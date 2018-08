O campeonato dedicado às equipes femininas em desenvolvimento no estado já começa nesse final de semana. A primeira das 3 etapas da Copa São Paulo feminina será em São José dos Campos, no Centro Poliesportivo João do Pulo. Quem repete a organização da etapa é o Iguanas, depois de também organizar a última em 2017, e assim, as equipes mostram o envolvimento total com o campeonato. Ao todo, serão 15 equipes na categoria adulta e outras 3 na categoria até 16 anos.

O sábado (25) é destinado às disputas entre chaves, aos amistosos e ao M16, levando 20 jogos ao campo. No adulto, são 5 grupos com 3 equipes cada. Em relação à temporada 2017, houve diminuição na quantidade de equipes universitárias, e também a saída de figuras relevantes no cenário como Pasteur, USP e Piratas.

No Grupo A, Jacareí e Iguanas partem para o duelo do Vale, enquanto o Leprechauns corre por fora mas tem em seu retrospecto uma vitória sobre as anfitriãs, além da experiência adquirida no último ano. No entanto, esbarra num Jacareí promissor, com experiência na primeira divisão feminina em 2018.

No Grupo B, o clima deve esquentar! Logo de início, entre Rio Branco e LAAUSP: uma equipe que vem trabalhando bem sua categoria de base, e, do outro, uma recém-participante de torneio mundial universitário. Para fechar os bons duelos, entra o Lenks, que acabou de faturar o CISIP (Circuito Independente de Sevens no Interior de São Paulo).

No terceiro grupo, o ABC é a grande equipe experiente no campeonato, porém, conta com uma derrota para o São Jorge e deve se esforçar para o feito não se repetir. O Taubaté também está no grupo é o melhor classificado em 2017 entre as três participantes e o fato de jogar perto de casa pode ser positivo para a equipe do Vale.

O Grupo D tem ACISEG (antigo Guarulhos) que pode chegar um tanto à frente de URA e Tsunami, por ter participado de duas das 3 etapas da primeira divisão. O Tsunami, depois de um longo período ausente de campeonatos oficiais, retorna à Copa SP, onde conquistou resultados de excelência nos últimos 3 anos. O URA é a equipe mais nova, e passar pela bagagem das outras duas, não será tarefa fácil.

Finalizando as chaves, o Grupo E, um tanto inusitado com a presença do São José Desenvolvimento, levando à tradição do clube aos campeonatos de segunda divisão também. O Barbarians é experiente no Campeonato e enfrenta o Tatuapé, que mesmo sem participações, está no nível de desenvolvimento na capital, por fazer diversos amistosos com equipes que inclusive competem pela Copa SP.

Jogos

Sábado, 25 de agosto de 2018

Local: Campo 2 do Centro Poliesportivo João do Pulo

Grupo A: Jacareí, Leprechauns, Iguanas

Grupo B: Rio Branco, Lenks, LAAUSP

Grupo C: ABC, Taubaté, São Jorge

Grupo D: ACISEG, URA, Tsunami

Grupo E: Tatuapé, Barbarians, São José Desenvolvimento

Campo 2 do Centro Poliesportivo João do Pulo

09h40 – Jacareí X Iguanas

10h00 – Rio Branco X LAAUSP

10h20 – ABC X São Jorge

10h40 – ACISEG X Tsunami

11h00 – Tatuapé X São José Desenvolvimento

11h20 – São José X Jacareí – M16

11h40 – Leprechauns X Iguanas

12h00 – Lenks X LAAUSP

12h20 – Taubaté X São Jorge

12h40 – URA X Tsunami

13h00 – Barbarians X São José Desenvolvimento

13h20 – Iguanas X Jacareí – M16

13h40 – Band Saracens x Guanabara – Amistoso

14h00 – Jacareí X Leprechauns

14h20 – Rio branco X Lenks

14h40 – ABC X Taubaté

15h00 – ACISEG X URA

15h20 – Tatuapé X Barbarians

15h40 – São José X Iguanas – M16

16h00 – Band Saracens São José – Amistoso

16h20 – São José x Guanabara – Amistoso

Domingo, 26 de agosto de 2018

09h30 – 1º X 8º – Quartas Ouro

09h50 – 4º X 5º – Quartas Ouro

10h10 – 2º X 7º – Quartas Ouro

10h30 – 3º X 6º – Quartas Ouro

10h50 – 13º X 15º – Triangular desenvolvimento

11h10 – 9º X 12º – Semi Bronze

11h30 10º X 11º – Semi Bronze

11h50 14º X 15º – Triangular desenvolvimento

12h10 – Semi Prata

12h30 – Semi Prata

12h50 – Semi Ouro

13h10 – Semi Ouro

13h30 – 13º X 14º – Triangular desenvolvimento

13h50 – Disputa de 11º

14h10 – Final Bronze

14h30 – Disputa de 7º

14h50 – Final Prata

15h10 – Disputa de 3º

15h30 – FINAL