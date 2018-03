O sábado será de pontapé inicial no Rio de Janeiro para o Campeonato Fluminense de 2018!

Os último anos do rugby fluminense foram de absoluto equilíbrio no XV. Historicamente, o estado é dominado pelo Niterói, mas nos últimos anos o Guanabara encostou de vez, vencendo o estadual em 2014, 2016 e 2017, enquanto o Nikity, que havia sido campeão em 2012 e 2013, vencendo a taça de 2015.

O formato de disputas da competição é quase o mesmo do ano passado, com 8 times, divididos em 2 grupos com equipes cada. No total, serão 3 rodadas na fase de grupos, seguida de semifinais (em ida e volta) e finais, com 6 jornadas de rugby para todos os clubes. Com relação a 2017, apenas uma mudança nos participantes: a saída dos mineiros de Juiz de Fora, que jogavam em parceria com o Friburgo, para a entrada de uma nova aliança, entre o Itaipuaçu e o Cachoeiras.

Niterói e Guanabara fizeram as últimas quatro finais, todas decididas no detalhe. Em 2017, a grande final acabou com um empolgante 37 x 30. O Guanabara entrará para o torneio de 2018 como o favorito do Grupo A, mantendo seu forte trabalho juvenil (atenção para os atletas que subiram ao adulto) e a base forte do ano passado, que não só conseguiu o título estadual, como também foi o único time do Rio a ser promovido da Taça Tupi para o Super 16, avançando na mesma chave que tinha Niterói e Rio Rugby também. Naquela oportunidade, no entanto, o Guanabara venceu 2 partidas e perdeu outras 2 para times de seu estado. Contra o Niterói, derrota por 33 x 30 e vitória por 22 x 08, ao passo que contra o Rio Rugby o Guanabara caiu por 25 x 22 para depois triunfar por 68 x 07.

Itaguaí, Carioca e Maxambomba fecham o Grupo A, com o Itaguaí tendo se consolidado nos últimos anos como a quarta força do estado, mas sabendo do desafio que terá contra seus dois oponentes, passando por momento de reformulação. O Carioca acabou 2017 em 6º e o Maxambomba em 7º.

No Grupo B, Niterói e Rio Rugby prometem disputas acirradas pelo primeiro lugar. Na Taça Tupi de 2017, o Niterói venceu os dois duelos, por 06 x 00 e 52 x 06. Porém, o Rio Rugby, também dono de um forte trabalho de base, mostrou bons momentos ao longo do ano. O Niterói é favorito, mas passa por uma momento de reformulação e deverá contar com muitas caras novas, enquanto o Rio Rugby deverá ter a base do ano passado. UFF e Itaipuaçu/Cachoeiras completam a chave, com a UFF ambicionando um passo adiante com relação ao ano passado, quando acabou em 5º lugar.

Faça suas apostas, porque o Fluminense se tornou um campeonato imprevisível.

Campeonato Fluminense – 1ª rodada

Dia 24/03/2018 às 14h00 – Maxambomba x Guanabara

Árbitro: Vinícius Guedes

Local: Campo da Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 24/03/2018 às 15h00 – Niterói x Itaipuaçu/Cachoeiras

Árbitro:Marcel Santos

Local: Campo do Tubarão – Maricá, RJ

Dia 24/03/2018 às 15h00 – UFF x Rio Rugby

Árbitro: Marc Vial

Local: Campo da UFF Gragoatá – Niterói, RJ

Dia 24/03/2018 às 16h00 – Carioca x Itaguaí

Árbitro: Edgard Freitas

Local: Campo da Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Grupo A Clube Cidade Pontos J V E D 4+ 7- PP PC SP Carioca Rio de Janeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Guanabara Rio de Janeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Itaguaí Itaguaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maxambomba Nova Iguaçu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo B Clube Cidade Pontos J V E D 4+ 7- PP PC SP Itaipuaçu/Cachoeiras Itaipuaçu/Cachoeira de Macacu 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 Niterói Niterói 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rio Rugby Rio de Janeiro 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 UFF Niterói 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0