A Série C do Paulista de Rugby volta nessa semana com apenas um jogo, mas que pode definir o novo líder da divisão. Em Itu, Lechuza e Jaguars buscam confirmar a reação no Paulista alcançando a terceira vitória seguida, e que pode valer ao vencedor a liderança da competição. As equipes estão separadas por apenas dois pontos a favor do time de Jaguariúna, fruto do bom poder ofensivo que vem mostrando em seus jogos e que colocam a equipe na liderança do melhor ataque e defesa do campeonato, além de três dos quatro artilheiros. Depois de um início ruim, o Lechuza também mostrou sua força, e foi responsável pelo maior placar da divisão, um 73 a 7 diante do Tatuapé, em abril.

Campeonato Paulista C – semana 8

Dia 10/06/2018 às 10h00 – Lechuza X Jaguars

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Talles Silva

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo do Sismi – Itu, SP

Pinda e Taubaté buscam a reabilitação em casa na Série D

O Vale do Paraíba costuma formar campeões e apostando na mística da região, Pinda e Taubaté voltam à campo nesse fim de semana pela Série D. Mas o desafio não será nada fácil, pois seus adversários serão justamente os líderes da competição, Rio Preto e Ribeirão Preto, que lutam ponto a ponto pela liderança e tentam manter a invencibilidade de suas campanhas.

Campeonato Paulista D – semana 4

Dia 09/06/2018 às 16h00 – Taubaté X Ribeirão Preto

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha:

4º árbitro:

Local: CTI – Taubaté, SP

Dia 09/06/2018 às 14h00 – Pinda X Rio Preto

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Marcos Saccomanno

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: C.E. João do Pulo – Pindamonhangaba

Foto: Susana Santos