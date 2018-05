O JF Imperadores, de Juiz de Fora, foi excluído do Campeonato Mineiro. A equipe estava incluída no Grupo Sul junto de Varginha e Liga das Montanhas, mas não conseguir reunir as condições para disputar a competição.

Com isso, Varginha e Liga das Montanhas deverão ainda disputar uma terceira partida entre si, ainda que o Varginha já tenha garantido a vaga do grupo nas semifinais.

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo Metropolitano BH Rugby

Belo Horizonte 20 4 4 0 0 4 0 223 29 194 Nova Lima

Nova Lima 9 4 2 0 2 1 0 69 185 -116 Trinca Ferro

Lagoa Santa 7 4 1 0 3 1 2 66 124 -58 Inconfidência

Belo Horizonte 4 4 1 0 3 0 0 32 52 -20 Grupo Sul Varginha Varginha 10 2 2 0 0 2 0 109 22 87 Liga das Montanhas Poços de Caldas 0 2 0 0 2 0 0 22 109 -87 Grupo Triângulo Uberlândia

Uberlândia 15 3 3 0 0 3 0 199 33 166 Frutal Frutal 1 3 0 0 3 1 0 33 199 -166

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º e 2º colocados do Grupo Metropolitano + 1º colocado do Grupo Sul + 1º colocado do Grupo Triângulo = Classificação às Semifinais;