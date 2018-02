Nesse sábado, dia 17, a cidade de Lagoa Santa, na região de Belo Horizonte, será palco para beach rugby, mesmo estando longe do mar. Os mineiros do Trinca Ferro Rugby organizarão o torneio no Areão do Parque da Orla da Lagoa e o torneio contará com 5 times femininos, 6 times masculinos, 2 juvenis e 2 infantis, com muita bola oval agitando a região.

Durante o evento, o Trinca Ferro ainda realizará uma campanha de doação de material escolar. Leve suas doações!