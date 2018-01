Um velho conhecido da torcida bandeirantina é a primeira novidade do elenco masculino para a temporada 2018!

A diretoria do Bandeirantes Saracens anunciou o retorno do neozelandês Josh Reeves à Band Arena, depois de duas temporadas em Jacareí, onde conquistou o título nacional. Nesse ano, Josh vai reforçar a equipe dentro e fora das quatro linhas, acumulando as funções de treinador (substituindo Guilherme Marques) e jogador, e é mais um atleta do elenco que integra a seleção brasileira, ao lado de Gabriel Paganini, Laurent Borda-Couhet, Will Broderick e Jonatas “Chabal”.

“Estou muito animado! O foco será dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento que vem sendo realizado e aproveitar a confiança que o elenco adquiriu após o título da Taça Tupi no ano passado para levar todo clube além.” Josh acredita que sua passagem pelo Jacaréi poderá contribuir muito fora de campo: “foram dois anos incríveis em Jacareí, onde aprendi muito com o treinador Júlio principalmente sobre como desenvolver um clube de Rugby no Brasil, e espero muito colocar alguns desses ensinamentos em prática no Band, apesar de entender que cada clube tem seus próprios desafios.”

O Band Saracens fará sua estreia no Paulista A no dia 24 de fevereiro, contra o SPAC, em clássico da capital.

Foto: Fotojump