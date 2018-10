A Série C terá um campeão inédito em 2018!

Lechuza (Sorocaba/Itu) e Jaguars (Jaguariúna) se enfrentam em Sorocaba nesse sábado para decidir o título da divisão e colocar mais um clube do interior paulista na Série B em 2019, que esse ano já contou com 6 equipes e pode chegar a 7 na próxima temporada.

Os anfitriões foram do inferno ao céu em uma temporada. Rebaixado de divisão em 2017, o clube tropeçou logo na primeira rodada mas soube se reorganizar para uma sequência de oito vitórias seguidas e cinco meses sem conhecer derrota, apesar de seu desempenho no ano ser melhor fora de casa do que em seus domínios até aqui. De fato, os Corujas cederam quase 10 pontos a mais aos seus adversários quando jogou em casa, e apesar de menos ofensivo quando é visitante, o Jaguars tem o melhor ataque da competição e já registrou duas vitórias fora de casa, incluindo a grande semifinal diante da FEA.

Na forma de jogos e nas estatísticas, as equipes guardam mais semelhanças que diferenças, com dois conjuntos de avançados muito fortes, bons chutadores (vantagem para o Lechuza de João Freire, por 83 a 79 de Igor Correa) e finalizadores precisos (vantagem para Rovilson Tavares dos Jaguars, 13 a 12 sobre João Roseiro, hooker artilheiro), aumentando ainda mais a expectativa de um jogo equilibrado e com muitos pontos, semelhante ao último encontro entre as equipes, um suado 39 a 35 para os Corujas, em seus domínios, apenas o segundo jogo entre os adversários desse fim de semana apesar das origens similares, no extinto Paulista do Interior.

