cataratas (Argentina) x Pé Vermelho

Local: Puerto Iguazú, Argentina