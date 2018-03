O Volta Redonda Rugby Clube sediará domingo, 25, no Grêmio São Luiz, em Volta Redonda, a primeira Etapa do Campeonato Fluminense de Rugby Sevens Feminino.

Participarão do evento as equipes do Niterói, UFF, Rio Rugby, Guanabara, Itaguaí, além do próprio VRRC.

As atividades começam às 10:00, com previsão de termino às 17:30.

O evento é aberto e gratuito à todos.